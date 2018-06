OTSEBLOGI ROOTSIST | Võrgunaised jahivad Kuldliiga kohta. Treener avaldas, kes on finaalturniiri eel ilusamaks läinud, kes mitte

Eesti võrkpallinaiskond alustab täna Euroopa Hõbeliiga medalimänge. Kell 20 kohtutakse poolfinaalis Austriaga, Delfi on Nyköpingis kohal ja hoiab huvilisi otseblogis kohtumise käiguga kursis.

Kell 17 kohtuvad esimeses poolfinaalis võõrustajad rootslannad ja Albaania. Õhtuses matšis lähevad vastamisi alagruppide võitjad Eesti ja Austria. Finaalturniiri võitja tõuseb Kuldliigasse.

"Kui meid selleks turniiriks üles anti, siis vaevalt keegi midagi väga ootas," rääkis võistkonna treener Andrei Ojamets Eesti Päevalehele ja Delfile. „Mingis mõttes võin tüdrukutele juba praegu öelda, et nad on hästi mänginud. Aga miks peaksime me nüüd mõtlema midagi muud, kui et tahame final-four’i võita? Loomulikult ei tohi vastaseid alahinnata. Liigume samm-sammult. Esmalt tuleb poolfinaalis Austriast jagu saada. Usun täiesti, et me oleme võimelised finaali jõudma, ja kui juba seal oleme, tahame võita ning tõusta järgmiseks hooajaks Kuldliigasse."

Võrkpalliliidu usinad pressisipelgad uurisid mängijatelt, milles oleme vahepealse kahe nädala jooksul paremaks saanud. Vastuseid tuli seinast seina, mängijad arvasid, et nad on rohkem kokku kasvanud. Ojamets otsustas vastata naljaga: "Meie või? Me oleme ilusamaks läinud. Välja arvatud mina."