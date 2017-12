OTSEBLOGI | Tartu suur võimalus: kas mõlemad karikad jäävad Taaralinna?

Täna peetakse Tartu Ülikooli spordihoones Eesti võrkpalli karikasarja finaalmängud. Kell 16 lähevad naiste finaalis vastamisi Tartu Ülikool/Eeden ja Tallinna Ülikool, kell 19 kohtuvad meeste finaalis Tartu Bigbank ja selle hooaja komeet Saaremaa. Delfi kajastab kohtumisi otseblogis.

Saaremaa meeskonna juhendaja Urmas Tali tõdes, et ootused on kasvanud. „Selles mõttes on klubis olukord muutunud. Kui algul räägiti, et võiksime ka midagi võita, siis nüüd arvatakse, et peame võitma,” lausus Eesti aasta võrkpallitreeneriks nimetatud Tali. Tema sõnul ei tasu siiski unustada, et Saaremaa võistkond on suvel täiesti tühja koha pealt kokku pandud.

Soosikukoormat ta ei pelga, kuid vihast lahingut ootab küll. „Tankiga üle sõitmist ei tule. Sellist tanki pole kummalgi, pigem tuleb kaevikutes lahingut pidada,” kaldus Tali olukorda kirjeldades sõjaterminoloogiasse. Muret teeb kahenädalane mängupaus ja Hindrek Pulga kolme nädala tagune hüppeliigese trauma. „Vahepeal käisid meist igasugu haiguslained üle. Kuuekesi pole kuigi lõbus trenni teha. Aga nüüdseks oleme haigustest üle saanud,” kinnitas Tali.

Platsil on tagasi ka võistkonna teine sidemängija Aleksander Eerma, kellel avastati väike südameprobleem. Mure kõrvaldati, kuid 22-aastane mängumees pidi paar nädalat puhkama. „Osaliselt on ta rivis tagasi,” ütles Tali. Tema sõnul pole karikasari võrkpallurite jaoks mingis mõttes teisejärguline võistlus. „Tahame järgmisel aastal osaleda eurosarjas, aga sinna saamiseks on vaja midagi ära võita.”

Ühtlasi väljendas saarlaste loots põnevat mõtet, kuidas karikasarja veelgi uhkemalt välja mängida: „Jalgpallis on Evald Tipneri karikas. Võib-olla kui võrkpalli karikas kannaks Viljar Loori nime, tuleks sinna veidi ka olümpiavõitja mekki juurde?”

Ootused avaldavad survet ka Tartu Bigbankile ja treener Oliver Lüütsepale. Viimati tunti võidurõõmu 2015. aastal, kui Robert Tähe eestvedamisel triumfeeriti Balti liigas. Juba mullu tekkis küsimus, kas klubi pikendab Lüütsepa lepingut või mitte. Nüüd käib nimisponsori lepingu viimane hooaeg ja jälle ühegi karikata jäämine oleks läbikukkumine. Eriti kui arvestada, et Tartu meeskonna nimekirjas on samamoodi neli leegionäri nagu saarlastel.

„Minul läheb Tartus kaheksas aasta, alguses olin abitreener, nüüd peatreener. Selle aja jooksul oleme karikafinaali jõudnud korra ja siis ka ei võitnud. Isu ja tahtmine seda muuta on suur,” tunnistas Lüütsepp. „Loodan, et jõuvahekord on 50 : 50. Mingit hirmu või aukartust vastase ees küll pole.”

Juhendaja sõnul on viimane täiendus, austraallane Samuel Walker kenasti võistkonda sulandunud. Pärast tema liitumist on Stefan Kaibaldit kasutatud libero kohal ja servi vastuvõtt on muutunud stabiilsemaks. Finaalist jääb hüppeliigese vigastuse tõttu eemale temporündaja Martin Ruul.

Kas lähiajal võib Tartu meeskonnaga liituda ka Eesti koondise libero Rait Rikberg, kes hiljuti Belgia klubist lahkus? „Saan täna temaga kokku, räägime juttu ja vahetame muljeid,” jättis Lüütsepp esialgu vastuse andmata.

Kindlasti aitavad Tartu Bigbanki ka häälekad toetajad. Klubi mänedžer Hendrik Rikand on veenunud, et finaali tuleb kaema täismaja ehk 1600 silmapaari. „Ka Saaremaalt on tulemas üle saja fänni, iseküsimus muidugi, kuhu Rikand nad tribüünil istuma paneb,” väljendab Tali usku, et neilgi on väljaku kõrval tubli tagala.

Saaremaa on tänavu kaotanud ainult korra – Selverile. Ainsas omavahelises mängus alistati Tartu 3 : 2. Tartu tee finaali on seevastu olnud keerulisem. Veerandfinaali avamängus jäädi Avo Keele juhitud Pärnu meeskonnale 2 : 3 alla, kuid 700 pealtvaataja ees peetud kodumäng suudeti 3 : 1 võita ja Keel üle pika aja karikafinaalist eemale jätta. Tõsi, ka Keel on täna siiski Tartus kohal. Ta on meeste finaalmängu telekommentaator ja ühtlasi jagab raamatu „Terava keelega. Avo Keele ja võrkpallimeeskonna lugu” ostjatele autogramme.

Kell 16 algavas naiste karikafinaalis lähevad vastamisi Argo Araku juhitav Tallinna Ülikool ja Andrei Ojametsa naiskond Tartu Ülikool/Eeden. Seni ainsas tänavu omavahel peetud matšis jäid peale tartlannad 3 : 1.