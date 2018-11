OTSEBLOGI TAANIST | Tehtud! Saaremaa murdis Põlluääre vedamisel eurosarjas 1/16-finaali

Saaremaa lootsi Urmas Tali sõnul on kogu suvine ettevalmistus üles ehitatud nõnda, et olla heas hoos eurosarjas. Sestap polnud saarlased kõige teravamad Balti liiga esimestest voorudes ja ühtlasi oli Tali tänase mängu nimel valmis laupäeval vastu võtma kaotuse Selverilt. Seal mängitas ta põhimehi teatavasti vaid ühe geimi jagu. „Kui siin hästi peaks minema, siis tegime õigesti, kui ei lähe, siis tegin valesti,” sõnas Tali. Pärast 3:0 võitu esimeses mängus oleks korduskohtumises mängu ja kuldse geimi kaotus võrkpallis mitte just väga maineka Taani riigi klubile väga valus lops.

Saaremaa eeldatav algkoosseis: Artis Caics, Siim Põlluäär, Eddie Rivera, Rauno Tamme, Mihkel Tanila, Harri Palmar ja libero Johan Vahter.

Võrkpalli euromäng Gentofte Volley - Saaremaa VK

Märt Roosna: 15:13. Boehm eksib servil ja Gentofte on saanud väikese lohutuse, võites mängu 3:2. Kuid Saaremaa on kahe mängu kokkuvõttes selle paari võitja.

Märt Roosna: 14:13. Bonnesen auti.

Märt Roosna: 14:12. Toom ei saa servi kätte.

Märt Roosna: 13:12. Mollgaardi rünnak.

Märt Roosna: 12:12. No ikka jagatakse kingitusi eestlastele, veel üks serviviga.

Märt Roosna: 12:11. Bonneseni rünnak.

Märt Roosna: 11:11. Vastased eksivad taas servil.

Märt Roosna: 11:10. Mollgaard blokist auti.

Märt Roosna: 10:10. Ennemuisti blokk viigistab seisu. Ilus oleks mänguvõit ka ära võtta.

Märt Roosna: 10:9. Gentofte serviviga.

Märt Roosna: 10:8.

Märt Roosna: 9:8. Palmar keskelt.

Märt Roosna: 8:7. Boehmi rünnak.

Märt Roosna: 8:6. Jalg auti.

Märt Roosna: 7:6.

Märt Roosna: 7:5.

Märt Roosna: 6:5.

Märt Roosna: 5:5. Jalg ründab.

Märt Roosna: 5:4. Bonnesen blokist auti.

Märt Roosna: 4:4.

Märt Roosna: Saaremaal oli seekord vaja viit geimi, kolm kodus ja kaks võõrsil. Teoorias võib piisata ka neljast, võidad kodus, kaotad võõrsil 0:3 ja võidad siis kuldse geimi.

Märt Roosna: 4:3. Caicsi serviviga.

Märt Roosna: 3:3.

Märt Roosna: 3:2.

Märt Roosna: 3:1.

Märt Roosna: 2:1. Bonneseni rünnak.

Märt Roosna: 1:1.

Märt Roosna: Viies geim algab, Tali jääb endale kindlaks ega too põhimehi tagasi: las nemad puhkavad ja teised karastuvad. Täna pole võit või kaotus olulised, tähtis oli kaks geimi kätte saada ja need on kotis.

Märt Roosna: 25:22. Bonneseni rünnak. Seis viigis 2:2. Aga tuletame meelde, et nö mõisa peale geimid lõppesid Saaremaa kasuks 2:1, nüüd mängitakse publiku ja statistika jaoks.

Märt Roosna: 24:22. Caics saab kirja blokeeriva löögi :)

Märt Roosna: 24:21. Bonneseni serviviga.

Märt Roosna: 24:20. Boehm auti.

Märt Roosna: 23:20.

Märt Roosna: 22:20. Gentofte rünnakuviga.

Märt Roosna: 22:19. Ennemuist blokki.

Märt Roosna: 21:19. Toom eksib servil.

Märt Roosna: 20:19.

Märt Roosna: 20:18. Ennemuisti rünnak.

Märt Roosna: 20:17. Toom auti.

Märt Roosna: 19:17. Mollgaard.

Märt Roosna: 18:17. Ennemuisti blokk!

Märt Roosna: 18:16.

Märt Roosna: 18:15. Huvitav on see, et põlvevigastuse tõttu eelmise mängu vahele jätnud Ennemuist on jätkuvalt platsil. Ju tunneb, et olukord pole halb.

Märt Roosna: 17:15. Boehm blokki

Märt Roosna: 16:15.

