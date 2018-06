OTSEBLOGI | Võrkpallikoondise tavaline rütm löödi Portugalis segamini. Teppan: oleme tugevad kutid, küll hakkama saame

„Kindlasti on see harjumatu. Kell 23 keegi tavaliselt ei mängi. Tuleb kõva harjumise nädal. Kell 14 hommikune trenn on ka väga ebatavaline. Tuleb vaimselt nende asjadega hakkama saada. Kõigil on võrdsed tingimused, usun, et me oleme päris tugevad kutid, küll me hakkama saame,” lisas diagonaalründaja Renee Teppan.

CHALLENGER CUP: PORTUGAL - EESTI Märt Roosna: http://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/challenger-cupi-mangude-ajakava-sobib-eesti-vorkpallikoondisele-ideaalselt?id=82667959 Märt Roosna: Tere, head võrkpallisõbrad! Reisin täna Portugali, et sealt teieni tuua põnevaid uudiseid. Püsige meie lainel! Julgen juba välja lubada, et enne tänast mängu toome teieni ühe väga olulise teate...