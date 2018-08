OTSEBLOGI RIIAST | Eesti juhtib! Kas meie võrkpallimeeskond sunnib Avo Keele hoolealused alistuma?

Riias peetavalt EM-valiksarja kohtumisele on reisinud üle 2000 eestlase. Toreda üllatuse pakkus Eesti B-koondise juhendaja Urmas Tali, kes astus üles mängu eel toimunud soojenduskontserdil. Kuna võrkpalliliidu turundus- ja kommunikatsioonijuht Toomas Vara seda ei uskunud ja lubas oma mütsi ära süüa, kui Tali Riia kesklinnas rahvamasside ees laulab, siis nüüd tulebki tal seda teha.

Mäng on väga oluline mõlemale meeskonnale. Läti alustas EM-valiksarja 0:3 kaotusega Iisraelilt ning vajab nüüd võitu või vähemalt ühte tabelipunkti nagu õhku. Eesti jaoks on see alanud sarjas esimeseks mänguks.

EM-valiksari: Läti - Eesti

Märt Roosna, Riia: 8:7. Teise võimaluse kasutab Egleskalns Teppani vastu ära.

Märt Roosna, Riia: 7:7. Teppani blokk!

Märt Roosna, Riia: 7:6. Aga Tammemaa rünnakutega ei oska nad jätkuvalt midagi peale hakata.

Märt Roosna, Riia: 7:5. Cimoška rünnak. Läti võitleb, allaandmisest pole juttugi.

Märt Roosna, Riia: 6:5. Vanags võtab vastu ja jõuab ka lööma.

Märt Roosna, Riia: 5:5. Švansi serviviga.

Märt Roosna, Riia: 5:4. Vanags nurgast.

Märt Roosna, Riia: 4:3. Teppani rünnak.

Märt Roosna, Riia: 4:4. Petrovsil kukub pall sõrmede vahelt läbi.

Märt Roosna, Riia: 4:2. Ozolinši rünnak.

Märt Roosna, Riia: 3:2. Egleskalnsi serviviga.

Märt Roosna, Riia: 3:1. Hea serv Egleskalnsilt ja Petrovs põrutab tühjalt võrgult palli maha.

Märt Roosna, Riia: 2:1. Teppani hanitus vilistatakse soojaks palliks. Oma reaktsioonide eest sai ta kollase hoiatuskaardi.

Märt Roosna, Riia: 1:1. Egleskalns lööb ära. Kahe esimese geimi järel on ta rünnakuprotsent kõigest 29.

Märt Roosna, Riia: 0:1. Cimoška serviviga.

Märt Roosna, Riia: Saušsi asendab tartlastele hästi tuttav Toms Vanags.

Märt Roosna, Riia: Teppan on toonud 11, Tammemaa 10 ja Täht 8 punkti.

Märt Roosna, Riia: 17:25. Väga sümboolselt paneb Teppani serviäss teisele geimile punkti. See oli Teppani geim mingis mõttes. Eesti ees 2:0.

Märt Roosna, Riia: 17:24. Toobali blokk.

Märt Roosna, Riia: 17:23. Kollo löök lõpetab pika pallivahetuse.

Märt Roosna, Riia: 17:22. Aga nüüd lööb Kollo ära.

Märt Roosna, Riia: 17:21. Jälle hea serv, Kollo jätab palli maha löömata ja lätlased karistavad ära.

Märt Roosna, Riia: 16:21. Jälle! Markkus Keel tuleb servima ja lööb ässa.

Märt Roosna, Riia: 16:20. Tammemaa, ikka ja jälle leiab Timo Tammemaa võrgu keskel võimaluse Läti blokk üle mängida.

Märt Roosna, Riia: 16:19. Täht eksib servil.

Märt Roosna, Riia: 15:19. Tammemaa rünnak.

Märt Roosna, Riia: 15:18. Saušsi kõva palling lendab auti. Läti enam servil risti ette ei löö.

Märt Roosna, Riia: 15:17. Täht ründab auti ja on väga pahane.

Märt Roosna, Riia: 14:17. Teppan ei taba rünnakul hästi palli.

Märt Roosna, Riia: 13:17. Lätlastel ei ole Tähe rünnakutele vasturohtu.

