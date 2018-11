OTSEBLOGI | Saaremaa võrkpalliklubi röövis Prantsusmaa tippmeeskonnalt punkti, kuid pidi otsustavas geimis kaotuse vastu võtma

Klubide MM algas eile, Gheorghe Cretu ja Alar Rikbergi juhitav Rzeszowi Asseco Resovia suutis B-grupis üllatuslikult 3:2 üle mängida kolmekordse maailmameistri Brasiiliast – Sada Cruzeiro. Kusjuures viiendas geimis tuldi välja 11:14 kaotusseisust. Täna on B-grupis mänguvaba päev, homme läheb Rzeszow vastamisi Iraani klubi Ardakani Khatamiga.

A-grupis sai Renee Teppani tööandja Belchatowi PGE Skra 1:3 kaotuse Civitanova Cucine Lubelt. Täna kell 21.45 mängitakse eile tiitlikaitsja Kaasani Zeniti 3:2 üle mänginud Novõi Urengoi Fakeliga (Venemaa).

Eurosarjades lööb tänavu kaasa veel mitmeid Eesti võrkpallureid, täna tuleb platsile Prantsusmaa meeskonna Tourcoing’ särki kandev Martti Juhkami. CEV Cupi avaringi kohtumises on vastaseks CV Teruel Hispaaniast, matš algab kell 21.



Euromäng: Saaremaa vs Poitiers

Märt Roosna: 10:15. Ja nüüd sai suurepärane võrkpalliõhtu lõpu, Palmar eksis servil. Aga müts maha saarlaste ees, kõva võitlus ja kordusmänguks jäeti endale väike võimalus.

Märt Roosna: 10:14. Neljas matšpall kaitstud! Põlluäär blokist auti.

Märt Roosna: 9:14. Seegi ei too veel edu, Abajev teeb servivea. Palmari servid...

Märt Roosna: 8:14. Jalg blokki. Poitiers saab nüüd kolmanda matšpalli...

Märt Roosna: 8:13. Rivera serviviga.

Märt Roosna: 8:12. Palmar keskelt.

Märt Roosna: 7:12.

Märt Roosna: 7:11. Palmari blokk!

Märt Roosna: 6:11. Põlluääre rünnak. Ei tea, kas tänane mäng viib ta tulevikus Prantsusmaale pallima?

Märt Roosna: 5:11.

Märt Roosna: 5:10.

Märt Roosna: 4:10. Vastaste serviviga.

Märt Roosna: 3:10. Zopie keskelt.

Märt Roosna: 3:9. Jalg nurgast.

Märt Roosna: 2:9. Jalg jääb rünnakul liiga pehmeks ja palli ei õnnestu blokist tagasi võtta.

Märt Roosna: 2:8. Kokkinakise serviviga.

Märt Roosna: 1:8. Rivera auti. Saaremaa eelmise geimi maagia on ühtäkki haihtunud ja sellest seisust päästaks vaid ime.

Märt Roosna: 1:7. Kutsmus nurgast.

Märt Roosna: 1:6. Põlluäär auti. Mees ise on kindel, et oli blokipuude, kuid vastane seda ei tunnista.

Märt Roosna: Klubide MM-il on tiitlikaitsja Kaasani Zenit saanud teise kaotuse järjest ja on väljalangemise äärel. Civitanova Cucine Lubele kaotati 2:3, viimane geim 15:17.

Märt Roosna: 1:5. Põlluäär blokki.

Märt Roosna: 1:4. Koelewijni rünnak.

Märt Roosna: 1:3. Abajevi serviviga.

Märt Roosna: 0:3. Jalg pikalt auti.

Märt Roosna: 0:2. Põlluääre löök maha ei jää ja Koelewijni vastus on kiire.

Märt Roosna: 0:1. Saarlased võitlevad taas kaitses hirmsat moodi, ropu tööga saavad prantslased viimaks palli maha.

Märt Roosna: Põlluäär on toonud juba 24 punkti, Rivera 19.

