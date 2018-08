OTSEBLOGI | Tehtud! Eesti võrkpallikoondis surus Iisraeli nurka ja jõudis juba viiendat korda EM-finaalturniirile!

Täna hilisõhtul Tel Avivi lähedal Ra'anana linna kitsukeses võimlas peetud kordukohtumises hakkasid juudid esiti südilt vastu. Avageimis juhtis Eesti 24 : 22, ometi kaotas 29 : 31. Sinilõvid leidsid seejärel oma mängu, hästi vedas kaaslasi 22 punkti kogunud diagonaalründaja Renee Teppan, temporündaja Andri Aganits hiilgas nii rünnakul (12-st 10) kui ka sulustamisel (6 punktiblokki). Mäng oli ka väga emotsionaalne, näiteks teine geim lõppes ilma palli mängu panemata. Meie eduseisul 23 : 14 vaieldi pikalt teemal, kas Teppani rünnak maandus sisse või mitte. Kohtunik arvas, et see oli sees, kuna Aleksander Šafranovitš arvas teisiti ja ütles midagi inetut ilmselt Rait Rikbergile, teenis ta punase kaardi ja seega geim oligi läbi. Kahes viimases geimis anti Iisraelile 20 ja 18 silma.

Eesti koondis on selles valiktsüklis varem alistanud Läti 3:1 ja Iisraeli 3:0. Nüüd on teenitud kolm võitu ja alagrupi esikoht on enne viimast mängu kindel.

Pärast tänast jätkub valiksari jaanuaris, mil Eesti võõrustab 6. jaanuaril Lätit ning Läti ja Iisrael kohtuvad omavahel 9. jaanuaril.

Eesti meeskonna koosseis mänguks Iisraeliga: Kert Toobal, Markkus Keel, Renee Teppan, Oliver Venno, Ardo Kreek, Andri Aganits, Henri Treial, Timo Tammemaa, Kristo Kollo, Robert Täht, Andrus Raadik, Albert Hurt, Rait Rikberg, Silver Maar.