OTSEBLOGI PORTUGALIST | Eesti võrkpallikoondisel selg vastu seina, Tšehhi juhib kohtumist 2:1

Täna on koosseisu osas küsimusteks, kas Gheorghe Cretu usaldab liberona jätkuvalt Rikbergi ning kas Robert Tähe kõrval võtab teise nurgaründajana platsil koha sisse Venno või Kollo.

Teises poolfinaalis lähevad vastamisi Portugal ja Kuuba. Challenger Cupi võitja pääseb maailma 16 kangeimat ühendavasse sarja Rahvuste liiga.



Challenger Cup: Eesti - Tšehhi

Märt Roosna, Matosinhos: 14:17. Tõste jääb madalaks, Venno ei saagi lüüa ja vastane karistab ära.

Märt Roosna, Matosinhos: 14:16. Tähe serviviga.

Märt Roosna, Matosinhos: 14:15. Rauno Tamme punkt! Ta on liberona platsil, sai kaitses palli käte ja tšehhid puterdavad selle ära.

Märt Roosna, Matosinhos: 13:15. Veel korra Täht.

Märt Roosna, Matosinhos: 12:15.

Märt Roosna, Matosinhos: 12:14. Täht lööb ära.

Märt Roosna, Matosinhos: 11:14. Teppan hanitab võrku ja sikutab vihaselt seejärel kätega võrku. Tuleb Venno.

Märt Roosna, Matosinhos: 11:13. Michalek ei eksi rünnakul.

Märt Roosna, Matosinhos: 11:12. Eepiline punkt! Ja see lõppeb... Tšehhi mitte-rünnakuga. Kas see tõi nüüd uue elu meile sisse?

Märt Roosna, Matosinhos: 10:12. Raske hetk.

Märt Roosna, Matosinhos: Muide, Eesti koondis pole tänavu pidanud veel ainsatki viiegeimilist mängu. Kui on võidetud, siis 3:0 või 3:1, kaotusi on kaks: 0:3 Belgialt ja 0:3 Portugalilt.

Märt Roosna, Matosinhos: 10:11. Hadraval jätkub jaksu hüpata ja lüüa. Pall on maas.

Märt Roosna, Matosinhos: 10:10. Pikk pallivahetus, Kollo rünnak lõpetab selle. No ei ole veel alla antud!

Märt Roosna, Matosinhos: 9:10. Täht auti.

Max: Teppani asemele võib vist isegi Rikbergi panna

Märt Roosna, Matosinhos: 9:9. Teppani serviviga.

Märt Roosna, Matosinhos: 9:8. Teppan!

Märt Roosna, Matosinhos: Mängu tase on avageimiga võrreldes selgelt langenud, tundub, et mõlemad tiimid on väsinud. Nüüd loeb vaimujõud.

Märt Roosna, Matosinhos: 8:8. Eksivad ka nemad, Michalek võrku.

panda: tooge venno sisse.

Märt Roosna, Matosinhos: 7:8. Tähe vastuvõtt ebaõnnestub, Toobal jookseb kui segane, et palli õhus hoida. Paraku Kollo ei suuda seda vastase poolele toimetada.

Märt Roosna, Matosinhos: 7:7. Teppani löök ebaõnnestub, pall lendab mitu meetrit auti.

Märt Roosna, Matosinhos: 7:6. Zaijceki serviviga.

Märt Roosna, Matosinhos: 6:6. Tähe serviviga.

Märt Roosna, Matosinhos: Saalis on jube kuumus. Isegi mul on niisama istudes särk märg. Joonud olen kolm pudelit vett ära. Ei taha mõeldagi, kui raske mängijatel on.

Märt Roosna, Matosinhos: 6:5. Aganitsa rünnak.

Märt Roosna, Matosinhos: 5:5.

Märt Roosna, Matosinhos: 5:4. Tähe rünnak.

Märt Roosna, Matosinhos: 4:4. Teppani serviviga.

Märt Roosna, Matosinhos: 4:3. Tammemaa!

Märt Roosna, Matosinhos: 3:3. Džavoronok tagaliinist.

Märt Roosna, Matosinhos: 3:3. Džavoronok tagaliinist.

Märt Roosna, Matosinhos: 3:2. Kollolt äss! Kas leiame uue hingamise?

Märt Roosna, Matosinhos: 2:2. Kollo rünnak.

Märt Roosna, Matosinhos: 1:2. Sobotka rünnak. Tähtis oleks mitte kohe tšehhe alguses eest ära lasta. Püsida selles geimis mängus kaua võimalik.

