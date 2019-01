OTSEBLOGI TARTUST | Võrkpalli naiskond põles ülitähtsa EM-valikmängu avageimi säraküünlana läbi. Kas mängu suudetakse pööre tuua?

Pikemalt on mängudest ja tabeliseisudest kirjutatud allpool.

Võrkpalli EM-valikmängud Märt Roosna: 10:12. Moori rünnak! Ja Mõnnakmäe serviäss! Märt Roosna: 8:12. Bratuhhina ei see servi kätte. Avageimis oli Eesti servi vastuvõtt kõigest 15%. Märt Roosna: 8:11. Märt Roosna: 8:10. Moor! Hea, et lõpuks keskelt ka õnnestus. Märt Roosna: 7:10. Hellvig lööb palli vastu antenni. Märt Roosna: 6:10. Eesti blokk! Märt Roosna: Mõistagi pole Eesti treener Andrei Ojamets olukorraga rahul, esimese geimi järel põrutas ta naistele: mida me seisame nii?! Märt Roosna: 5:10. Rootsi sevriviga. Märt Roosna: 4:10. Peit võrku. Märt Roosna: 4:9. Märt Roosna: 4:8. Märt Roosna: 4:7. Laak auti. Märt Roosna: 4:6. Bratuhhina serviviga. Märt Roosna: 4:5. Wasserfalleri serviviga. Märt Roosna: 3:5. Kullerkann blokki, ei toimi see koostöö Mõnnakmäega. Teda asendab Eliisa Peit. Märt Roosna: 3:4. Haak leiab Eesti blokis augu. Märt Roosna: 3:3. Rootsi rünnakuviga. Märt Roosna: 2:3. Laagi rünnak. Märt Roosna: 1:3. Bratuhhina löök jääb maha. Märt Roosna: 0:3. Bratuhhina eksib rünnakul. Märt Roosna: Miilenit asendab Bratuhhina-Pitou. Märt Roosna: 0:2. Miilen blokki. Märt Roosna: 0:1. Miilen ei saa servi kätte. Märt Roosna: 19:25. Andresson blokeerib Laagi löögi ja geim on läbi. Rootsi juhib 1:0. Eesti naised olid kohtumise alguses täielikult krambis, miski ei õnnestunud, sidemängija Julija Mõnnakmäe tegi palju praaki. Nette Peidi serviseeria ajal suudeti tulla välja 6:13 kaotusseisust, vahe tehti minimaalseks, ent vilets servi vastuvõtt ei lubanud roostlannadega võrdselt edasi jätkata. Ainsana oli tasemel Kertu Laak, kes tõi 6 silma. Märt Roosna: 19:24. Miilen hanitab täpselt bloki taha. Märt Roosna: 18:24. Anderssoni rünnakuviga. Märt Roosna: 17:24. Laagilt ilus rünnak. Märt Roosna: 16:24. Kullerkann lööb Haagi blokki. Märt Roosna: 16:23. Uuesti sama asi. Märt Roosna: 16:22. Peit ei saa kätte Lazici servi. Märt Roosna: 16:21. Eesti serviviga. Märt Roosna: 16:20. Peit blokist auti. Märt Roosna: 15:20. Vilma Andressoni serviviga. Märt Roosna: 14:20. Märt Roosna: 14:19. Wasserfalleri serviviga. Märt Roosna: 13:19. Lazici rünnak. Märt Roosna: 13:17. Märt Roosna: 13:18. Wasserfaller lajatab serviässa. Märt Roosna: 13:16. Haagi serviviga. Märt Roosna: 12:16. Eesti mängija astub keskjoonest üle. Märt Roosna: 12:15. Märt Roosna: 12:14. Peidi serv läheb pikaks. Aga ta tegi väga vinge serviseeria ja oleme tagasi mängus. Märt Roosna: 12:13. Hea blokk-kaitse Eestilt ja Miilen ründab edukalt. Märt Roosna: 11:13. Laak! Märt Roosna: 10:13. Hea kaitsemäng Nõlvakult ja Miilen lööb palli maha. Märt Roosna: 9:13. Moor keskelt. Märt Roosna: 8:13. Peidilt äss! Märt Roosna: 7:13. Laagi rünnak. Märt Roosna: 6:13. Hellvig lööb Nõlvakule ässa. Märt Roosna: 6:12. Laagi rünnakuviga. Nõlvak on nüüd olnud hädas servi vastuvõtul. Märt Roosna: 6:11. Laagil on blokk ees. Märt Roosna: 6:10. Rootsi rünnak. Märt Roosna: 6:9. Laagi rünnak. Tema on end leidnud, kahjuks on meie sidemängija Mõnnakmäe olnud väga ebakindel alguses. Märt Roosna: 5:9. Hellvig nurgast. Märt Roosna: 5:8. Märt Roosna: 5:7. Laak! Märt Roosna: 4:7. Miilen eksib servil. Märt Roosna: 4:6. Lazici rünnakuviga. Märt Roosna: 3:6. Nette Peit tagaliinist. Märt Roosna: 2:6. Mõnnakmäe serv jääb Kullerkannule lühikeseks... umbes meetri võrra. Märt Roosna: 2:5. Nõlvak toob kaitses palli üles ja Laak lööb maha. Ärkame! Märt Roosna: 1:5. Moori serviviga. Märt Roosna: 1:4. Haak eksib servil. Märt Roosna: 0:3. Rootsi hanitus jääb maha, Eesti on selgelt krambis esialgu. Märt Roosna: 0:4. Oeh... Mõnnakmäe soe pall. Oleks vaja ühte ilusat kordaminekut, et sellest olekust välja murda. Märt Roosna: 0:2. Wasserfalleri löök. Märt Roosna: 0:1. Eestlannad komistavad üksteise otsa ja pikk pallivahetus lõppeb nii, et pall kukub meie poolele. Märt Roosna: Pall mängu! Märt Roosna: Eesti koosseisu tutvustasime, rootslased mängivad algkoosseisus Linda Andresson, Jonna Wasserfaller, Rebecka Lazic, Hanna Helvig, Vilma Andresson, Anna Haak ja libero Sofie Sjöberg. Märt Roosna: Eesti võrkpalli naiskonna ajaloo tähtsaim mäng on kohe algamas. Loodame, et naistel eelkõige närvid peavad vastu! Märt Roosna: Läti meeskonda on tabanud mitmed tagasilöögid. Eestisse tuldi 11 mehega, haigestunud Toms Vanags kaasa ei sõitnud. Ja ka see ei olnud veel küll - Andis Cimoska lõi viimasel hetkel rivist välja pimesool! Ning niigi jäid mitmed põhimehed tulemata, kuna klubihooaeg käib. Märt Roosna: Naiste mänguks on sisuliselt täismaja! Märt Roosna: Tore, et rahvast on väga palju juba naiste mängu eel, isegi tund aega enne naiste mängu, oli sissepääsu ees korralik saba. Märt Roosna: Eesti naiste koondis alustab koosseisus Julija Mõnnakmäe, Kertu Laak, Nette Peit, Kristiine Miilen, Eliisa Peit, Kristel Moor ja libero Kristi Nõlvak. Ehk siiani diagonaalründaja kohal tegutsenud Moor on olude sunnil nihutatud keskblokeerija kohale. Vigastuste tõttu jäävad eemale Eliise Hollas ja Anu Ennok. Märt Roosna: Rootsi koondise treeneri Jonas Svantessoni kommentaar enne tänast mängu: "Oleme Eestiga korduvalt mänginud, vahva on uuesti kohtuda, sest tiimid on samal tasemel ja see, kellel on parem päev, võidab. Peame hoidma oma vigade arvu miinimumis ja kõvasti töötama." Rootsi poolel ei tee kaasa nende tähtründaja Isabelle Haak, kes eelmises omavahelises mängus tõi 25 punkti. Eesti võitis selle mängu 3:1. Suvel Euroopa liigas mängiti 2:3 ja 3:2, samas Eesti jäi Hõbeliigas neljandaks, Rootsi tuli esimeseks. Eile kohtusid naiste alagrupiturniiri eelviimases voorus edasipääsu kindlustanud Soome ja Tšehhi. Ehkki põhjanaabrid polnud parimas koosseisus, oli mäng tasavägine. Tšehhi võitis esimese geimi 25:17, soomlannad järgmised 25:20 ja 25:18, kuid viimane sõna jäi väljaku perenaistele, tšehhitarid võitsid viimased geimid 25:19 ja 15:9 ning mängu 3:2.

