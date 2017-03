Võrkpalli Balti liigas peetakse sel nädalavahetusel Võrus finaalturniir, kus esimesena sillutas tee finaali Rakvere Võrkpalliklubi. Kell 19.00 kohtuvad teises poolfinaalis Tallinna Selver ja Tartu Bigbank.

Esimeses poolfinaalis võitis eeldatav favoriit Tartu Bigbank avageimi 25:18 ja paistis minevat kindlalt oma teed, ent Rakvere tuli mängu tagasi ja võitis teise 26:24. Alates kolmandast geimist oli Urmas Tali juhendatav Rakvere juba klass omaette ja tüüris geimidega 25:17 ja 25:10 võiduka lõpuni. Rakverelased pole kunagi varem Balti liigas finaali jõudnud. Võitjate resultatiivseim oli Siim Põlluäär 15 punktiga (+8), vahetusest sekkunud Kevin Saar lisas 13 silma (+5). Tartule tõid nii Toms Vanags kui Michael Micheleu 13 punkti.

Finaalturniiril osalevate võistkondade saldo enne nädalavahetust on järgmine: Selveril on kuus ja Tartul kaks tiitlit, möödunud hooajal jõudis esimese triumfini Pärnu ja Rakvere pääses Balti liigas esmakordselt esinelikusse. Neli aastat tagasi võitis sarja TTÜ ja nii jäi Eesti klubi tiitlita vaid ühisliiga debüüthooajal, kui 2006. aasta kevadel triumfeeris Ozolnieki võistkond Lätist.



