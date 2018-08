OTSEBLOGI RIIAST | Kontserdi üllatusesinejaks osutus Urmas Tali, võrkpalliliidu pressišeff Toomas Vara peab nüüd oma mütsi ära sööma

„Mul on Läti hümn hästi selge. Kavatsen laulda mõlemat hümni,” kinnitas endine Eesti koondise peatreener Avo Keel, kes nüüd juhib Läti meeskonda, et pole oma lubadusest taganenud.

Eesti koondise rumeenlasest juhtfiguur Gheorghe Cretu pole siiani hümni kaasa laulnud, küll aga on nähtud abitreenerit Mirko Fasinit seda tegemas. „Ma ei laula, kuna ma ei oska. Mirkol on hea muusikaline kuulmine, minul seda pole. Tema on hea, mina kohutav,” selgitas Cretu, et tema kellegagi võidu laulma ei hakka.

Lisaks keerleb paadunud võrkpallifännide hulgas porikärbse visadusega kõmu, et üks Eesti koondise treener astub Riias enne mängu toimuval kontserdil üles solistina! Eesti koondis peab väga professionaalselt mängueelsetest rutiinidest kinni, raske on ette kujutada, et Stockmanni kõrval Origo Summeri laval toimuval kontserdil astuks loetud tunnid enne mängu üles Fasini või abitreener Rainer Vassiljev. Aga kes siis?

Riia linna päevade ajal mõneks tunniks Eesti fännide käsutusse antud Origo Summer Stage laval esinevad Genka, Justament, Olavi Otepalu bänd ja juba mainitud salapärane võrkpallibänd Vollid. Peo lõpetab TTÜ meeskoor, kes võtab enda vedada fännide rongkäigu halli ja laulab saalis Eesti hümni. Eesti koondise treeneri etteaste peaks algama 15.30.