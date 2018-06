OTSEBLOGI PORTUGALIST | Miks järsku nii? Portugal võttis ülikindla revanši, Eestil polnud vastuhaku võimalustki

Vahetult enne turniiri algust sai Eesti võrkpallimeeskond väga hea uudise. Varem oli ebaselgus Rahvuste Liiga osavõtutasu osas (räägiti koguni miljoni dollari suurusest summast, mis oleks Eesti väljavaadetele hoobilt kriipsu peale tõmmanud). Täna Šveitsis Lausanne’is maailma võrkpalliliidu (FIVB) peakontoris toimunud kohtumisel FIVBi presidendi Ary Graca ja Rahvuste Liiga projekti eest vastutajatega sai Eesti alaliidu president Hanno Pevkur kinnituse, et Challenger Cupi kaudu maailma 16 tugevaima sekka murdja osalustasu maksma ei pea. Seega kõik on meie mängijate endi kätes – ihaldatud eliitseltskonnast lahutab Challenger Cupi esikoht ehk neli võitu.

Meie meeste jaoks on natuke harjumatu hiline mänguaeg. Harjumatul ajal on ka „hommikune treening” – kaks päraslõunal. „Arvan, et see on Eesti võrkpallis pretsedent, koondisetasemel kindlasti vähemalt. Ei oska isegi öelda, kuidas see meile sobib või mis mõju avaldab, sest seda pole varem juhtunud,” rääkis võistkonna statistik Alar Rikberg.

„Kindlasti on see harjumatu. Kell 23 keegi tavaliselt ei mängi. Tuleb kõva harjumise nädal. Kell 14 hommikune trenn on ka väga ebatavaline. Tuleb vaimselt nende asjadega hakkama saada. Kõigil on võrdsed tingimused, usun, et me oleme päris tugevad kutid, küll me hakkama saame,” lisas diagonaalründaja Renee Teppan.