Balti liiga poolfinaalid Karl Rinaldo, Võru: Täname jälgimast ja kohtume uuesti kell 19.00. Karl Rinaldo, Võru: 10:25 Läbi! Kevin Saare perfektne serv lõpetab mängu ja viib Rakvere finaali! Karl Rinaldo, Võru: 4:18 Caicsi kümnepunktiline serviseeria lõpeb, kuid sellest pole midagi - Rakvere on võidus kinni! Karl Rinaldo, Võru: 4:13 Tartu on täielikult lagunenud. Micheleu ründab trossi. Karl Rinaldo, Võru: Micheleu välja, Uuskari sisse tagasi. Karl Rinaldo, Võru: 3:7 Rakvere alustab ka neljandat geimi teravamini. Karl Rinaldo, Võru: Tartu liigutas mängu keskel positsioone ja mehi. Diagonaalründajana on hetkel väljakul Micheleu, nurgaründajana sekkus Kaibald. Uuskari läks vahetusse. Karl Rinaldo, Võru: 17:25 Suurepärases hoos Saar lõpetab geimi võimsa rünnakuga sisuliselt kolme meetri sisse! 2:1 Rakverele. Karl Rinaldo, Võru: 12:20 Saarelt esmalt resultatiivne rünnak ning seejärel kohe ka täpne serv. Karl Rinaldo, Võru: 9:16 Naaber jätab oma võimaluse kasutamata ja Rakvere kasvatab edu juba seitsmele silmale. Karl Rinaldo, Võru: 7:11 Aga Caicsi servid on tartlastele liiast! Karl Rinaldo, Võru: 7:8 Vanagsi resultatiivne rünnak aitab tartlased juba peaaegu järele. Karl Rinaldo, Võru: 1:5 Tartlastelt veel tehnilist praaki ja vahe on juba neli. Karl Rinaldo, Võru: 1:3 Tehnilist praaki tartlastelt ja Rakvere peal. Karl Rinaldo, Võru: 24:26 Üks-üks! Naaber ründab võrku... Karl Rinaldo, Võru: 23:23 Meelis Kivisild eksib rünnakul ja seis on tasa! Karl Rinaldo, Võru: 22:19 Vahetusest sekkunud Ronald Järve serviseeria viib tartlased teise geimi võidu lävele. Karl Rinaldo, Võru: 20:19 Kivisild sulustab Kivisilla ehk Meelis blokeerib Kaupo ründelöögi. Karl Rinaldo, Võru: 16:15 Micheleau ühene blokk viib tartlased juhtima. Karl Rinaldo, Võru: 10:10 Viigiseisul teeb Urmas Tali sarnase vahetuse nagu avageimis ehk toob Õunpuu asemele nurgaründesse Saare. Karl Rinaldo, Võru: 6:8 Rakvere läheb tehnilisele ajale eduseisus Karl Rinaldo, Võru: 2:1 Esimest korda tänases mängus tuleb Tartule punkt temporünnakust - autoriks Naaber. Karl Rinaldo, Võru: 25:18 Tartu võidab väga tasavägiselt alanud geimi lõpuks kindlalt. Karl Rinaldo, Võru: 22:18 Põlluäär lööb lihtsa palli võrku ja paistab, et Rakvere jaoks on avageim nüüd kaotatud. Karl Rinaldo, Võru: 20:18 Rakvere vahetab: Õunpuu välja ja Kevin Saar sisse. Karl Rinaldo, Võru: 18:16 Tartult kaks blokki järjest ja Tartu jälle peal. Karl Rinaldo, Võru: 15:16 Tartlaste ebaõnnestunud serv viib Rakvere tehnilisele ajale eduseisus. Karl Rinaldo, Võru: Tartul on olnud täna suuri raskusi nii vastuvõtu kui sidemängija ja esimese tempo koostööga. Karl Rinaldo, Võru: 12:14 Tartu blokk on võrgus ning Rakvere saab kahega peale. Karl Rinaldo, Võru: 12:11 Micheleau toob kena ründelöögiga juba oma neljanda punkti. Karl Rinaldo, Võru: 8:9 Caicsi serviäss annab kinnitust, et lätlane pole mitte ainult meeskonna liider tõstjana, vaid ka servil. Karl Rinaldo, Võru: 6:6 Kaupo Kivisilla teravad planeerivad pallingud teevad seisu aga kohe tasa. Karl Rinaldo, Võru: 6:4 Viiberi võimsad servid viivad tartlased mõne punktiga peale. Karl Rinaldo, Võru: Parandame ka ennist tehtud vea - Oliver Lüütsepp on Tartu teise tempomehena väljakule saatnud siiski Meelis Kivisilla, mitte Kevin Soo. Karl Rinaldo, Võru: Mäng saab lõpuks alata! Karl Rinaldo, Võru: Võru spordihallis on publikut täpselt nii palju, kui siia mahub - umbes 500. Karl Rinaldo, Võru: Meeskonnad on alustastanud uuesti soojenduse tegemist. Karl Rinaldo, Võru: Mängu algus viibib proosalisel põhjusel. Enne mängu lülitati tuled korra välja, kuid nüüd nad ei taha enam kohe uuesti põlema minna. Karl Rinaldo, Võru: Rakvere algkoosseis: Õunpuu, Uusküla, Põlluäär, Priimägi, Kivisild, Caics, Jürima ja Alari Saar. Vahetusest alustab Kevin Saar. Karl Rinaldo, Võru: Tartlaste algkoosseisus üllatusi pole: vigastatud Gunterit asendab algkoosseisus Uuskari. Teises mehed: Viiber, Naaber, Vanags, Kivisild, Micheleau ja Rikberg. Karl Rinaldo, Võru: Tere ja ilusat õhtupoolikut kõigile võrkpallisõpradele Võrust! Esimese poolfinaali alguseni on jäänud veerand tundi.

Tartu Bigbank (põhiturniiri 1.) – Rakvere Võrkpalliklubi (5.)

Laupäeval kell 16:00

Põhiturniiril olid tartlased ülivõimsad, püsides kaotuseta järjepanu neli kuud ja neli päeva. Nende kaotustelahtrist haihtus null alles 22. voorus, mil nad Selverile alla jäid. Hiljem kaotati küll veel korra ka RTU/Robežsardzele, ent 26 mänguga teenitud 70 punkti oli esikoha pälvimiseks piisav. Võimsa võiduseeria sisse jäi ka kaks kohtumist Rakverega, mis mõlemad lõppesid Tartu 3:1 võiduga.