Soomel on kirjas neli võitu ja üks kaotus. Tšehhi sai eile teise võidu ning tõrjus samuti kahe võidu peal oleva Eesti vähemalt ajutiselt kolmandaks. Samas on tšehhitaridel varuks vaid üks mäng, eestlannadel kaks – täna Rootsiga ja kolmapäeval Soomega. Ja oma võimalused on ka turniiri ühe võidu ja kolme kaotusega alustanud Rootsil. Tabelipunkte on Tšehhil 8, Eestil 6 ja Rootsil 2.

Võistkondi reastades loetakse esmalt võitude arvu, alles seejärel punkte ning edasi geimide suhet. Seega Andrei Ojametsa hoolealuste jaoks on kõik jätkuvalt oma kätes – kui Eesti võidab kaks mängu, ollakse kindlasti grupis kahe parema seas. Ehk täna on vaja ükskõik mis moodi ja milline võit välja võidelda. Teoreetiliselt võib tekkida isegi olukord, kus Tšehhi kogub alagrupiturniiril rohkem punkte, kuid edasi läheb ikkagi Eesti. Näiteks: Eesti võidab täna Rootsit 3:2 ja kaotab Soomele 0:3, Tšehhi kaotab viimases voorus Rootsile 2:3. Siis on Tšehhil 9 silma, Eestil 8, aga võite oleks meil rohkem. Aga kui Eesti täna kaotab, siis tuleb meil viimases voorus igal juhul võita Soomet ja loota, et Rootsi võidab.