Märt Roosna: 16:13. Gade keskelt. Taanlased tahavad venitada võrkpalliõhtu pikemaks. Ja miks ka mitte, hallis on 200-300 inimest, mis on Gentofte kohta üsna rekordiline.

Märt Roosna: 15:13.

Märt Roosna: 14:12. Toom hädas servi vastuvõtul.

Märt Roosna: 13:12. Bonnesen jätkab rünnakul lihunikutööd.

Märt Roosna: 12:12.

Märt Roosna: 10:11. Boehm viib Saaremaa juhtima.

Märt Roosna: 9:7.

Märt Roosna: 8:4.

Märt Roosna: 6:3. Boehm blokki.

Märt Roosna: 4:2

Märt Roosna: 3:2. Tali on mitu põhimeest välja võtnud. Kolmandat geimi alustasid Caics, Boehm, Toom, Jalg, Ennemuist, Palmar ja Vahter.

Märt Roosna: 15:25. Olemas! Saaremaal on kaks geimi käes. Mäng jätkub, kuid edasipääseja on selge - meie mehed! Põlluäär tõi kolme geimiga 18 punkti (kasutegur +12; rünnak 58%).

Märt Roosna: 15:24. Mollgaard auti.

Märt Roosna: 15:23.

Märt Roosna: 15:22. Kjaer blokist auti.

Märt Roosna: 14:22. Ennemuisti serviäss.

Märt Roosna: 14:21. Rivera rünnak.

Märt Roosna: 14:20. Ennemuist auti.

Märt Roosna: 13:20. Bonnesen auti.

Märt Roosna: 13:19. Jalg paneb bloki!

Märt Roosna: 13:18. Rivera saab tõste võrgu peale ja põrutab palli otse kolme maha!

Märt Roosna: 13:17. Bonneseni rünnak.

Märt Roosna: 12:17. Põlluäär toob veel ühe punkti.

Märt Roosna: 12:16. Mollgaardi rünnak.

Märt Roosna: 11:16. Caicsi blokk.

Märt Roosna: 11:15. Tanila serviäss!

Märt Roosna: 11:14. Superkaitse Vahterilt ja seejärel Jalalt ning lõpetuseks lööb Põlluäär blokist auti.

Märt Roosna: 11:13. Põlluäär hanitab, aga võrku.

Märt Roosna: 10:13. Ai magus, Rivera on pikalt jahtinud seda blokki ja nüüd ta selle 208-sentimeetrise Bonneseni kotti pani.

Märt Roosna: 10:12. Gentofte serviviga.

Märt Roosna: 10:11.

Märt Roosna: 9:11. Özari serviviga.

Märt Roosna: 9:10. Bonneseni pommrünnak põrkab Ennemuisti ülakehalt publikusse.

Märt Roosna: 8:10. Ennemuist keskelt.

Märt Roosna: 8:9.

Märt Roosna: 7:9. Gentofte serviviga.

Märt Roosna: 7:8.

Märt Roosna: 6:8. Özari nurgast.

Märt Roosna: 5:8. Ennemuist toetab meeskonda blokipunktiga.

Märt Roosna: 5:7. Vahter laseb mõõdetud täpsusega söödu ja Rivera lööb palli mõnuga maha.

Märt Roosna: 5:6.

Märt Roosna: Põlluäärel kirjas juba 15 punkti, rünnak kahe esimese geimi järel 19st 12 (63%).

Märt Roosna: 4:5. Põlluäär!

Märt Roosna: 4:4. Rivera blokist auti.

Märt Roosna: 4:3.

Märt Roosna: 3:3. Ja Jalg paneb serviässa otsa!

Märt Roosna: 3:2. Jalalt kaunis pettelöök: näitab kehaga ühte suunda ja siis äsab teise.

Märt Roosna: 3:1. Mikelsons keskelt.

Märt Roosna: 2:1.

Märt Roosna: 2:0. Saaremaa jätkab koosseisus Caics, Põlluäär, Rivera, Jalg, Ennemuist, Tanila ja Vahter.

Märt Roosna: 22:25. Jalg paneb geimile punkti. Seis viigis 1:1, Saaremaa vaja edasipääsuks veel ühte geimi. Hull geim kapten Põlluäärelt!

Märt Roosna: 22:24. Põlluäär toidab jätkuvalt. Päris hull geim temalt.

Märt Roosna: 22:23.

Märt Roosna: 21:23. Põlluäär lükkab osavalt blokist auti.

Märt Roosna: 21:22. Nüüd eksib ka Põlluäär ja asi läheb pingeliseks.