Veerandfinaali otsutavas mängus tabas tartlasi aga valus löök, kui vasaku jala hüppeliigest vigastas nende rünnakuliider Bradley Robert Gunter. Kahes võidumängus Rakverega tõi ta vastavalt 31 ja 25 punkti ning hooaja kogusaldoks kogunes 460. Põhiturniiri kokkuvõttes edestas teda ainsana Rakvere diagonaalründaja Siim Põlluäär (495). Finaalturniiril peavad tartlased hakkama saama Kanada pallurita.

„Peame rünnakukoormust kogu võistkonna vahel ära jagama ja kõik ründajad peavad rohkem vastutust võtma. Viimases mängus sai temporündaja Kevin Soo vaid kolm tõstet, mis on kindlasti üks mõttekohti,” sõnas Tartu meeskonna juhendaja Oliver Lüütsepp. „Meie edu märksõnadeks on kannatlikkus ja distsipliin, lisaks suudame olla väga hea blokimeeskond. Üks võtmekohti ongi selles, kuidas suudame Rakvere ründajaid blokiga ohjata,” lisas ta.

Eelmisel hooajal lõpetas Rakvere sarja põhiturniiri seitsmendana ja kukutas veerandfinaalis üllatuslikult konkurentsist Selveri. Tänavu oldi peaaegu lõpuni heitlemas neljanda koha nimel, mis lõpuks läks siiski Vilniuse Flamingole. Veerandfinaalis Lääne-Virumaa klubi leedukatele aga hõlpu ei andnud ja võitis seeria 2:0. „Oleme terve hooaja jooksul suutnud näidata möödunud aastaga võrreldes paremat mängu. Finaalturniir on koht, kus see peaks nüüd väljenduma,” rääkis Rakvere võistkonna peatreener Urmas Tali. „Finaalturniiril on eesmärgiks, et me ei tohi üheski kohas üheski hetkeks järele anda. Tartu vastu võiks võiduvõti peituda selles, et läheme mängima lihtsamakoelisemalt,” lausus juhendaja.

Tallinna Selver (põhiturniiri 2.) – Pärnu Võrkpalliklubi (3.)

Laupäeval kell 19:00

Pärnu ja Selver Tallinn on viimase aasta jooksul pakkunud publikule suure hulga haaravaid duelle. Eelmisel kevadel vältas koduse meistrisarja finaalseeria esmakordselt maksimaalsed seitse mängu ja seal jäi Selver otsustavas mängus peale 3:1. Selle hooaja põhiturniiril oli pealinna võistkond võõrsil edukam 3:2 ja kodus 3:1. Ainsas tiitlimängus tõmbas pikema kõrre aga Pärnu, kes võttis 29. detsembril Audentese spordihoones toimunud karikafinaalis ülimagusa 3:2 võidu.

„Kõik mängud on olnud kahe võrdse võistkonna heitlused. Oleme mängudes Pärnuga näidanud head võitluslikku olekut ja loodan, et sama kandub edasi ka hooaja otsustavatele kohtumistele,” rääkis Selver peatreener Rainer Vassiljev.

Senise hooaja tähtsatele mängudele saab ka ühisliigas tiitlit kaitsva Pärnu juhendaja Avo Keel vaadata tagasi optimistlikult. „Kohtumistes, kus on palju mängus (karikamängud, veerandfinaalseeria RTU-ga ja matšid tugevate konkurentidega põhiturniiril), oleme näidanud päris head tegutsemist ja väga suuri kõikumisi ei ole olnud. Kehvemaid momente on sisse lipsanud, aga üldiselt oleme püsinud tähtsates mängudes koos. Loodan, et see trend jätkub ka Võrus,” sõnas Keel.

Turniiri kahe päeva pass maksab kümme eurot ja see tagab ühtlasi laupäeva õhtul tasuta sissepääsu Club Tartusse. Ühe päeva pilet maksab seitse eurot. Sooduspääsmete (lapsed, kooliõpilased ja pensionärid) hinnad on vastavalt kaheksa ja viis eurot. Kuni kolmeaastased (kaasa arvatud) lapsed pääsevad mängudele tasuta.

Tuliste võrkpallilahingute kõrval toimuvad pealtvaatajatele saalis erinevad publikumängud ja oksjonile lähevad Tartu mängumeeste Bradley Robert Gunteri ja Kevin Soo mängusärgid.