Märt Roosna: 25:23. Olemas! Tanila blokist auti ja seis viigis 2:2. Võimas, Saaremaa!

Märt Roosna: 24:23. Rivera keera rannet liiga palju rünnates peale ja pall lendab pikalt auti.

Märt Roosna: 24:22. Jalg eksib servil.

Märt Roosna: 24:21. Tanila blokk!

Märt Roosna: Saarlased vääriksid viiendat geimi.

Märt Roosna: 23:21. Jalg!

Märt Roosna: 22:21. Schöps paneb Jala blokiga kinni.

Märt Roosna: 22:20. Schöps lööb jõuga maha.

Märt Roosna: 22:19. Rivera!

Märt Roosna: 21:19.

Märt Roosna: 21:18. Jalg on jätkuvalt hea kaitses ja nüüd toob ka vajaliku rünnakupunkti.

Märt Roosna: 20:18. Põlluäär blokist auti, tuleb põnev lõpp.

Märt Roosna: 20:17. Ma ei tea, mida Põlluäär hommikuks ja lõunaks sõi, aga see mõjub! Blokist auti.

Märt Roosna: 19:17. Vahteri sööt ebaõnnestub ja saarlased ei jõua rünnakule.

Märt Roosna: 19:16. Caicsi hanitus ei jää maha, kuid ta saab uue võimaluse ja lööb nüüd palli jõuga põrandale!

Märt Roosna: 18:16. Schöpsi rünnak.

Märt Roosna: 18:15. Põlluäär blokist auti. Saarlastel on endiselt kõik võimalused teha tänasest vooru suurim uudis.

Märt Roosna: 17:15. Tranchoti blokk. Eelnevalt tegi ta üsna kahtlase liigutuse, mis võis olla soe pall... Kohtunik paraku nii ei leidnud.

Märt Roosna: 17:14. Rivera auti.

Märt Roosna: 17:13. Põlluäär! Mehe on mõnus enesekindlus ja ta on rünnakul nüüd pidurdamatu.

Märt Roosna: 16:13. Saaremaa teeb sooja palli.

Märt Roosna: 16:12. Schöps blokist auti.

Märt Roosna: Poitiers vahetab sidemängijat.

Märt Roosna: 16:11. Caicsi blokk!

Märt Roosna: 15:11. Põlluäär jätkab eksimatult ründamist.

Märt Roosna: 14:11.

Märt Roosna: 14:10. Põlluäär! See mees on kuum praegu.

Märt Roosna: 13:10. Rivera tagaliinist.

Märt Roosna: 12:10. Põlluäär jääb blokki kinni ja teeb seejärel palli päästa üritades sooja palli.

Märt Roosna: 12:9. Palmari rünnak. Asi läheb täitsa põnevaks...

Märt Roosna: 11:9. Põlluäär!

Märt Roosna: 10:9. Kokkinakise rünnak.

Märt Roosna: 10:8. Rivera saab kaitses palli kätte ja lööb ka ise ära.

Märt Roosna: 9:8. Põlluäär!

Märt Roosna: 8:8. Rivera auti.

Märt Roosna: 8:7. Schöps lööb küll auti, kuid Saaremaa blokk on võrgus.

Märt Roosna: 8:6. Schöpsi rünnakuviga.

Märt Roosna: 7:6. Rivera blokist auti.

Märt Roosna: 6:6. Jalg astub tagaliinist rünnates joonele.

Märt Roosna: 6:5. Valus eksimus Tanilalt, kes lõi palli võrgu kohalt pikalt auti.

Märt Roosna: 6:4. Tranchot keskelt.

Märt Roosna: 6:3. Jalg!

Märt Roosna: 5:3. Kutsmuse rünnak.

Märt Roosna: Ütleme vahele, et klubide MM-il võitis Lube neljanda geimi 25:23 ning seis on 2:2. Tiitlikaitsja Kaasani saatus selgub kiires lõppmängus.