Märt Roosna: 20:22. Mollgaard lööb ära.

Märt Roosna: 19:22. Põlluäär blokist auti.

Märt Roosna: 19:21. Ennemuist on tulnud Palmari asemele.

Märt Roosna: 18:21. Gentofte serviviga.

Märt Roosna: 18:20. Avageimis koguni 10 punkti toonud Bonnesen jätkab rünnakul täpselt.

Märt Roosna: 17:20. Tanila!

Märt Roosna: 17:19. Bonneseni rünnak.

Märt Roosna: 16:19. Mollgaard auti.

Märt Roosna: 16:18. Caicsi soe pall.

Märt Roosna: 15:18.

Märt Roosna: 14:18. Aga üks mees ei eksi ega värista kätt selles geimis - Põlluäär.

Märt Roosna: 14:17. Caicsi ja Palmari koostöö ei klapi.

Märt Roosna: 13:17. Palmar nopib võrgu kohalt punkti.

Märt Roosna: 13:16. Saaremaa rünnak auti.

Märt Roosna: 12:16. Põlluääre rünnak.

Märt Roosna: 12:15. Jalg astub tagaliinist rünnates joonele.

Märt Roosna: 11:15.

Märt Roosna: 10:15. Tanila serviviga.

Märt Roosna: 9:15. Bonnesen auti ja eduseis on juba päris soliidne.

Märt Roosna: 9:14. Mollgaard nurgast.

Märt Roosna: 8:14. Põlluäär nurgast.

Märt Roosna: 8:13. Vahter hiilgab kaitses, aga Mollgaard toob punkti siiski võõrustajatele.

Märt Roosna: 7:13. Bonneseni serviviga.

Märt Roosna: 7:12. Jalg auti.

Märt Roosna: 6:12. Palmari äss!

Märt Roosna: 6:11. Imeline kaitse Saaremaalt ja Rivera lööb ära.

Märt Roosna: 6:10. Özari nurgast.

Märt Roosna: 5:10.

Märt Roosna: 5:9. Põlluäär jätkab Saaremaa vedamist.

Märt Roosna: 5:8.

Märt Roosna: 4:8. Põlluäär!

Märt Roosna: 4:7. Palmar auti ja eduseis sulab.

Märt Roosna: 3:7. Bonnesen hanitab.

Märt Roosna: 2:7. Veel korra Rivera, nüüd nopib kerge punkti õrgu kohalt.

Märt Roosna: 2:6. Rivera lajatab järgmise rünnaku kenasti piki piir blokist mööda.

Märt Roosna: 2:5. Rivera nurgast.

Märt Roosna: 2:4. Põlluäär blokki.

Märt Roosna: 1:4. Põlluääre rünnak. Saaremaa on teinud esimese geimiga võrreldes ühe vahetuse, Jalg on tulnud Tamme asemele.

Märt Roosna: 1:3. Özari serviviga.

Märt Roosna: 1:2. Põlluäär lööb kahesesse blokki.

Märt Roosna: 0:2. Põlluääre ässpalling!

Märt Roosna: 0:1. Tanila keskelt.

Märt Roosna: 25:21. Gentofte läheb 1:0 juhtima. Mäng algas üsna sarnaselt eelmise kohtumisega, ainult seekord ei suutnud Saaremaa geimi lõpus imelist pööret teha. Hätta jäädi selgelt servi vastuvõtul.

Märt Roosna: 24:21. Tamme rünnak.

Märt Roosna: 24:20. Tanila blokki.

Märt Roosna: 23:20. Tamme blokist auti.

Märt Roosna: 23:19. Aga ei, seekord pole see salarelv, Mikelsons lööb keskelt ära.

Märt Roosna: 22:19. Kui mu silmad õigesti nägid, siis olid need Palmari käed, mis blokeerisid Bonneseni löögi. Servima tuleb Helar Jalg.

Märt Roosna: 22:18. Bonneseni serviäss.

Märt Roosna: 21:18. Tamme ei saa servi kätte, rünnakust asja ei saa ning Bonnesen lajatab tühjalt võrgult ära.

Märt Roosna: 20:18. Rivera serviviga.

Märt Roosna: 19:18. Põlluääre ja Palmari blokk peab!

Märt Roosna: 19:17. Bonnesen auti.

Märt Roosna: 19:16. Palmar keskelt.

Märt Roosna: 19:15. Teisest nurgast lööb Rivera blokki. Umbes sellisest kaotusseisust suutis Saaremaa esimese mängu avageimis välja tulla.

Märt Roosna: 18:15. Bonnesen paneb Põlluääre blokiga kinni.

