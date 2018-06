OTSEBLOGI ROOTSIST | Eesti võrkpallinaiskond sai Albaanialt korralikult sugeda ja lõpetas Hõbeliiga neljanda kohaga

Eilses poolfinaalis kaotas Albaania kindlalt 0:3 Rootsile, Eesti sai valusa õppetunni, jäädes Austriale alla 1:3.

"Täna oli asi meis endis," tõdes Anu Ennok eile. "Vastased mängisid okeilt, meie kindlasti mitte nii nagu eelnevalt. Pettumus on suur. See oleks pidanud teist pidi minema. Nad kuidagi nagu väga hästi lugesid meie mängu. Kaitses olid kindlasti paremad kui meie, eks see toobki hea tuju platsile. Kui kööbakad löögid maha jäävad, siis seda tuju ei tulegi. Kindlasti oleks meile ka pronks oluline. Medali järele me siia tulime, läheme homme Albaania vastu võitlema."

Pikemalt saad Rootsile allajäämisest lugeda siit.



Hõbeliiga pronksimäng: Eesti - Albaania

Märt Roosna, Nyköping: 21:25. Albaania lõpetab serviässaga ja on võitnud 3:0. Eesti naiskond lõpetab debüüthooajal Euroopa Hõbeliigas neljanda kohaga.

Märt Roosna, Nyköping: 21:24. Nette Peit blokki.

Märt Roosna, Nyköping: 21:23. Miilen võrku.

Märt Roosna, Nyköping: 21:22. Bici auti.

Märt Roosna, Nyköping: 20:22. Tuci rünnak.

Märt Roosna, Nyköping: 20:21. Miilena blokist auti.

Märt Roosna, Nyköping: 19:21. Albaania rünnak.

Märt Roosna, Nyköping: 19:20. Me ei saa servi kätte, Mõnnakmäe saab loa platsile tulla.

Märt Roosna, Nyköping: Oh jumal! Eesti on puterdanud vahetustega ja meil pole sidemängijat platsil!

Märt Roosna, Nyköping: 19:19. Laagi serviviga.

Märt Roosna, Nyköping: 19:18. Albaania sidemängija hanitab auti.

Märt Roosna, Nyköping: 18:18. Laagilt äss! No kas haarame viimasest õlekõrrest?

Märt Roosna, Nyköping: 17:18. Laagile blokipunkt.

Märt Roosna, Nyköping: 16:18. Hea serv Bicilt ja Tuci vajutab ära. Meie rong hakkab vaikselt jaamast lahkuma...

Märt Roosna, Nyköping: 16:17. Bici äss ja eduseisust on saanud jälle kaotusseis. Vaimutugevusest on meie naistel puudust. Samas vaatame positiivselt: need ongi need hetked, kus karastutakse ja saadakse tugevamaks.

Märt Roosna, Nyköping: 16:16. Bici rünnak.

Märt Roosna, Nyköping: 16:15. Pagan! Miilen saab Bici pommservi hästi kätte, kuid pall libiseb Bahmatsevi sõrmede vahelt maha.

Märt Roosna, Nyköping: 16:14. Bici rünnak.

Märt Roosna, Nyköping: 16:13. Laak piki piiri.

Märt Roosna, Nyköping: 15:13. Sijoni rünnak.

Märt Roosna, Nyköping: 15:12. Laagi rünnak, Miilen suutis eelnevalt blokiga Bicit pidurdada.

Märt Roosna, Nyköping: 14:12. Laagi nõrk löök keset platsi.

Märt Roosna, Nyköping: 13:12. Eliisa Peit keskelt.

Märt Roosna, Nyköping: 12:12. Albaania blokk võrgus.

Märt Roosna, Nyköping: 11:12. Miileni löök võrku.

Märt Roosna, Nyköping: 11:11. Albaania soe pall.

Märt Roosna, Nyköping: 10:11. Eliisa Peidi rünnak.

Märt Roosna, Nyköping: 9:11. Laak blokki, Ojamets puhiseb pahameelest, aga teha ei ole tal suurt midagi.

Märt Roosna, Nyköping: 9:10. Albaania rünnak blokist auti.

Märt Roosna, Nyköping: 9:9. Kullerkannu serviviga.

Märt Roosna, Nyköping: 9:8. Kullerkannu rünnak.

Märt Roosna, Nyköping: 8:8. Nette Peit auti.

Märt Roosna, Nyköping: 8:7. Nette Peit raiub kahesesse blokki.

Märt Roosna, Nyköping: 8:6. Kullerkann blokki.

Märt Roosna, Nyköping: 8:5. Tuci blokist auti.

Märt Roosna, Nyköping: 8:4. Miileni rünnak.

Märt Roosna, Nyköping: 7:4.

Märt Roosna, Nyköping: 7:3. Laak blokist auti.

