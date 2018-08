OTSEBLOGI RIIAST | Eesti võrkpallifännid vallutasid Riia! Kas meie võrkpallimeeskond sunnib Avo Keele hoolealused alistuma?

Riias peetavalt EM-valiksarja kohtumisele on reisinud üle 2000 eestlase. Toreda üllatuse pakkus Eesti B-koondise juhendaja Urmas Tali, kes astus üles mängu eel toimunud soojenduskontserdil. Kuna võrkpalliliidu turundus- ja kommunikatsioonijuht Toomas Vara seda ei uskunud ja lubas oma mütsi ära süüa, kui Tali Riia kesklinnas rahvamasside ees laulab, siis nüüd tulebki tal seda teha.

Mäng on väga oluline mõlemale meeskonnale. Läti alustas EM-valiksarja 0:3 kaotusega Iisraelilt ning vajab nüüd võitu või vähemalt ühte tabelipunkti nagu õhku. Eesti jaoks on see alanud sarjas esimeseks mänguks.

Eelinfo leiad otseblogi alt.

EM-valiksari: Läti - Eesti Märt Roosna, Riia: Läti alustas Iisraeli vastu järgmises koosseisus: sidemängija Deniss Petrovs, diagonaal Hermans Egleskalns, nurgas Romans Saušs, Atvars Ožolins, keskel Toms Švans ja Andrejs Zavorotnijs, libero Ingars Ivanovs. Vaatame, kes Keel alustab samade meestega ja ka Cretu üllatab koosseisuga. Märt Roosna, Riia: Eesti koondise eeldatav koosseis: Kert Toobal, Renee Teppan, Robert Täht, Kristo Kollo, Timo Tammemaa, Andri Aganits ja libero Rait Rikberg. Märt Roosna, Riia: Eesti fännid on jõudnud Riga Arenale. Lätlastel jäi seda rahvahulka voorimas nähes sõna otseses mõttes suu lahti: vaata kui palju! Läti statistik Eisenschmidt avaldas arvamust, et parimal juhul tuleb lätlasi sama palju kui eestlasi. Või siis vähem. "Kolmandat varianti ei ole." Gunnar Leheste: Video rongkäigust: https://www.facebook.com/delfisport/videos/247314766111884/&show_text=0&width=560 Märt Roosna, Riia: Toomas Vara lubas, et taganema ta ei hakka: müts tuleb ära süüa. Kui alaliidu president Hanno Pevkur pakkus välja šokolaadist mütsi, siis Vara leidis, et nii lihtsalt ta end välja keerutada ei saa. Märksõnaks pidi olema talvine karikafinaal, mille käigus Urmas Tali esinemisjulguses kahelnud Vara oma mütsi peaks nahka pistma. Märt Roosna, Riia: "Eesti võrkpall on varsti legendaarne!" laulis Genka. Ta tunnistas, et on ise pigem teise pallimängu fänn, kuid võttis Riiga kogunenud võrkpallurite ees mütsi maha. Märt Roosna, Riia: Tegelikult pole Avo Keel ainus eestlane Läti meeskonnas, lisaks temale aitab lõunanaabreid ka statistik Karl Eerik Eisenschmidt. "Läti võidab 3:0!" teatas ta muheledes. 0:3 Iisraelile kaotuse kohta ütles, et vastaseid aitas hästi publik, võib-olla oli täheldada veidi ka alahindamist. Märt Roosna, Riia: Samal ajal Riga Arenal... Läti juhendaja Avo Keel on platsis ja teatas, et on suureks lahinguks valmis. Kaks tundi enne mängu algust oli ta juba kohal ja vestles tribüünil matši Võrust vaatama sõitnud ema Liidia ja isa Ennoga. Märt Roosna, Riia: Tundub, et kõik VIP-fännid on kohal :) Märt Roosna, Riia: Riia on vallutanud eestlased, täpsemalt Toobalid. Meie koondise kapteni mask on kuum kaup, neid Toobaleid jalutab siin ikka kümneid, isegi kaks kohalikku prükkarit on endale kuskilt kaks maski vinnanud. Gunnar Leheste: Pidu jätkub! https://www.facebook.com/delfisport/videos/1655093781268663/&show_text=0&width=560 Märt Roosna, Riia: Tervitused Riiast! Võrkpallipäev on mürtsuga käima läinud. Eestlased on vallutanud Riia kesklinna ja kontsert käib täistuuridel. Ansambli Vollid solistiks osutus võrkpallimeeskonna B-koondise treener Urmas Tali! Mees näitas, et lisaks juhendamisele oskab ka laulda. Vastavalt lubadusele peab nüüd võrkpalliliidu turundus- ja kommunikatsioonijuht Toomas Vara oma mütsi ära sööma. Gunnar Leheste: https://www.facebook.com/delfisport/videos/222460715090442/&show_text=0&width=560

Enne mängu:

„Mul on Läti hümn hästi selge. Kavatsen laulda mõlemat hümni,” kinnitas endine Eesti koondise peatreener Avo Keel, kes nüüd juhib Läti meeskonda, et pole oma lubadusest taganenud.

Eesti koondise rumeenlasest juhtfiguur Gheorghe Cretu pole siiani hümni kaasa laulnud, küll aga on nähtud abitreenerit Mirko Fasinit seda tegemas. „Ma ei laula, kuna ma ei oska. Mirkol on hea muusikaline kuulmine, minul seda pole. Tema on hea, mina kohutav,” selgitas Cretu, et tema kellegagi võidu laulma ei hakka.

Lisaks keerleb paadunud võrkpallifännide hulgas porikärbse visadusega kõmu, et üks Eesti koondise treener astub Riias enne mängu toimuval kontserdil üles solistina! Eesti koondis peab väga professionaalselt mängueelsetest rutiinidest kinni, raske on ette kujutada, et Stockmanni kõrval Origo Summeri laval toimuval kontserdil astuks loetud tunnid enne mängu üles Fasini või abitreener Rainer Vassiljev. Aga kes siis?