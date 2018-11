OTSEBLOGI TAANIST | Kas Urmas Tali ohverdused toovad edu ja Saaremaa võidukalt alanud eurotee jätkub või saab hoopis dramaatilise lõpu?

Saaremaa alustas nädal tagasi peetud avamängu halvasti, kuid virgus esimese geimi lõpus, suutis päästa koguni kaheksa geimpalli ja võitis ülipõneva esimese geimi 34:32. Järgmisi geime valitseti üsna kindlalt, Gentofte teenis 20 ja 15 punkti. Edasipääsuks teise ringi, kus ootab tugev Prantsusmaa meeskond Poitiers’i Stade Poitevin, tuleb võita vähemalt kaks geimi või 0:3 või 1:3 kaotuse korral alistada vastane kuldses geimis.

Saaremaa lootsi Urmas Tali sõnul on kogu suvine ettevalmistus üles ehitatud nõnda, et olla heas hoos eurosarjas. Sestap polnud saarlased kõige teravamad Balti liiga esimestest voorudes ja ühtlasi oli Tali tänase mängu nimel valmis laupäeval vastu võtma kaotuse Selverilt. Seal mängitas ta põhimehi teatavasti vaid ühe geimi jagu. „Kui siin hästi peaks minema, siis tegime õigesti, kui ei lähe, siis tegin valesti,” sõnas Tali. Pärast 3:0 võitu esimeses mängus oleks korduskohtumises mängu ja kuldse geimi kaotus võrkpallis mitte just väga maineka Taani riigi klubile väga valus lops.

Saaremaa eeldatav algkoosseis: Artis Caics, Siim Põlluäär, Eddie Rivera, Rauno Tamme, Mihkel Tanila, Harri Palmar ja libero Johan Vahter.