Märt Roosna: 5:2. Põlluäär!

Märt Roosna: 4:2. Kokkinakis tagaliinist. Aga kihvt on vaadata, kui hästi saarlased - kõik mehed - on mängus sees ja valmis kaitsetööks.

Märt Roosna: 4:1. Palmari serviviga.

Märt Roosna: 4:0. Põlluäär blokist auti.

Märt Roosna: 3:0. Võimas kaitsemäng ja Jalg toksab palli viimaks bloki taha maha.

Märt Roosna: 2:0. Põlluääre hanitus jääb maha.

Märt Roosna: 27:25. Olemas! Caicsi blokk ja saarlastel on üks geim käes. Kuressaare spordihallis läheb kisa meeletuks. Kokkuvõttes juhib Poitiers siiski 2:1.

Märt Roosna: 26:25. Tanila keskelt! Saarlaste geimpall...

Märt Roosna: 25:25. Schöpsi rünnak.

Märt Roosna: 25:24. Rivera tagaliinist! Palmari serviseeria jätkub.

Märt Roosna: 24:24. Jalg! Nõrk löök keskele ja sellest piisab.

Märt Roosna: 23:24. Jalg päästab esimese matšpalli. Üks veel vaja üle elada...

Märt Roosna: 22:24. Põlluäär auti. Matšpallid...

Märt Roosna: 22:23. Rivera serviviga.

Märt Roosna: 22:22. Vinge! Saarlased jõudsid ikkagi viigini, punkti autoriks Rivera.

Märt Roosna: 21:22. Kokkinakis lööb võrku. Poitiersi treeneri närv ei pea vastu, võtab aja.

Märt Roosna: 20:22. Palmari blokk!

Märt Roosna: 19:22.

Märt Roosna: 18:22.

Märt Roosna: 18:21. Caicsi hüppeltserv veidi auti.

Märt Roosna: 18:20. Palmar blokeerib Kokkinakise löögi. No ei ole saarlased alla andnud!

Märt Roosna: 17:20. Caics ja Rivera orgunnivad veel ühe väga ilusa rünnaku.

Märt Roosna: 16:20. Kutsmus nurgast.

Märt Roosna: 16:19. Rivera nurgast.

Märt Roosna: 15:19. Kutsmuse avatüristlik löök jääb kahjuks maha.

Märt Roosna: 15:18. Vahter saab rünnakule käed alla, kuid ei suuda palli platsil hoida.

Märt Roosna: 15:17. Schöps auti ja Saaremaa on taaskord pääsemas lähedale.

Märt Roosna: 14:17. Caics kägistab blokiga Kutsmuse ära.

Märt Roosna: 13:17. Põlluäär.

Märt Roosna: 12:17. Nüüd hakkab Tamme rünnakul liigselt "kangutama" ja lööb pikalt auti. Tammet asendab Jalg.

Märt Roosna: 12:16. Põlluäär blokki.

Märt Roosna: 12:15. Schöps lööb nüüd oskuslikult blokist mööda ristnurka.

Märt Roosna: 12:14. Tanilalt blokk.

Märt Roosna: 11:14. Koelewijn keskelt.

Märt Roosna: 11:13. Tamme blokist auti.

Märt Roosna: 10:13. Abajevi äss.

Märt Roosna: 10:12. Abajev blokist auti.

Märt Roosna: 10:11. Põlluääre punkt.

Märt Roosna: 9:11. Palmar keskelt.

Märt Roosna: 8:11. Kutsmus tagaliinist.

Märt Roosna: 8:10. Palmar keskelt.

Märt Roosna: 7:10. Saaremaa vastuvõtul hädas, rünnakut ei tule ja Kokkinakis leiab meie poolel katmata koha.

Märt Roosna: 7:9. Tranchot keskelt.

Märt Roosna: 7:8. Rivera blokist auti.

Märt Roosna: 6:8. Kutsmus lööb palli maha üle bloki.