Märt Roosna, Riia: 13:16. Aganits eksib ka pallingul.

Märt Roosna, Riia: 12:16. Läti serviviga.

Märt Roosna, Riia: 11:14. Teppan eksib lõpuks servijoonel, aga seeria oli võimas. Ta alustas kaotusseisus 9:10 ja vajutas serve nagu Leon. See võis olla mängu võtmeperiood. Aga ärme kiirustame sündmustest ette.

Märt Roosna, Riia: 12:15. Vastastikkused servivead.

Märt Roosna, Riia: 10:14. Aganits!

Märt Roosna, Riia: 10:13. Teppan jätkab head serviseeriat, Kollo saab bloki kirja.

Märt Roosna, Riia: 10:12. Jälle Teppanilt valus serv ning Täht lahendab kontrapalli. Ilus!

Märt Roosna, Riia: 10:11. Teppan vajutab esiteks hullu servi ja seejärel lööb Toobali tõste maha.

Märt Roosna, Riia: 10:10. Aganits oma pikkade kombitsatega jaol ja blokk kirjas.

Märt Roosna, Riia: 10:9. Kollo löök jääb maha.

Märt Roosna, Riia: 10:8. Ozolinš lööb osavalt piki piiri.

Märt Roosna, Riia: 9:8. Tammemaa serviviga.

Märt Roosna, Riia: 8:8. Tammemaa äss!

Märt Roosna, Riia: 8:7. Teppan.

Märt Roosna, Riia: 8:6. Kollo blokki. Ta kipub täna veidi ansamblist välja kukkuma, aga Cretu on jätkuvalt rahulik ja kindel.

Märt Roosna, Riia: 7:6.

Märt Roosna, Riia: 6:6. Väike kommunikatsioonitõrge Teppani ja Rikbergi vahel ning Läti rünnak jääb maha.

Märt Roosna, Riia: 5:6. Teppan viib Eesti ette.

Märt Roosna, Riia: 5:5.

Märt Roosna, Riia: 4:5. Toobalilt hea serv, Tammemaa realiseerib kontra. Täna kasutame üsna palju tempot.

Märt Roosna, Riia: 4:4. Petrovsi serviviga.

Märt Roosna, Riia: 4:3.

Märt Roosna, Riia: 3:3. Täht nurgast.

Märt Roosna, Riia: 3:2. Kollo serviviga.

Märt Roosna, Riia: 2:2. Aganits keskelt.

Märt Roosna, Riia: 2:1. Teppani serviviga.

Märt Roosna, Riia: 1:1. Aganitsalt võimas blokk!

Märt Roosna, Riia: Läti läheb teist geimi juhtima 1:0.

Märt Roosna, Riia: Avageimis Eesti rünnak 57%, Lätil 38%. Teppanil ja Tammemaalt 6 punkti, Tähelt 5.

Märt Roosna, Riia: 22:25. Teppani löök lõpetab geimi, Eesti juhib 1:0!

Märt Roosna, Riia: 22:24. Cimoška annab veel Lätile lootust.

Märt Roosna, Riia: 21:24. Super! Servima vahetatud Markkus Keel lööb ässa!

Märt Roosna, Riia: 21:23. Teppani rünnak.

Märt Roosna, Riia: 20:22. Taas raskel hetkel toob Täht punkti.

Märt Roosna, Riia: 21:22. Kollo serviviga. Läti poolel on Ozolinši asemel sekkunud Kudrjatšovs.

Märt Roosna, Riia: 20:21. Ai, ai! Kollo lööb Petrovsi blokki, lätlased on taas kannul.

Märt Roosna, Riia: 19:21. Teppani serviviga.

Märt Roosna, Riia: 18:21. Täht lahendab hästi kontrapalli, lätlased võitlesid kui meeletud, tuues kaitses palle ära.

Märt Roosna, Riia: 18:20. Täht lööb tagaliinist hästi blokist mööda.

Märt Roosna, Riia: 18:19. Toobal leiab Aganitsa ja too ei eksi.

Märt Roosna, Riia: 18:18. Tammemaa serv läheb kolm meetrit pikaks.

