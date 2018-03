OTSEBLOGI SAAREMAALT | Pulk lõpetas Rakvere unistused ja aitas Saaremaa finaali. Kas vastaseks tuleb Pärnu?

Täna kohtuvad meeste võrkpalli Balti liiga poolfinaalides kell 16 Saaremaa ja Rakvere ning kell 19 Pärnu ja Jekabpils. Delfi on Kuressaare spordisaalis kohal ja toob sündmused lugejateni otseblogis nii sõnas kui ka pildis.

Esimeses poolfinaalis sai Saaremaa oodatult oma tahtmise, võit tuli numbritega 3:1 (25:19, 20:25, 25:18, 25:14). Juba õige mitmendat korda sel hooajal aitas murrangu tuua Saaremaa pingilt sekkunud Hindrek Pulk, kes sedapuhku lülitus mängu teises geimis. Lõpuks kogus Pulk 17 punkti (+12; rünnak 57%), Tomaš Halanda lisas 13 ja koguni kuus punktiblokki pannud Mihkel Tanila 12.

Rakvere resultatiivseimad olid sedapuhku keskblokeerijad: Joonas Popmani kontole kogunes 13 ja Siim Ennemuistile 12 punkti. Veerandfinaalis Tartu vastu hiilanud diagonaalründaja Elia Lulla piirus 7ga ja kuna eksimusi sigines väga palju, oli ta evektiivsusnäit -7. STATISTIKA

Eelinfo:

Veerandfinaalis saadud kaotus Rakverele läks maksma Tartu Bigbanki treenerile Oliver Lüütsepale töökoha. Tänases Eesti Päevalehes uuris Rakvere klubi president Raigo Pärs Saaremaa lootsilt Urmas Talilt, kas Rakvere võidu korral lööks temagi tool kõikuma. „Päris kindlasti. Mul on juba lahkumisavaldus valmis kirjutatud, vaid kuupäev on puudu,” teatas Tali. Raske uskuda, et asi just tegelikkuses nii hull on, karikasarja võit on ju saarlastel sellest hooajast juba kirjas, aga kindlasi oleks kaotus Rakverele kodupublikule šokk. Credit24 Balti liigas on saarlased võitnud mõlemad omavahelised matšid tulemusega 3:0.

Kihlveokontorid ennustavad Balti liiga võitjaks Saaremaad. Nende võidu korral saaks panustaja raha tagasi 1,85-kordselt, Pärnu võidukoefitsient on 2,5, Jekabpilsil 6,5 ja Rakverel 15. Samas kui meenutada aasta tagasi peetud finaalturniiri, siis ka seal oli Rakvere autsaider, ometi suudeti poolfinaalis üle mängida Tartu ja finaalis Pärnu.