Märt Roosna, Matosinhos: 1:1. Hadrava serviviga.

Märt Roosna, Matosinhos: 0:1.

Max: Kõik. Hüvasti finaal.

Märt Roosna, Matosinhos: 18:25. Keelel kukub pall sõrmede vahelt läbi ja geim on läbi. Pärast viigiseisu 16:16 läksid vastased kindlalt oma teed. Tšehhi juhib 2:1.

Märt Roosna, Matosinhos: Seis oli 16:16, edasi on olnud Tšehhi soolo.

Märt Roosna, Matosinhos: 18:24. Michalek Teppani kätest auti.

Märt Roosna, Matosinhos: 18:23. Tšehhid lähevad oma teed selles geimis.

Märt Roosna, Matosinhos: 18:22. Allik servima, teeb vea.

Max: mulle tundub juba ammu et Teppan peaks vist sutsu puhkama

Märt Roosna, Matosinhos: 18:21. Džavoronoki serviviga.

Märt Roosna, Matosinhos: 17:21. Väljakule on toodud Markkus Keel.

Märt Roosna, Matosinhos: 17:20. Teppani rünnak.

panda: Kas mulle tundub või Teppani asmel vaja Venno tuua.

Märt Roosna, Matosinhos: 16:20. Kui ma nüüd õigesti aru sain, siis jooksis Maaril juhe kokku, tõstmise asemel söötis ta üle. Aga ma pole päris kindel.

Märt Roosna, Matosinhos: 16:19. Michalek saab päris tühjalt võrgult löögile ega eksi. Tšehhi on teinud spurdi.

Märt Roosna, Matosinhos: 16:18. Teppan blokki.

Märt Roosna, Matosinhos: 16:17. Džavoronoki rünnak.

Märt Roosna, Matosinhos: 16:16. Zaijceki serviviga.

Märt Roosna, Matosinhos: 15:16. Tammemaa serviviga.

Märt Roosna, Matosinhos: 15:15. Michaleki serviviga.

Märt Roosna, Matosinhos: 14:15. Tähe rünnakuviga. Noh, rünnata polnud sellest positsioonist midagi, üritas kahe käega üle sööta.

Märt Roosna, Matosinhos: 14:14. Tähe pipe.

Märt Roosna, Matosinhos: 13:14. Kollo ei saa servi kätte ja Tammemaa on palli päästmiseks natuke liiga aeglane.

Märt Roosna, Matosinhos: 13:13. Teppani serviviga.

Märt Roosna, Matosinhos: 13:12. Hadrava auti.

Märt Roosna, Matosinhos: 12:12. Sobotka löök.

Märt Roosna, Matosinhos: 12:11. Tähe pipe!

Märt Roosna, Matosinhos: 11:11. Hadrava pettis nüüd meie kaitse hästi ära, hanitas viimasel hetkel ja Maari käsi jäi lühikeseks.

Märt Roosna, Matosinhos: 11:10. Teppan!

Märt Roosna, Matosinhos: 10:10. Džavoronok viigistab.

Märt Roosna, Matosinhos: 10:9. Aga teist korda järjest ta ei eksi, lööb palli maha.

Märt Roosna, Matosinhos: 10:8. Hadrava auti.

Märt Roosna, Matosinhos: 9:8. Zaijcek planeeris oma servi ka hästi, aga võrk oli seekord ees.

Totu: Tammemaa serv oli planeeritud äss

Märt Roosna, Matosinhos: 8:8.

Märt Roosna, Matosinhos: 8:7. Džavoronoki rünnak.

Märt Roosna, Matosinhos: 8:6. Tammemaa äss! Ja SEE EI OLNUD MINGI PLANEERIV SERV :)

panda: Teisalt arusaadav, ega väga pehmet servi ka lüüa ei saa. Samas toobal 1. geimi lõpus näitas kui ohtlik planeeriv olla

Märt Roosna, Matosinhos: 7:6. Tammemaa blokist auti.

Märt Roosna, Matosinhos: 6:6. Teppan rasket kontrapalli realiseerida ei suuda.

Märt Roosna, Matosinhos: 6:5. Teppani rünnak.

Märt Roosna, Matosinhos: 5:5. See Hadrava hakkab vaikselt juba pinda käima. Saaks ta kuidagi kinni.

Märt Roosna, Matosinhos: 5:4. Tammemaa blokk!

Märt Roosna, Matosinhos: No ma esialgu Cretule selle jutuga õlale koputama veel ei jookse :)

pands: servivigu hakkab palju kogunema, äkki peaks pisut tagasi tõmbama

Märt Roosna, Matosinhos: 4:4. Sobotka serviviga.

