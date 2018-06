OTSEBLOGI TŠEHHIST | Hästi! Alguse kohmetusest üle saanud Eesti võrkpallikoondis läks Portugali vastu juhtima

Mis juhtus Treialiga?

Keskblokeerijal Henri Treialil lõi enne Tšehhi sõitu välja sama mure, mis teda segas kaks aastat tagasi – vertigo. See tähendab konflikti ajusignaalides, millega kaasneb oma keha või ümbruse ekslik tajumine. Võrkpalli nii juba ei mängi.

Treial on tänavu teinud küll korralikke partiisid, kuid viimastes mängudes Belgia ja Slovakkiaga eelistas peatreener Gheorghe Cretu põhikoosseisus Timo Tammemaad ja Andri Aganitsa. Need kaks alustavad ka täna. Vahetusest võib sekkuda Mart Naaber, kuid tema algkoosseisu lülitamine oleks väga suur üllatus. Rohkem temporündajaid Eestil kaasas polegi, Treiali asemel liitus viimasel hetkel koondisega kolmas sidemängija Robert Viiber.

Kes asendab Tähte?

Oliver Venno. Cretul ei ole kombeks enne mänge oma kaarte lauale lüüa, sestap on see ajakirjaniku enda spekulatsioon. Aga reaalselt võttes pole eriti alternatiive. Nurgaründajaid on Eesti koondises neli: Kristo Kollo, Karli Allik, Rauno Tamme ja sel hooajal sel positsioonil end heast küljest näidanud Venno. Viimastes mängudes on Cretu usaldanud Kollot ja tema koht on üsna kindel. Kollo kõrvale Tammet hästi panna ei saa, sest mõlemad on üsna sama tüüpi mängijad – pigem kindlad servi vastuvõtjad kui võimsad ründajad. Karli Allik pole saanud põhimeeskonna eest siiani üldse võimalust, väheusutav, et ta lülitatakse poolfinaalis kohe algkoosseisu. Seega platsile lähevad kunagi koos noorte klassis rannavolles maailmameistriteks tulnud Venno ja Kollo.

Võrreldes Tähega on Venno 17 sentimeetrit pikem, seega Eesti blokk on selle võrra kõrgem. Ka Venno serv pole Tähe pallingust sugugi halvem. Ilmselt kannatab aga eelkõige meie vastuvõtt. Täht oli meie üks paremaid servi vastuvõtjaid, Venno puhul peavad libero Rait Rikberg ja Kollo teda osaliselt katma. Peaküsimus ongi: kuidas saavad varem mitte koos platsil olnud Venno, Rikberg ja Kollo servi kätte? Kui ka enam-vähem hästi saavad, võib loota, et võimsad Venno ja Renee Teppan löövad rasked tõsted punktiks. Teine võtmeküsimus on, mis saab siis, kui Venno serviga ikkagi vahele võetakse ja tuleb teha vahetus? Kes teda asendab? Nüüd kuluks marjaks ära koondisest eemale jäänud Andrus Raadik, Martti Juhkami või Keith Pupart, aga mis seal ikka taga nutta. Välja peavad vedame need mehed, kes on kohal.



Milline on Eesti ja Portugali omavaheline ajalugu?

Omavaheliste mängude seis on 5:1 meile. Esmalt alistasime Portugali 2001. aastal Faros peetud sõprusturniiril 3:2. 2005 kaotasime MM-valiksarjas 1:3, mullu võitsime sõprusmängud 3:1, 3:0, 3:2. Kõige tähtsaim matš peeti aga seitse aastat tagasi just siin Karlovy Varys, kui Eesti alistas Avo Keele juhtimisel EM-i alagrupimängus Portugali 3:0 ning murdis sellega Euroopa esitosinasse. Toona vedas meid 20 punkti toonud Oliver Venno.