OTSEBLOGI PORTUGALIST | Keel juhtis mängu, Eesti pani Kuuba kotti ja lõpetas turniiri kolmanda kohaga

2010. aastal MM-il hõbeda võitnud Kuuba on suurte traditsioonidega võrkpalliriik, millega iseseisvunud Eesti koondis seni kohtunud ei ole. Samas ei ole neil käsil parimad ajad. Mitmed tippmängijad eesotsas maailma parima võrkpalluri Wilfredo Leóniga on kommunistlikust riigist põgenenud. Tõsise paugu pani Kuuba võrkpallimeeskonnale 2016. aastal Soomes toimunud vägistamisskandaal, mille tagajärel mitmed mängijad vanglasse sattusid. Nüüd on tegemist uue võistkonnaga, keskmiseks vanuseks on vaid 21.

„Meie mängijad on väga noored,” rääkis Kuuba treener Nicolas Coffigny. „Neil on ilus tulevik ees, kuid napib veel kogemusi. Pronksimäng on üks neist matšidest, mis aitab neil karastuda. Meil tuleb jätkuvalt palju tööd teha, et sel tasemel mänge võita.”

Kuuba kaotas alagrupis Tšehhile 0:3, võitis Tšiilit 3:1 ning jäi poolfinaalis kuivalt alla Portugalile. Eesti kaotas alagrupis Portugalile 0:3, võitis Kasahstani 3:1 ning tunnistas poolfinaalis Tšehhi paremust 1:3.