Märt Roosna, Nyköping: 6:3. Sijoni lööb ühese bloki vastu ära.

Märt Roosna, Nyköping: 6:2. Miilenilt blokk!

Märt Roosna, Nyköping: 5:2. Miileni rünnak.

Märt Roosna, Nyköping: 4:2. Sijoni rünnak.

Märt Roosna, Nyköping: 4:1. Veel üks äss! Nette on selle geimi hästi käima tõmmanud kahe ässa ja blokiga.

Märt Roosna, Nyköping: 3:1. Nette Peidi äss.

Märt Roosna, Nyköping: 2:1. Laak blokist auti.

Märt Roosna, Nyköping: 1:1. Bici lööb tõesti kõvasti, pole ime et ta Itaalia kõrgliigasse läheb.

Märt Roosna, Nyköping: 1:0. Nette Peidi blokk.

Märt Roosna, Nyköping: 17:25. Albaani rünnak blokist auti ja 0:2 seis on tõsiasi.

Märt Roosna, Nyköping: 17:24. Albaania blokk võrgus.

Märt Roosna, Nyköping: 16:24. Laak lööb ära.

Märt Roosna, Nyköping: 15:24. Ennok veel blokki.

Märt Roosna, Nyköping: 15:23. Tuci lööb ässa ja see geim on sama hästi kui läinud.

Märt Roosna, Nyköping: 15:22. Ennok auti. Eliisa Peit Hollase asemel tagasi.

Märt Roosna, Nyköping: 15:21. Thaka paneb Ennoki kinni ja seis on hapu.

Märt Roosna, Nyköping: 15:20. Sidemängija Marina hanitus jääb maha.

Märt Roosna, Nyköping: 15:19. Bahmatsevi tõste ebaõnnestub ja Ennok tabab antenni.

Märt Roosna, Nyköping: 15:18. Prengalt täpne löök.

Märt Roosna, Nyköping: Hollas Eliisa Peidi asemel

Märt Roosna, Nyköping: 15:17. Bici lööb vahelduseks auti.

Märt Roosna, Nyköping: 14:17. Kullerkann auti ja hakkab mäng jälle käest libisema.

Märt Roosna, Nyköping: 14:16. Albaania rünnak blokist auti.

Märt Roosna, Nyköping: 14:15. Kullerkannu rünnak.

Märt Roosna, Nyköping: 13:15. Nõlvak saab käed löögile alla, kuid paraku lendab see sealt ikkagi auti.

Märt Roosna, Nyköping: 13:14. Albaania serviviga.

Märt Roosna, Nyköping: 12:14. Kahene blokk teeb Kullerkannu vastu tööd priimalt.

Märt Roosna, Nyköping: 12:13. Albaania rünnak.

Märt Roosna, Nyköping: 12:12. Laak küsib palli ja lööb selle maha.

Märt Roosna, Nyköping: 11:12. Albaania äss.

Märt Roosna, Nyköping: 11:11. Miilen auti.

Märt Roosna, Nyköping: 11:10. Bici.

Märt Roosna, Nyköping: 11:9. Laak lööb kenasti blokist mööda.

Märt Roosna, Nyköping: 10:9. Prenga rünnak.

Märt Roosna, Nyköping: 10:8. Ennok!

Märt Roosna, Nyköping: 9:8. Bici rünnak.

Märt Roosna, Nyköping: 9:7. Ennok blokist auti. Lihtne ju! Kristjan Õuekallas tampis täpselt nii blokist auti terve karjääri :)

Märt Roosna, Nyköping: 8:7. Laagilt hea kaitsemäng, kuid ta rünnak maandub blokis.

Märt Roosna, Nyköping: 8:6. Bici serviviga.

Märt Roosna, Nyköping: 7:6. Teine Laagi serv napilt auti. Aga oleme veidi mängu sisse saanud.

Märt Roosna, Nyköping: 7:5. Laagi serv... kukub sisse! Talle on väga õnnestumisi vaja.

Märt Roosna, Nyköping: 6:5. Miilen hanitab.

Märt Roosna, Nyköping: 5:5. Laak auti.

Märt Roosna, Nyköping: 5:4. Bici rünnak.

Märt Roosna, Nyköping: 5:3. Eliisa Peidi äss!

Märt Roosna, Nyköping: 4:3. Kullerkann keskelt.

Märt Roosna, Nyköping: 3:3. Laak saab lõpuks palli maha.

Märt Roosna, Nyköping: 2:3. Albaania blokk võrgus.

Märt Roosna, Nyköping: 1:3. Aga ei saa veel, Ennoki serviviga.

Märt Roosna, Nyköping: 1:2. Ennok blokist auti. Mäng oleks nagu justkui kännu taga kinni. Saaks korra minema, hakkaks vast tulema.