Märt Roosna: 17:15. Bonneseni rünnak.

Märt Roosna: 16:15. Tamme praak servivastuvõtul, õnneks ei suuda Gentofte kontrarünnakut realiseerida ja hoopis Palmar lööb palli maha.

Märt Roosna: 16:14. Tanila serviviga.

Märt Roosna: 15:14. Rivera esimene löök ei jää maha, kuid mees saab teise võimaluse ega eksi.

Märt Roosna: 15:13. Tamme põrutab Bonneseni lööki päästes reklaamplakatitesse, saabki palli kätte, aga õiget jätku ei tule.

Märt Roosna: 14:13. Gentofte serviviga.

Märt Roosna: 14:12. Mikelsons keskelt.

Märt Roosna: 13:12.

Märt Roosna: 13:11. Özari serviviga.

Märt Roosna: 13:10. Özari serviässad, esiti pani tõelise kuuli Tamme ja Rivera vahele, siis võttis ohvriks Vahteri.

Märt Roosna: 11:10.

Märt Roosna: 10:10. Gentofte serviviga.

Märt Roosna: 10:9.

Märt Roosna: 9:9. Bonnesen viigistab.

Märt Roosna: 8:9. Põlluäär lahendab üsna ebamugava tõste kahese bloki vastu, lüües kätest auti.

Märt Roosna: 8:8. Caics eksib lõpuks servil.

Märt Roosna: 7:8. Saaremaa on teinud Caicsi servide ajal 4:0 spurdi.

Märt Roosna: 7:7. Gentofte mängija ründab nüüd vastu Urmas Tali. Ja ehkki ta oli selgelt platsist väljas, lootsid nad punkti siit. Aga ei.

Märt Roosna: 7:6. Caicsi serviäss! No kust see pauk nüüd tuli? Ootame lisa!

Märt Roosna: 7:5. Caics viskab ootamatu hanituse.

Märt Roosna: 7:4. Gade võimsalt tagaliinist.

Märt Roosna: 6:4. Rivera auti.

Märt Roosna: 5:4. Tanila serviviga.

Märt Roosna: 4:4. Tanila blokk!

Märt Roosna: 4:3. Bonneseni rünnak.

Märt Roosna: 3:3. Põlluääre rünnak.

Märt Roosna: 3:2. Bonneseni rünnak.

Märt Roosna: 2:2. Põlluäärel käsi valge. See on hea, laupäeval Selveri vastu oli ta rünnakul raskustes, nüüd on vaja kohe käima saada.

Märt Roosna: 2:1. Palmari serviviga.

Märt Roosna: 1:1. Palmar viigistab.

Märt Roosna: 1:0. Põlluääre ja Palmari löögid ei jää maha ja Gentofte karistab ära.

Märt Roosna: Fännid on valmis. Ja lähebki lahti! Saaremaa algkoosseisus ei ole üllatusi ega muutusi võrreldes avamänguga.

Märt Roosna: Eelmise euromängu järel arutasime Urmas Taliga, kas Eesti võrkpalli tase on juba selline, et Taani klubidele allajäämine oleks veidi plass. Ta ei tahtnud minuga nõustuda. Aga teema jätkuks: äsja vahetus Taani koondise peatreener, koguni 16 (!) aastat ametis olnud Mikael Trollelt võttis teatepulga üle senine abitreener Mikael Knudsen. Ja mida siis selle üüratu ajaga saavutati? Korra saadi EM-il 12. koht, kuid tuleb arvestada, et EM-ile pääseti korraldajana, mitte valikturniiri kaudu. Muud ette näidata pole, Euroopa liigas on 2014-2016 saadud kohad 10., 7., 5. Ehk Eesti koondisega pole võrrelda midagi. Muidugi ei tohi koondisi ja klubisid segi ajada, aga leian, et Eesti meistermeeskonnal on vaid oma mängijatele toetuva Taani esiklubi vastu ikka selge võidukohustus. Kodus said poisid soosikukoormaga kenasti hakkama, hoiame pöidlaid, et see korduks ka täna.

Märt Roosna: Kildeskovshallen mahutab maksimaalselt ligemale 500 pealtvaatajat. Võrkpallimängudel pole täismaja siin veel kunagi nähtud. Loodetavasti on täna vähemalt 200-300 inimest saalis.

Märt Roosna: Tervitused Taanist, head võrkpallisõbrad! Meeskonnad teevad sooja, publikut koguneb. Esialgu peaasjalikult eestlasi, kokku on Gentoftesse oodata 15-20 Saaremaa toetajat. Euromängu eest tuleb välja käia 10 eurot.