Märt Roosna: 6:7. Tamme!

Märt Roosna: 5:7. Prantslased teevad sooja palli ja tundub, et saarlased lubataksegi kolmandas geimis ikkagi mängu tagasi.

Märt Roosna: 4:7. Põlluäär toksab blokist auti.

Märt Roosna: 3:7. Tamme rünnak jääb maha.

Märt Roosna: 2:7. Caicsi hanitus ei jää maha ning Poitiers ründab blokist auti.

Märt Roosna: 2:6.

Märt Roosna: 2:5. Rivera.

Märt Roosna: 1:5. Kokkinakise rünnak.

Märt Roosna: 1:4. Vastaste serviviga.

Märt Roosna: 0:4. Rünnakuviga Palmarilt, aga tõste polnud ka ideaalselt ees. Tali teebki sidemängija vahetuse, Makowskit asendab Caics.

Märt Roosna: 0:3 Tamme auti.

Märt Roosna: 0:2. Kutsmus tagaliinist.

Märt Roosna: 0:1.

Märt Roosna: Klubide MM-il võitis Kaasan Lube vastu kolmanda geimi 26:24 ja juhib 2:1. Tuletame meelde, et MMi kaotusega alustanud tiitlikaitsja jaoks on see elu ja surma mäng.

Märt Roosna: 23:25. Saarlaste löögid maha ei jää ja Schöps lööb viimaks palli blokist auti. Poitiers ees 2:0.

Märt Roosna: 23:24. Tranchot keskelt.

Märt Roosna: 23:23. Küll aga teeb seda MM-pronks Schöps servijoonel.

Märt Roosna: 22:23. Kutsmus teisel rünnakul järjest enam ei eksi.

Märt Roosna: 22:22. Tanila blokk!

Märt Roosna: 21:22. Prigent teeb servivea.

Märt Roosna: 20:22. Koelewijni rünnak.

Märt Roosna: 20:21. Põlluäär blokist auti.

Märt Roosna: 19:21. Jälle: hea serv Kokkinakiselt, Saaremaa ei suuda rünnakule jõuda ja Kutsmus lööb ära.

Märt Roosna: 19:20. Kutsmus viib Poitiers' taas ette.

Märt Roosna: 19:19.

Märt Roosna: 19:18. Koelewijn keskelt, tema on nagu loodusjõud, mille vastu ei aita miski.

Märt Roosna: 19:17. Tamme blokist auti!

Märt Roosna: 18:17. Hea kaitsetöö servima vahetatud Helar Jala esituses ja Tamme lööb palli maha! Poitiers võtab mõtlemisaja.

Märt Roosna: 17:17. Põlluäär viigistab!

Märt Roosna: 16:17. Rivera tagaliinist!

Märt Roosna: 15:17. Kokkinakis nurgast.

Märt Roosna: 15:16. Saaremaa võitleb! Hea serv Riveralt ja Palmari löök jääb seekord maha.

Märt Roosna: 14:16. Tranchoti serviviga.

Märt Roosna: 13:16. Kahju! Saaremaa sai kontrarünnaku võimaluse, kuid Palmar põrutas auti.

Märt Roosna: 13:15. Rivera on olnud täna hea ja nüüd taas lööb ta palli maha.

Märt Roosna: 12:15. Rivera teeb väga hea löögi, kuid vastased võitlevad visalt, pall tuleb tagasi ja selleks pole saarlased enam valmis.

Märt Roosna: 12:14. Tanila serviviga.

Märt Roosna: 12:13. Põlluäär blokist auti. Saaremaa hoiab Poitiers'st hammastega kinni.

Märt Roosna: 11:13. Tamme servviga.

Märt Roosna: 11:12. Rivera rünnak.

Märt Roosna: 10:12. Tanilal pole Koelewijni rünnaku pidurdamisel eriti lootustki, hollandlane on ikka võimas.

Märt Roosna: 10:11. Rivera teeb vahe minimaalseks.

