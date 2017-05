OTSEPILT: Eesti võrkpallikoondis peab aasta esimese kontrollmängu

Käesoleval nädalalõpul peavad MM-valiksarja matšideks valmistuvad Eesti naiste ja meeste võrkpallikoondised oma selle hooaja esimesed kontrollmängud.

Rahvusmeeskond lendas juba teisipäeval Portugali, kus tänasest laupäevani kohtutakse kolme korral sealse riigi koondisega. „Eesmärk on näha, millises vormis koondislased on. Kindlasti tahan kasutada erinevaid koosseise ja teha vajalikke parandusi meie mängupildis,” rääkis koondise peatreener Gheorghe Creţu.

Edela-Euroopasse sõitis kolmteist koondislast. Neist kõige erilisem on reis 212 sentimeetri pikkuse Mart Naabri jaoks, sest temporündaja seisab oma koondisedebüüdi lävel. Teine põletav küsimus on loomulikult nurgamängijate osakonnas. Viimased kaks hooaega Poola kõrgliigas pallinud Robert Täht peaks eelseisvaid turniire silmas pidades olema kindel põhikoosseisu mees, ent teisele kohale läheb lahti armutu duell. Portugalis on ülejäänud kolm nurgaründajat Andrus Raadik, Karli Allik ja Kristo Kollo.

Eeloleval nädalavahetusel seisab koosseisuga vangerdamist ees ka rahvusnaiskonna peatreeneril Andrei Ojametsal. Reedest pühapäevani kohtub naiskond kolmel korral võõrsil Taaniga, ent kooli lõpetamise tõttu ei saa neist matšidest osa võtta Silvia Pertens ja koondise üks peamisi rünnakujõude Kertu Laak. „Lähinädalate eesmärgiks on sättida kokkumängu ja hea koostöö leidmise kallal tööd teha ning mängijaid võimalikult heas füüsilises toonuses hoida,” vaatas Ojamets lähenevate MM-valikmängude suunas.

MM-valiksarja Euroopa tsooni teise ringi mängud peab rahvusnaiskond 30. maist 4. juunini Portugalis, kus võõrustajate kõrval läheme vastamisi Prantsusmaa, Saksamaa, Soome, ja Sloveeniaga. Enne neid sõidame veel külla lõunanaabritele, kellega mängime 26. ja 27. mail.

Rahvusmeeskonna MM-valiksarja mänge saab Eesti spordipublik oma silmaga uudistada, kui 24.-28. maini kohtume Kalevi spordihallis Kosovo, Montenegro, Rumeenia, Ungari ja Venemaaga. Pääsmeid saab neile matšidele osta Piletilevist.

Maailmaliiga kolmanda tugevusgrupi esimene alagrupiturniir peetakse 2.-4. juunini Montenegros, kus mängime võõrustajate kõrval Hiina Taipei ja Tuneesiaga. Nädal aega hiljem võõrustame matše Katari, Kreeka ja Venezuelaga.

Lisaks on kavas ka neli sõprusmängu, kus 19.-21. maini mängime Kalevi spordihallis kolm korda Hispaania ja korra Venemaaga.

Rahvusmeeskonna sõprusmängud Portugalis

11. mai 19:00 Portugal – Eesti Vila Flor

12. mai 19:00 Portugal – Eesti Vila Flor

13. mai 17:00 Portugal – Eesti Vila Flor

Rahvusnaiskonna sõprusmängud Taanis

12. mai 20:30 Taani – Eesti Kopenhaagen

13. mai 20:30 Taani – Eesti Kopenhaagen

14. mai 20:30 Taani – Eesti Kopenhaagen

Rahvusmeeskonna koosseis Portugalis

Sidemängijad: Andres Toobal, Kert Toobal

Temporündajad: Andri Aganits, Ardo Kreek, Mart Naaber, Henri Treial

Nurgaründajad: Karli Allik, Kristo Kollo, Andrus Raadik, Robert Täht

Diagonaalründajad: Renee Teppan, Oliver Venno

Liberod: Rait Rikberg

Peatreener: Gheorghe Crețu

Treener: Rainer Vassiljev

ÜKE treener: Mirko Fasini

Füsioterapeut: Siret Kalbus

Statistik: Alar Rikberg

Massöör: Gardo Maruste

Mänedžer: Robin Ristmäe

Rahvusnaiskonna koosseis Taanis

Sidemängijad: Julija Mõnnakmäe, Egle Püvi, Melissa Varlõgina

Nurgaründajad: Raili Kont-Kontson, Kristiine Miilen, Nette Peit, Erle Püvi

Temporündajad: Eliise Hollas, Liis Kullerkann, Eliisa Peit

Diagonaalründaja: Kadi Kullerkann

Libero: Kristi Nõlvak

Peatreener: Andrei Ojamets

Treener: Marko Mett

ÜKE treener: Indrek Verro

Füsioterapeut: Hardi Paas

Mänedžer ja statistik: Mihkel Sagar

Portugal - Eesti kell 19.00: