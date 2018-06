OTSEBLOGI PORTUGALIST | Kas Eesti pääseb täna Challenger Cupil poolfinaali? Kahjuks tuleb Portugali leerist meie jaoks üks halb uudis

Eesti võitis eile Kasahstani 3:1, kuid päev varem kaotas Portugalile kindlalt 0:3. Meie saatus on nüüd teiste kätes. Kui Portugal võidab Kasahstani või kaotab 2:3, pääseb Eesti poolfinaali, kus vastaseks tuleb B-grupi võitja Tšehhi. Juhtub aga Kasahstan võitma 3:0 või 3:1, on Challenger Cup Eesti jaoks lõppenud ja unistus Rahvuste Liigasse maailma 16 tugevaim sekka murdmisest kustunud.

Alagrupi võitmiseks piisab Portugalile ühest geimist ja Eesti koondise statistik Alar Rikberg avaldas arvamust, et kui see käes, pannakse vahetusmängijad platsile, kuna poolfinaalid peetakse juba homme ning mõistlik on põhimehi säästa. „Läheme võitma,” lubas Mirco Ferreira siiski täna hommikul Delfile, et kodupubliku ees Kasahstanile hinnaalandust ei tehta. „Tahame alagrupist igal juhul esimesena edasi minna.”

Paraku tuleb Portugali leerist juba enne mängu algust meie jaoks ebameeldiv uudis. Nende põhisidemängija Miguel Tavares – lõppenud hooajal Prantsusmaa kõrgliigas parimaks mängujuhiks valitud pallivõlur – ei tule Kasahstani vastu platsile. Põhjuseks tervisehädad – teda hoitakse poolfinaaliks.



Challenger Cup: Portugal - Kasahstan

Märt Roosna, Matosinhos: Muide, üldiselt arvatakse, et Portugalis ei teata võrkpallist suurt midagi. Aga ära sa ütle, sõitsin spordihalli taksojuhiga, kes oli võrkpalliga väga hästi kursis. Rääkis, et praegune Portugali koondis ei koosne sugugi parimatest mängijatest, sest mitmed tugevad tegijad ei seedi peatreener Hugo Silvat.

Märt Roosna, Matosinhos: Soojendust Portugali sidemängija Miguel Tavares siiski teeb. Ju pole tervisemured päris hullud. Väga huvitav on näha, mis koosseisu Portugal platsile saadab ja mis juhtub siis, kui nad esimese geimi võidavad. Kas puhkust antakse mõnele juhtmängijale või kõigile? Ja kuidas Kasahstan siis võimalust ära kasutab.

Märt Roosna, Matosinhos: Reginal Tartust (tervitame siinkohal Tartu Bigbanki ja Tartu Ülikool/Eedeni võistkondi!) on nii keeruline küsimus, et mina sellele vastata hästi ei oskagi. Äkki keegi teine oskab? No üks andestamatu prohmakas oli kindlasti see, kui mu austatud ülemus Peep Pahv ainult talle teadaoleval põhjusel 2008. aastal Audentese spordihalli kohale ei jõudnud. Toona siis võttis Eesti oma läbi aegade kõige kõvema võidu, lüües hiljem Euroopa meistriks tulnud Poolat EM-valiksarjas 3:2 ja kindlustades esimest korda pääsu EM-finaalturniirile.

Märt Roosna, Matosinhos: Kuuba võitis Tšiilit kaks tundi ja seitse minutit kestnud mängus 3:1 (38:36, 25:22, 29:31, 25:19) ja kindlustas B-grupi teisena koha poolfinaalis.

Regina Tartust: Mis on kõige suurem möödalask Eesti võrkpalli ajaloos?

Märt Roosna, Matosinhos: Kuuba juhib 19:14 ja tundub, et võtavad 3:1 võidu siiski ära.

Märt Roosna, Matosinhos: Oi, meile on laekunud esimene kuulaja-vaataja küsimus! Meie hoiame pöialt täna Portugalile, homme ja ülehomme Eestile :) Loodan, et Eesti saab Rahvuste Liigasse, aga poolfinaal Tšehhiga tuleks kindlasti anyway väga keeruline, sest tundub, et meie meeste vorm pole nii hea nagu nädal tagasi. Tšehhid olla Kuuba vastu näidanud aga hoopis paremat mängu kui Kuldliiga finaalturniiril. Tänase mängu seisu ennustada ei oska. Tean, et Kasahstani 3:1 võit poleks mingi ime.

Märt Roosna, Matosinhos: Tšiili võitis kolmanda geimi 31:29.

Võrkpall võrkpall 123: Kellele teie põialt hoiate ??Kas loodate et Eesti saab Rahvuste liigasse ?? Mis seisu ennustate Portugali ja Kasahstani mängule ??

http://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/jarvamaa-vorkpalliklubi-lahkub-meistriliigast?id=82747055

Märt Roosna, Matosinhos: Tänase päeva koduvõrkpalli uudis tuleb Järvamaalt ja Õhtulehest Karl Juhkami sulest. Kahju, aga seda oli karta.

Märt Roosna, Matosinhos: Poleks iial arvanud, et teen kunagi otseblogi Borati kodumaa ja Portugali mängust. Elu on ikka seiklus! Meelde tuleb, kuidas kunagi sõltus Eesti jalgpallikoondise EM-i play-off'i jõudmine Sloveenia ja Serbia mängu tulemusest ja kõik hoidsime kui üks mees Sloveeniale pöialt. Toona oli õnne meiega.

http://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/delfi-portugalis-mida-raagiti-portugali-koondise-hommikusoogilauas-eestist-ja-kas-nende-rundaja-lubadusel-on-katet?id=82743323

Märt Roosna, Matosinhos: Tervitused palavast Matosinhosest! Ärge minu pärast muretsega, pean vastu :) Täna sai päikese käes korralik jooksutrenn tehtud, kokku 13 kilomeetrit. Hetkel käib Kuuba ja Tšiili mäng. Avageim oli tõeline thriller, Kuuba võitis 38:36. Teine tuli 25:22, kolmandas juhivad nad 19:17. Ju Kuuba B-grupis teiseks tuleb ja eeldatavasti Portugaliga poolfinaalis kohtub.