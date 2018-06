OTSEBLOGI TŠEHHIST | Eestiga Kuldliiga finaalis kohtuva Tšehhi ründaja avaldas Delfile põhjuse, miks alagrupis nii palju kaotati

Kes on finaali eel favoriit? „See on finaal, siin polegi favoriiti. Kui oled jõudnud finaali, siis järelikult on tegu hea meeskonnaga. Eestiga oleme kohtunud korduvalt, aga meeskond on kõvasti muutunud, noori on juurde tulnud.”

Keda meie mängijatest tead? „Tean Teppanit, ta on diagonaalründaja, tean ka Vennot, suur kutt, tavaliselt samuti diagonaal, aga nüüd on olnud nurgas. Ülejäänud – pole õrna aimugi. Ma isiklikult ei tea neid. Mängides pole muidugi ka mingit vahet, kes on teisel pool võrku.”

Kuldliigas on ka korralikud rahalised auhinnad. Finaali võitja saab 125 000 eurot, teine 80 000, kolmas 60 000 ja neljas 40 000. Põhiturniiril sai iga võidu eest 2000 ja kaotuse eest 1000 eurot. Eesti teenis sealt seega 11 000 eurot, tänase võidu korral on auhinnasummaks kokku 136 000 eurot, kaotades 91 000.