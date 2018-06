OTSEBLOGI ROOTSIST | Kas Eesti võrkpallinaised lõpetavad Euroopa liiga debüüdi medali või suure pettumusega?

Täna kell 17 läheb Eesti võrkpalli rahvusnaiskond Euroopa Hõbeliigas vastamisi Albaaniaga. Delfi kajastab mängu otseblogis.

Eilses poolfinaalis kaotas Albaania kindlalt 0:3 Rootsile, Eesti sai valusa õppetunni, jäädes Austriale alla 1:3.

"Täna oli asi meis endis," tõdes Anu Ennok eile. "Vastased mängisid okeilt, meie kindlasti mitte nii nagu eelnevalt. Pettumus on suur. See oleks pidanud teist pidi minema. Nad kuidagi nagu väga hästi lugesid meie mängu. Kaitses olid kindlasti paremad kui meie, eks see toobki hea tuju platsile. Kui kööbakad löögid maha jäävad, siis seda tuju ei tulegi. Kindlasti oleks meile ka pronks oluline. Medali järele me siia tulime, läheme homme Albaania vastu võitlema."

