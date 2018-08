OTSEBLOGI | Treenerite laululahing Riias: Läti loots Avo Keel laulab mõlema riigi hümne, üks Eesti treener lajatab lauale veel kõvema kaardi

„Mul on Läti hümn hästi selge. Kavatsen laulda mõlemat hümni,” kinnitas endine Eesti koondise peatreener Avo Keel, kes nüüd juhib Läti meeskonda, et pole oma lubadusest taganenud.

Eesti koondise rumeenlasest juhtfiguur Gheorghe Cretu pole siiani hümni kaasa laulnud, küll aga on nähtud abitreenerit Mirko Fasinit seda tegemas. „Ma ei laula, kuna ma ei oska. Mirkol on hea muusikaline kuulmine, minul seda pole. Tema on hea, mina kohutav,” selgitas Cretu, et tema kellegagi võidu laulma ei hakka.

Lisaks keerleb paadunud võrkpallifännide hulgas porikärbse visadusega kõmu, et üks Eesti koondise treener astub Riias enne mängu toimuval kontserdil üles solistina! Eesti koondis peab väga professionaalselt mängueelsetest rutiinidest kinni, raske on ette kujutada, et Stockmanni kõrval Origo Summeri laval toimuval kontserdil astuks loetud tunnid enne mängu üles Fasini või abitreener Rainer Vassiljev. „Ma võin teile öelda vaid üht – tegu on mehega, kes treenib Eesti koondislasi, rohkem ma ei saa rääkida, sest mul on palutud vaikida ja tegu on karmi mehega,” kostis end Riia palsamist lõbusaks trimbanud vollesõber Vello, kelle sõnades ei maksa hetkekski kahelda. Tegu on üldjuhul väga informeeritud võrkpallispetsialistiga, kes ennustas täpselt ette Rakvere triumfi Balti liigas, Renee Teppani siirdumist Trentinosse ja isegi Jaanus Nõmmsalu karjääri lõppu.