Märt Roosna: 9:11. Tanila saab ka käe valgeks.

Märt Roosna: 8:11. Palmari serviviga.

Märt Roosna: 8:10. Tamme rünnak.

Märt Roosna: 7:10. Tamme auti.

Märt Roosna: 7:9. Põlluääre rünnak.

Märt Roosna: 6:9. Schöpsi rünnak.

Märt Roosna: 6:8. Tamme pani nüüd ühe paugu! Loodame, et see äratab saarlased üles, mäng kippus ära vajuma.

Märt Roosna: 5:8. Schöpsi rünnak.

Märt Roosna: 5:7. Kutsumus nurgast.

Märt Roosna: 5:6. Schöpsi serviviga.

Märt Roosna: 4:6. Kokkinakise rünnak.

Märt Roosna: 4.5. Taas Põlluäär.

Märt Roosna: 3:5. Põlluääre rünnak.

Märt Roosna: 2:5.

Märt Roosna: 2:4. Nüüd jälle väike error sidemängija ja ründajate vahel, Rivera peab palli jalaga üle lükkama, aga see lüüakse kohe meile maha.

Märt Roosna: 2:3. Põlluäär blokist auti.

Märt Roosna: 1:3.

Märt Roosna: Vahepeal on Lube viigistanud seisu klubide MM-il Kaasaniga 1:1-le.

Märt Roosna: 1:2.

Märt Roosna: 0:2. Koelewijn keskelt.

Märt Roosna: 0:1. Kutsmuse rünnak.

Märt Roosna: 19:25. Kokkinakise rünnak lõpetab geimi, Poitiers ees 1:0. Saaremaa alustas esimest geimi hästi, võitles kaitses südilt, kuid lõpuks enam palli maha ei suudetud lüüa. Viimane viigiseis oli 16:16.

Märt Roosna: 19:24.

Märt Roosna: 19:23. Rivera hanitab.

Märt Roosna: 18:23. Poitiers eksib ka vahelduseks rünnakul. Aga miskipärast pole saarlaste rünnakud enam maha jäänud.

Märt Roosna: 17:23. Tranchot keskelt.

Märt Roosna: 17:22.

Märt Roosna: 17:21. Palmar satub servi vastuvõtja rolli, pall lendab üle võrgu ja tuleb kiiresti tagasi.

Märt Roosna: 17:20. Rivera eksib rünnakul. Tundub, et geimi lõpus tuleb tasemevahe ikkagi välja.

Märt Roosna: 17:19. Tanila eksib taas servil.

Märt Roosna: 17:18. Põlluäär, kes siiani on vähe tööd saanud, lööb ära.

Märt Roosna: 16:18. Tanila löök maha ei jää ja Kutsmus karistab kohe ära.

Märt Roosna: 16:17. Tranchot paneb sama võimsalt vastu.

Märt Roosna: 16:16. Tamme vajutab võimsalt otse maha.

Märt Roosna: 15:16.

Märt Roosna: 15:15. Põlluäär eksib servil.

Märt Roosna: 15:14. Rivera tagaliinist, hea serv Põlluäärelt.

Märt Roosna: 14:14. Tamme!

Märt Roosna: 13:14. Nüüd jookseb Saaremaa mäng kokku, Makowski ja Tanila ei mõista teineteist.

Märt Roosna: 13:13. Poitiers vastab serviveaga.

Märt Roosna: 12:13. Rivera võtab servil riske, paraku läheb pall veidi auti.

Märt Roosna: 12:12. Tranchoti serviviga.

Märt Roosna: 11:12.

Märt Roosna: 11:11. Nüüd mängiti võrk täiesti tühjaks ja Kokkinakis sai vabalt palli maha lüüa.

Märt Roosna: 11:10. Rivera lükkab osavalt blokist auti.

Märt Roosna: 10:10. Palmari temporünnak.

Märt Roosna: 9:10. Tanila serviviga.

Märt Roosna: 9:9. Rivera viigistab.