Märt Roosna, Nyköping: 0:2. Laak lööb blokki.

Märt Roosna, Nyköping: 0:1. Ennok blokki.

Märt Roosna, Nyköping: Andrei Ojamets tegi geimide vahel päris kurja häält. On ka põhjust.

Märt Roosna, Nyköping: 14:25. Albaania kööbakas löök jääb maha ja esimene geim on läinud.

Märt Roosna, Nyköping: 14:24. Kullerkannu rünnak.

Märt Roosna, Nyköping: 13:24. Moor teeb servivea.

Märt Roosna, Nyköping: 13:23. Bici serviviga.

Märt Roosna, Nyköping: 12:23.

Märt Roosna, Nyköping: 12:22. Miilen saab palli lõpuks maha.

Märt Roosna, Nyköping: 11:22. Bici rünnak.

Märt Roosna, Nyköping: 11:21. Moor alustab löökidega auti ja võrku. Kahjuks on läinud täna kõik sealt edasi, kust eile lõppes. See pole see Eesti naiskond, keda me näinud oleme.

Märt Roosna, Nyköping: 11:19. Bahmatsev teeb sooja palli. Miilen tuleb Nette Peidi asemel.

Märt Roosna, Nyköping: 11:18. No ei jää siin Laagi löögid maha. Moor asendab.

Märt Roosna, Nyköping: 11:18. No ei jää siin Laagi löögid maha. Moor asendab.

Märt Roosna, Nyköping: 11:17. Ennok tagaliinist auti.

Märt Roosna, Nyköping: 11:16. Nette Peit võrku ja vahe on taas rebenenud suureks.

Märt Roosna, Nyköping: 11:15. Bici blokist auti.

Märt Roosna, Nyköping: 11:14. Ennok blokist auti. Tundub, et üks meie põhimängijatest on end leidmas.

Märt Roosna, Nyköping: 10:14. Bici lööb Laagi kätest auti. Kuidagi peab ta kinni saama.

Märt Roosna, Nyköping: 10:13. Halb vastuvõtt meilt, kuid Albaania pole valmis, et pall kohe üle tagasi tuleb.

Märt Roosna, Nyköping: 9:13. Thaka keskelt.

Märt Roosna, Nyköping: 9:12. Ennoki blokk!

Märt Roosna, Nyköping: 8:12. Ennok!

Märt Roosna, Nyköping: 7:12. Seis on küll sant, aga rõõmu teeb see, et Eesti võitleb kaitses paremini kui eile. Ehk saadakse end siin lõpuks käima.

Märt Roosna, Nyköping: 7:11. Kullerkann blokis!

Märt Roosna, Nyköping: 6:11.

Märt Roosna, Nyköping: 6:10. Punkt Kullerkannule, aga sellele eelnes kolm head kaitsemängu Nõlvakult.

Märt Roosna, Nyköping: 5:10. Bahmatsevi Kaisa särab blokiga!

Märt Roosna, Nyköping: 4:10. Pikk pallivahetus, Albaania blokk võrgus. Bahmatsev asendas Mõnnakmäed.

Märt Roosna, Nyköping: 3:10. Sidemängija Marina hanitab.

Märt Roosna, Nyköping: 3:9. Bici rünnak. Laagi löögid ei jää kuidagi maha.

Märt Roosna, Nyköping: 3:8. Bici serviäss.

Märt Roosna, Nyköping: 3:7.

Märt Roosna, Nyköping: 3:6. Eliisa Peidi serviviga. Algus pole meil kiita.

Märt Roosna, Nyköping: 3:5. Thaka serviviga.

Märt Roosna, Nyköping: 2:5. Mõnnakmäe ja Eliisa Peidi koostöö ei klapi.

Märt Roosna, Nyköping: 2:4. Tuci keskelt.

Märt Roosna, Nyköping: 2:3. Bici nurgast.

Märt Roosna, Nyköping: 2:2. Laagi rünnak ja Eliisa Peidi blokk.

Märt Roosna, Nyköping: 0:2. Bici rünnak, seejärel pannakse Laagile blokk ette ja kaks punkti läinud.

Märt Roosna, Nyköping: See on siis see Bici, kellest täna palju kuulete.

Märt Roosna, Nyköping: Mäng algab!

Märt Roosna, Nyköping: Tervitused kuulsast Nyköpingist! Eesti alustab täna samas koosseisus nagu eilegi ehk Julija Mõnnakmäe, Kertu Laak, Nette Peit, Anu Ennok, Eliisa Peit, Liis Kullerkann ja libero Kristi Nõlvak. Albaania toetub eelkõige vaid diagonaalründajale Erblira Bicile. Itaalia kõrgliigasse siirdub naine tõi eile Rootsi vastu peaaegu pooled Albaania punktidest, 40st 18.