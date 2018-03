OTSEBLOGI | Saaremaa ja Pärnu heitlevad Balti meistritiitli nimel, Rakvere madistab lätlastega pronksi eest

Eilsetes poolfinaalides alistas Saaremaa Rakvere 3:1 ja Pärnu sama tulemusega Jekabpilsi. Eilsetest mängudest saad pikemalt lugeda SIIT.

Pronksimäng Rakvere ja Jekabpilsi vahel algab kell 14. Jooksev statistika

Kullamäng Saaremaa ja Pärnu vahel algab kell 17. Jooksev statistika

Delfi ja Eesti Päevaleht on spordisaalis kohal ja toob sündmused sõnas ja pildis huvilisteni. Pronksimängu me päris iga punkti järel ei kajasta, küll aga finaali.



VÕRKPALLI BALTI LIIGA

Märt Roosna: 18:23.

Märt Roosna: 16:20.

Märt Roosna: 11:16. Midagi pole öelda, Jekabpils on värskem, näljasem ja julgem. Nad on praegu üle sisuliselt igas elemendis, Rakvere meeskondlik efektiivsus on -13 ja rünnak 33%. Uusküla on kogunud 6 punkti.

Märt Roosna: Läti fännid teevad kõvasti mürtsu ja ei saagi aru, kumb meeskond tribüünilt rohkem tuge saab.

Märt Roosna: 7:8. Rakvere on nagu ärganud. Endiselt ollakse hädas rünnakute realiseerimisega, siiani on 29 tõstest ära löödud 10. Lulla on platsil tagasi, aga Õunpuu asemel on jätkuvalt Toom.

Märt Roosna: 15:25. Jekabpils juhib 1:0. Märksõnaks serv: Läti klubil see töötas, Rakverel mitte. Toode saatis kaotusseisus platsile noored Mait Toomi ja Karl Maidle, eesmärgiks ilmselt põhimeestele veidi puhkust anda. Uusküla on toonud 4 ja Ennemuist 3 punkti.

Märt Roosna: 13:22.

Märt Roosna: 11:16. Rakvere ei ole suutnud Jekabpilsi serviga survestada ja praegu läheb kõik lätlaste tahtmist mööda. Ennemuist on toonud 3 ja Uusküla (pildil aktsioonis) 2 punkti.

Märt Roosna: Saaremaale on jõudnud ka päris palju lätlasi, mõni on eriti pisike ja eriti sõjaks :)

Märt Roosna: 4:8. Jekabpils on alustanud selgelt agressiivsemalt. Rakvere meestest on silm peas Lullal ja Ennemuistil.

Märt Roosna: Rakvere alustab koosseisus Andris Õunpuu, Martti Keel, Elia Lulla, Tanel Uusküla, Siim Ennemuist, Joonas Popman ja libero Alari Saar. Ja saal on juba pronksimänguks meeldivalt rahvast täis.

Märt Roosna: Tere, head võrkpallisõbrad ja eriti Rakvere rahvas! Kohe algab Rakvere mäng Jekabpilsiga. Treener Andres Toode ütles, et eesmärk on saada medal, seega tänane võit tähendaks Rakvere jaoks väga palju. Hoiame teid sündmustega kursis iga tehnilise vaheaja järel ja geimide lõppedes.