Märt Roosna: 8:9. Rivera auti.

Märt Roosna: 8:8. Tamme blokist auti. Saarlased on olnud kaitses väga head.

Märt Roosna: 7:8. Zopie rünnak lõpetab pika pallivahetuse.

Märt Roosna: 7:7. Koelewijn keskelt.

Märt Roosna: 7:6.

Märt Roosna: 6:6. Kokkinakis eksib lõpuks servil.

Märt Roosna: 5:6. Andri Kutsmuse rünnak viib Poitiersi esmakordselt ette.

Märt Roosna: 5:5. Kokkinakis vajutab serviässa, algedu on hetkega haihtunud.

Märt Roosna: 5:4. Rivera ei saa servi kätte.

Märt Roosna: 5:3. Tamme auti.

Märt Roosna: 5:2.

Märt Roosna: 5:1. Põlluäär lahendab keerulise olukorra, lüües kolmesest blokist auti. Imeline algus.

Märt Roosna: 4:1. Koelewijn auti.

Märt Roosna: 3:1. Palmar keskelt.

Märt Roosna: 2:1.

Märt Roosna: 2:0. Rivera äss!

Märt Roosna: 1:0. Põlluääre rünnak.

Märt Roosna: Saaremaa üllatab sellega, et Ennemuist on koosseisus! Aga teise liberona :) Ju ta ei tule ikka platsile. Sidemängijaks Makowski, nagu me spekuleerisime.

Märt Roosna: Poitiers on teinud võrreldes tavapärase koosseisuga paar vangerdust, ju tahetakse põhimehi veidi säästa.

Märt Roosna: Klubide MM-il võitis Kaasan Lube vastu esimese geimi 25:20.

Märt Roosna: Eelinfo kohaselt võib Urmas Tali teha algkoosseisus ühe üllatuse, võimalik, et hoolimata hiljutisest jalavigastusest alustab sidemängija kohal poolakas Lukasz Makowski. Teised positisoonid on ilmselt klaarid: diagonaal - Põlluäär, nurgas Rivera ja Tamme, tempos Palmar ja Tanila, liberoks Vahter.

Märt Roosna: Täna on oht, et kõik huvilised ei mahu Kuressaare spordihalli ära. Igatahes praegu on tribüünid juba üsna täis, aga järjekord piletileti ees ulatub uksest välja.

Märt Roosna: Poitiers'i eeldatav algkoosseis: sidemängija Konstantin Abajev (Venemaa), diagonaalründaja Jochen Schöps (Saksamaa), nurgaründajad Menelaos Kokkinakis (Kreeka), Zouhaire El Graoui (Maroko), temporündajad Marc Zopie (Prantsusmaa) ja Thomas Kelewijn (Holland) ning libero Facundo Santucci (Argentina). Üsna rahvusvaheline seltskond!

Märt Roosna: Kuressaare spordisaalis on tekkinud ootamatu probleem: saali laest tilgub vett. Sestap on platsil ka prügikast. Saarlased on sama üllatunud kui kõik teised, sest varem pole sellist muret olnud. Ehk on see hea enne?

Märt Roosna: Hoiame silm peal ka teisel tänasel klubide MM-i mängudel. Kell 18.30 pannakse pall mängu Kaasani Zeniti ja Civitanova Cucine Lube vahel. Kui Kaasan saab juba teise kaotuse, on nende jaoks kõik suure tõenäosusega läbi. Kell 21.45 on ellujäämismäng Renee Teppanil, Belchatow ei tohi Kaasanit võitnud Novõi Urengoi Fakelile alla jääda.

Märt Roosna: Kui teinekord võtavad tugevad klubid võõrsilmänge lõdvalt ja sõidavad avamängule väga väikese koosseisuga, siis Poitiers pole seda teed läinud, Saaremaale võeti kaasa 12 mängijat. Meeskond saabus eile Tallinna ning ööbis seal ning täna võeti ette sõit Kuressaarde.