Märt Roosna, Riia: 17:18. Õnn! Taas oleme vastuvõtul raskustes, kuid lätlane jätab lihtsa palli löömata.

Märt Roosna, Riia: 17:17. Teppan auti. Vaidleb, näitab blokipuudet, kuid kohtunik ei ole temaga nõus.

Märt Roosna, Riia: 16:17. Cimoška äss. Seis läheb ärevaks.

Märt Roosna, Riia: 15:17. Egleskalnsi rünnak.

Märt Roosna, Riia: 14:17. Tammemaa.

Märt Roosna, Riia: 14:16. Saušs tulistab serviässa Rikbergi ja Kollo vahele.

Märt Roosna, Riia: 13:16. Cimoška keskelt.

Märt Roosna, Riia: 12:16.

Märt Roosna, Riia: Üks hea uudis on teatada: Eesti naiskond võitis EM-valiksarjas Rootsit 3:1!

Märt Roosna, Riia: 11:15. Aganitsa serviviga.

Märt Roosna, Riia: 11:14. Aganitsa serviäss!

Märt Roosna, Riia: 11:14. Švansi serviviga.

Märt Roosna, Riia: 11:13. Kollo serviviga.

Märt Roosna, Riia: 10:13. Läti ei suuda Kollo rünnakut kolme puutega meie poolele tagasi mängida.

Märt Roosna, Riia: 10:12. Saušsi blokk Teppanile.

Märt Roosna, Riia: 9:12. Petrovsi tõsteid keskele on hea vaadata, Švans lööb palli maha.

Märt Roosna, Riia: 8:12. Teppani rünnak.

Märt Roosna, Riia: 8:11. Ozolinši rünnak.

Märt Roosna, Riia: 7:11. Tammemaa rünnak ei jää maha, kuid paikab blokiga koheselt vea.

Märt Roosna, Riia: 7:10.

Märt Roosna, Riia: 6:10. Tammemaa rünnak.

Märt Roosna, Riia: 6:9. Nüüd jääb Täht ise blokiga hätta, Ozolinši käed ees.

Märt Roosna, Riia: 5:9. Läti esimene tempo toimib, autoriks punktil Cimoška.

Märt Roosna, Riia: 4:9. Teppan päästab raske palli, surudes selle jõuga teisele poole võrku maha.

Märt Roosna, Riia: Eesti mängib enesekindlalt ja kvaliteetselt, Läti on kõva surve all.

Märt Roosna, Riia: 4:8. Täht uuesti blokk Saušsile!

Märt Roosna, Riia: 4:7. Saušs võttis eelmise punkti endaga kaasa st eksis uuesti rünnakul.

Märt Roosna, Riia: 4:6. Täht tegi nüüd blokis Saušsile ära!

Märt Roosna, Riia: 4:5. Raske pall, Teppan ja... punkt!

Märt Roosna, Riia: 4:4. Cimoska keskelt.

Märt Roosna, Riia: 3:4. Teppan saab käe valgeks.

Märt Roosna, Riia: 3:3. Egleskalnsi rünnak.

Märt Roosna, Riia: 2:3. Ozolinši serviviga. Lätlased alustavad väga riskeerivalt, nagu me ka eeldasime.

Märt Roosna, Riia: 2:2. Saušsi rünnak.

Märt Roosna, Riia: 1:2. Egleskalnsi serviviga.

Märt Roosna, Riia: 1:1. Egleskalns viigistab.

Märt Roosna, Riia: 0:1. Tammemaa keskelt.

Märt Roosna, Riia: Keel on teinud ühe vahetuse, saates tempomeestest Zavorotnijsi asemel platsile Cimoska. Eesti koosseis on nagu pakkusid: Toobal, Teppan, Täht, Kollo, Aganits, Tammemaa ja Rikberg. Läheb lahti!

Märt Roosna, Riia: Absoluutselt täiesti silma järgi pakkudes on Riga Arenal rahvast suurusjärgus 5000 ning edasi pakuks, et 3000 eestlast ja 2000 lätlast. Aga see on puusalt tulistatud.

Märt Roosna, Riia: Hümnid lauldud, läheb asjaks! Tundub, et Avo Keel tõesti maigutas mõlema hümni puhul suud, aga eks seda jõuab hiljem analüüsida.

