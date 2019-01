OTSEBLOGI TARTUST | Võrkpalli matemaatika: Eesti koondis võib EM-ile jõuda ka siis, kui kogub Tšehhist vähem punkte

Eile kohtusid naiste alagrupiturniiri eelviimases voorus edasipääsu kindlustanud Soome ja Tšehhi. Ehkki põhjanaabrid polnud parimas koosseisus, oli mäng tasavägine. Tšehhi võitis esimese geimi 25:17, soomlannad järgmised 25:20 ja 25:18, kuid viimane sõna jäi väljaku perenaistele, tšehhitarid võitsid viimased geimid 25:19 ja 15:9 ning mängu 3:2.

Soomel on kirjas neli võitu ja üks kaotus. Tšehhi sai eile teise võidu ning tõrjus samuti kahe võidu peal oleva Eesti vähemalt ajutiselt kolmandaks. Samas on tšehhitaridel varuks vaid üks mäng, eestlannadel kaks – täna Rootsiga ja kolmapäeval Soomega. Ja oma võimalused on ka turniiri ühe võidu ja kolme kaotusega alustanud Rootsil. Tabelipunkte on Tšehhil 8, Eestil 6 ja Rootsil 2.

Võistkondi reastades loetakse esmalt võitude arvu, alles seejärel punkte ning edasi geimide suhet. Seega Andrei Ojametsa hoolealuste jaoks on kõik jätkuvalt oma kätes – kui Eesti võidab kaks mängu, ollakse kindlasti grupis kahe parema seas. Ehk täna on vaja ükskõik mis moodi ja milline võit välja võidelda. Teoreetiliselt võib tekkida isegi olukord, kus Tšehhi kogub alagrupiturniiril rohkem punkte, kuid edasi läheb ikkagi Eesti. Näiteks: Eesti võidab täna Rootsit 3:2 ja kaotab Soomele 0:3, Tšehhi kaotab viimases voorus Rootsile 2:3. Siis on Tšehhil 9 silma, Eestil 8, aga võite oleks meil rohkem. Aga kui Eesti täna kaotab, siis tuleb meil viimases voorus igal juhul võita Soomet ja loota, et Rootsi võidab.