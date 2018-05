OTSEBLOGI | Võrkpallinaised pusivad võrdselt Šveitsiga, maiuspalaks on hilisõhtune meeste mäng Euroopa neljanda meeskonnaga

Eesti meeste võrkpallikoondis läheb Euroopa Kuldliiga teises alagrupimängus vastamisi vana tuttava Belgiaga, kellega viimati mängiti eelmisel suvel maailmameistrivõistluste kolmanda ringi turniiril. MM-finaalturniirile pääsu otsustanud kohtumise võitis Belgia 3:1. Tähtis mäng on ka Eesti naiskonnal, mis võõrustab Hõbeliigas Šveitsi. Meeste mäng algab kell 20, naiste kohtumine 17, Delfi toob võtmesündmused blogis lugejateni.

Euroopa liiga: Eesti - Šveits Märt Roosna: 19:11. Kullekann lööb serviässa. Märt Roosna: 18:11. Märt Roosna: 17:10. Laagi püss paugub kaunilt. Märt Roosna: 15:9. Märt Roosna: 14:9. Ja seda ta teebki! Märt Roosna: 13:9. Veel üks äss Laagilt! Nii hoida! Märt Roosna: 12:9. Märt Roosna: 11:9. Ja Laagilt salakaval serviäss otsa! Märt Roosna: 10:9. Ennoki löök lõpetab maratonpunkti. Märt Roosna: 7:8. Märt Roosna: 6:6. Laagilt juba kuues blokk selles mängus! Märt Roosna: 4:6. Nõlvak on olnud kõva servitule all ja ega tal väga kerge pole olnud. Servi vastuvõtul oleme alla jäänud Šveitsile. Nüüdki lendab pall tema puutest treener Ojametsa suunas. Märt Roosna: 4:3. Mõnnakmäelt äss ja Eesti juhib. Märt Roosna: 24:26. Põnev pallivahetus lõppeb eestlannade eksimusega. Šveits juhib 2:1. Märt Roosna: 24:25. Künzleri löök ei jää maha, kuid Laak eksib kontrapallil. Märt Roosna: 24:24. Laak ei värista kätt! Pall on maas! Märt Roosna: 23:24. Künzler lööb blokist auti. Märt Roosna: 23:23. Künzler viigistab. Märt Roosna: 23:22. Aga vastased on viisakad ja teevad sama. Märt Roosna: 22:22. Ai-ai! Nüüd võttis pall Ennoki servil veidi "tuule alla" ja lendas auti. Märt Roosna: 22:21. Šveitsi rünnakuviga. Milline pööre! Märt Roosna: 21:21. Ja nüüd kostitab pikalt servijoone taga olnud Ennok vastaseid ässaga! Märt Roosna: 20:21. Laagi rünnak! Märt Roosna: 19:21. Nüüd sulustab Eliisa Peit! Õed möllavad võrgu all! Märt Roosna: 18:21. Nette Peidi sooloblokk! Märt Roosna: 17:21. Märt Roosna: 16:20. Aga Mõnnakmäe tegi servivea. Kas jälle ei näe me põnevat lõppmängu? Märt Roosna: 16:19. Eliisa Peiti rünnak. Märt Roosna: 14:18. Nüüd ei saada Künzleri servi kätte. See 188-sentimeetrine mängija on meile paksu pahandust valmistanud, juba kahe geimigi oli ta 9 punkti toonud. Märt Roosna: 14:17. Märt Roosna: 14:15. Nette Peit lööb serviässa. Märt Roosna: 12:15. Märt Roosna: 12:13. Märt Roosna: 9:13. Väga halb viga, Laak ja Kullerkann põrkasid võrgu all kokku ja lihtne löök ebaõnnestus. Märt Roosna: 8:12. Serviviga Ennokilt ja rünnakuviga Laagilt. Märt Roosna: 8:9. Laagi blokk! Märt Roosna: 6:9. Tõeliselt pika pallivahetuse lõpetab Laagi edukas löök. Märt Roosna: 3:8. Märt Roosna: 2:6. Märt Roosna: Kahe geimi järel oli Laak ja Eliisa Peit toonud 8 punkti, Kullerkann 6, Ennok 5 ja vahetusest sekkunud Nette Peit 4. Märt Roosna: 0:3. Märt Roosna: 25:17. Seis viigis 1:1 ja Eesti on oma mängu leidnud. Loodetavasti ei kao see kohe järgmise geimi alguses