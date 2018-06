OTSEBLOGI PORTUGALIST | Elame veel! Eesti seljatas närvilises mängus Kasahstani. Kas sellest piisab?

Libero Rait Rikberg ei lasknud eile kaotuse järel pead norgu: „Pole statistikat veel näinud, aga tundus, et nad tegid väga hea mängu. Tulid marukõva serviga kohe peale. Teadsime seda, treener hoiatas. Päris palju tegime kohe alguses rünnakuvigu, see ei ole meie mäng. Nii tegutsedes Portugali-suguse meeskonna vastu Portugalis ei saa. Neid on ikkagi kaks maailmastaari. Samas pole mõtet nüüd kaotusest suurt numbrit teha. Turniir alles algas, homme tuleb Kasahstan kotti panna, poolfinaalis tuleks siis üle mängida jälle Tšehhi ja finaalis Portugal.”

Peatreener Gheorghe Cretu kommenteeris turniiri pressitalitusele juhtunut nõnda: „Sellise tulemusega me ei arvestanud, kuid teadsime, et see on keeruline mäng. Portugal mängis hästi ja võitis teenitult, kuid meie tegime kolme geimiga rohkem vigu kui eelmistes mängudes. Kohtumine Kasahstaniga tuleb täiesti teistsugune. Läheme vastamisi tiimiga, mida me ei tunne. Teame, et nad jälgisin meie mängu ja oskavad valmistuda. Tuleb raske mäng, tähtsaim on vigade arvu vähendamine.”

Eesti peab üritama võita Kasahstani võimalikult kindlalt. Seejärel tuleb loota, et Portugal ei jääks homme Kasahstanile alla. Kui kõigil kolmel meeskonnal on lõpuks kirjas võit ja kaotus, loetakse tabelipunkte (3:0 ja 3:1 võit annavad 3, 3:2 võit 2 ja 2:3 kaotus 1 punkti), seejärel vaadatakse viigi korral geimide suhet ning edasi punktide suhet. Kuna kaotus Portugalile oli väga kindel, siis pole meie saatus enam täiesti enda kätes.