Märt Roosna, Riia: Eesti maskotti Sinilõvi Riias näha pole, Läti meeskond ergutab Härra Hunt. Niisiis algab lahing: Eesti Sinilõvid vs Läti hundid.

Märt Roosna, Riia: "Issanke, polegi sellises olukorras olnud. Kaks poega - no lapselaps Markkus on meile ju ka nagu oma poeg - mängivad. Üks vähemalt võidab!" muheles Avo Keele ema Liidia suure mängu eel. Kui Avo Keel on Läti treener, siis Markkus Keel on Eesti koondise sidemängija. "Loodan, et Avo puhub Läti võrkpallile ka elu sisse!"

Märt Roosna, Riia: Läti alustas Iisraeli vastu järgmises koosseisus: sidemängija Deniss Petrovs, diagonaal Hermans Egleskalns, nurgas Romans Saušs, Atvars Ozolinš, keskel Toms Švans ja Andrejs Zavorotnijs, libero Ingars Ivanovs. Vaatame, kes Keel alustab samade meestega ja ka Cretu üllatab koosseisuga.

Märt Roosna, Riia: Eesti koondise eeldatav koosseis: Kert Toobal, Renee Teppan, Robert Täht, Kristo Kollo, Timo Tammemaa, Andri Aganits ja libero Rait Rikberg.

Märt Roosna, Riia: Eesti fännid on jõudnud Riga Arenale. Lätlastel jäi seda rahvahulka voorimas nähes sõna otseses mõttes suu lahti: vaata kui palju! Läti statistik Eisenschmidt avaldas arvamust, et parimal juhul tuleb lätlasi sama palju kui eestlasi. Või siis vähem. "Kolmandat varianti ei ole."

Märt Roosna, Riia: Toomas Vara lubas, et taganema ta ei hakka: müts tuleb ära süüa. Kui alaliidu president Hanno Pevkur pakkus välja šokolaadist mütsi, siis Vara leidis, et nii lihtsalt ta end välja keerutada ei saa. Märksõnaks pidi olema talvine karikafinaal, mille käigus Urmas Tali esinemisjulguses kahelnud Vara oma mütsi peaks nahka pistma.

Märt Roosna, Riia: "Eesti võrkpall on varsti legendaarne!" laulis Genka. Ta tunnistas, et on ise pigem teise pallimängu fänn, kuid võttis Riiga kogunenud võrkpallurite ees mütsi maha.

Märt Roosna, Riia: Tegelikult pole Avo Keel ainus eestlane Läti meeskonnas, lisaks temale aitab lõunanaabreid ka statistik Karl Eerik Eisenschmidt. "Läti võidab 3:0!" teatas ta muheledes. 0:3 Iisraelile kaotuse kohta ütles, et vastaseid aitas hästi publik, võib-olla oli täheldada veidi ka alahindamist.

Märt Roosna, Riia: Samal ajal Riga Arenal... Läti juhendaja Avo Keel on platsis ja teatas, et on suureks lahinguks valmis. Kaks tundi enne mängu algust oli ta juba kohal ja vestles tribüünil matši Võrust vaatama sõitnud ema Liidia ja isa Ennoga.

Märt Roosna, Riia: Tundub, et kõik VIP-fännid on kohal :)

Märt Roosna, Riia: Riia on vallutanud eestlased, täpsemalt Toobalid. Meie koondise kapteni mask on kuum kaup, neid Toobaleid jalutab siin ikka kümneid, isegi kaks kohalikku prükkarit on endale kuskilt kaks maski vinnanud.

Märt Roosna, Riia: Tervitused Riiast! Võrkpallipäev on mürtsuga käima läinud. Eestlased on vallutanud Riia kesklinna ja kontsert käib täistuuridel. Ansambli Vollid solistiks osutus võrkpallimeeskonna B-koondise treener Urmas Tali! Mees näitas, et lisaks juhendamisele oskab ka laulda. Vastavalt lubadusele peab nüüd võrkpalliliidu turundus- ja kommunikatsioonijuht Toomas Vara oma mütsi ära sööma.