ära, vaid püsib kohtumise lõpuni. Märt Roosna: 23:16. Märt Roosna: 21:16. Šveits teeb järjest vea servil ja rünnakul. Märt Roosna: 19:16. Märt Roosna: 18:14. Ennoki rünnak. Ilus kaitsemäng Eesti poolt, tundub, et enesekindlus on lõpuks ometi leitud ja naised suudavad näidata oma tegelikku taset. Märt Roosna: 16:14. Veel üks blokk! Edu aluseks on olnud Mõnnakmäe servid. Märt Roosna: 15:14. Hea töö! Kaks rünnakut järjest Eliisa Peidilt, siis lisaks blokk temalt ja Laagilt ja olemegi ees! Märt Roosna: 12:14. Märt Roosna: 10:13. Wassner lööb kolmanda ässa järjest. Märt Roosna: 10:12. No kuidagi ei saada Wassneri serve kätte! Märt Roosna: 10:10. Märt Roosna: 10:8. Nette Peit ründab blokist auti. Märt Roosna: 8:6. Märt Roosna: 6:5. Ennoki serv tuleb otse tagasi ja Eliisa Peit lööb ära. Märt Roosna: 4:4. Märt Roosna: 1:1. Eestil on algkoosseisuga võrreldes paar muudatust, Miilenit asendab Nette Peit, Nõlvakut asendab kaitsefaasis jätkuvalt Marje Rosenblatt. Märt Roosna: 21:25. Geimi lõpetas Kullerkannu serviviga. Šveits juhib 1:0, aga lohutuseks võin öelda, et Eestil on väga palju juurde panna. Märt Roosna: 21:24. Märt Roosna: 20:23. Moor toksab ja pall on maas. Märt Roosna: 19:23. Märt Roosna: 17:23. Asi logiseb igalt poolt. Märt Roosna: 17:22. Jälle ei saada Šveitsi servi kätte. Märt Roosna: Lisaks on tulnud ka Kristel Moor. Märt Roosna: 17:20. Platsile vahetatud Kaisa Bahmatsev alustab ässaga. Märt Roosna: 15:20. Kuidagi ei suudeta Šveitsi rünnakuid pidurdada. Märt Roosna: 13:18. Miileni asemel tuleb Nette Peit. Märt Roosna: 12:16. Aga ei, Šveits teeb vahe sisse tagasi. Märt Roosna: 12:13. Head servid Mõnnakmäelt, punktid Peidilt ja Miilenilt ning vahe on minimaalne. Märt Roosna: 10:13. Märt Roosna: 8:11. Ennokilt serviäss. Märt Roosna: 6:10. Eesti on krambis, ei saa planeerivat servi kätte. Loodetavasti tõmbas Kullerkannu pommlöök võistkonna käima. Märt Roosna: 4:8. Märt Roosna: 3:4. Mäng on alanud mõlemalt poolt lihtsate vigadega. Eesti koosseis: Julija Mõnnakmäe, Kertu Laak, Anu Ennok, Kristiine Miilen, Liis Kullerkann, Eliisa Peit ning libero Kristi Nõlvak. Märt Roosna: Tere, head võrkpallisõbrad! Kohtumine Eesti ja Šveitsi naiskondade vahel on kohe algamas. Hoiame olulisel mängul silma peal ja hoiame teid kursis.

Belgia on peatreener Gheorghe Crețu sõnul võrreldes Slovakkiaga teisest klassist meeskond, kuigi neil on mitmeid puudujaid nagu Sam Deroo. „Neil on piisavalt kvaliteeti ka suuremate tähtede puudumisel ja Slovakkiast on Belgia klassi võrra kõrgem. Ka neil noortel, kes koondisekutse on saanud, on selja taga väga edukad klubihooajad tugevates liigades ja mäng tuleb kahtlemata väga võitluslik,“ sõnas Crețu ja kutsus võrkpallifänne Rakverre kaasa elama. „Koduseinad on ülimalt olulised ja ma väga loodan, et inimesed leiavad tee Rakvere saali, et meile kaasa elada. See on esimene kodumäng ja usun, et fännid tahavad poisse üle pika aja taas väljakul näha,“ lisas peatreener.

Euroopa tippu kuuluv Belgia oli avakohtumises 3:1 parem Rootsist. Sel aastal Belgia koondise ohjad üle võtnud itaallasest peatreener Andrea Anastasi lükkab favoriidikoorma Eesti õlule.