Märt Roosna, Matosinhos: 3:4.

Märt Roosna, Matosinhos: Poisid ei jama midagi, pingutavad nii, et tagumikud kipuvad otsast ära kukkuma. Lihtsalt vastane on heast puust ja mängib hästi.

Märt Roosna, Matosinhos: 3:3. Tähe pipe!

max: no poisid, mis te jamate. Tehke see lõpp kiiremini ära. Ärge piinake.

Märt Roosna, Matosinhos: 2:3. Tähe serviviga.

Märt Roosna, Matosinhos: 2:2.

Märt Roosna, Matosinhos: Õige!

Märt Roosna, Matosinhos: 1:3. Täht auti. Aga ise on kindel, et oli blokipuude. Videovaie...

Märt Roosna, Matosinhos: 1:2. Tähe sööt veidi ebaõnnestub ja Teppan ei saa korralikult rünnakule.

Märt Roosna, Matosinhos: 1:1. Täht tulistab südamest ja pall tagasi ei tule.

Märt Roosna, Matosinhos: 0:1. Tammemaa serviviga. Pärast esimese geimi häid pallinguid on ta päris palju servil eksinud.

Märt Roosna, Matosinhos: 25:27. Aganitsa rünnak maha ei jää ja Hadrava löök lõpetab geimi. Eesti jäi kohe geimi alguses taha, aga võitles visalt mängu tagasi. Vihane võitlus jätkub seisult 1:1.

Märt Roosna, Matosinhos: 25:26. Tammemaa serviviga. Kolmas geimpall... No on alles mäng!

Märt Roosna, Matosinhos: 25:25. Täht toob raskel hetkel kastanid jaanilõkkest rahulikult välja :) Teine geimpall kaitstud.

Märt Roosna, Matosinhos: 24:25. Ilus liigutus Maarilt, kuid pallivahetus lõppeb siiski Tšehhi rünnakuga. Teine geimpall...

Märt Roosna, Matosinhos: 24:24. Kollo rünnak! Siin geimis ka üks geimpall kaitstud.

Märt Roosna, Matosinhos: 23:24. Teppanilt teinegi hea serv, aga hea on ka vastuvõtt ja Hadrava löök. Geimpall...

Märt Roosna, Matosinhos: 23:23. Teppan paneb valusa tutaka, pall tuleb kohe üle võrgu ja Tammemaa sealt ei eksi. Jälle on ees põnev lõpp!

Märt Roosna, Matosinhos: 22:23. Kollo ja Tammemaa blokk peab! Teppani serv...

Märt Roosna, Matosinhos: 21:23. Hadrava rünnak.

Märt Roosna, Matosinhos: 21:22. Aganitsa rünnak. Ta mängib täna ikka vihaselt, juba rünnakuliigutus on kiirem.

Märt Roosna, Matosinhos: Jah, kaks sentimeetrit audis.

Märt Roosna, Matosinhos: 20:22. Tähe serv napilt-napilt auti. Vaide...

Totu: Tšehhidel on õnneks Sulista ... nime järgi selgelt Eesti juurtega mees.

Märt Roosna, Matosinhos: 20:21. Aganits!

Märt Roosna, Matosinhos: Ei, segadus. Skoor on 19:21. Ei näinud, miks otsust muudeti.

Reim: pane Teppanile silm peale

Märt Roosna, Matosinhos: 20:20. Aganitsa blokk!

Märt Roosna, Matosinhos: 19:20. Täht paneb bloki ja lööb Cretule plaksu. Nii juba võib seda mängu mängida!

Märt Roosna, Matosinhos: 18:20. Tammemaa serv auti.

panda: Maar mängib hästi

Märt Roosna, Matosinhos: 18:19. Teppan toob jalaga palli üles, Täht hanitab osavalt blokist auti ja midagi nagu hakkaks looma.

Märt Roosna, Matosinhos: 17:19. Hadrava serviviga. Eesti võitleb, nüüd oleks vaja õnnestumist servil. Läheb Tammemaa...

Märt Roosna, Matosinhos: 16:19. Džavoronoki rünnak.

Märt Roosna, Matosinhos: 16:18. Kollolt hea serv, Tammemma suunab üle tulnud palli põrandale.

Märt Roosna, Matosinhos: 15:18. Zaijceki serviviga annab veel lootust.

Märt Roosna, Matosinhos: 14:18. Kollol lendab serv üle näppude, Teppani löök maandub võrgus.

Märt Roosna, Matosinhos: 14:17. Teppani serviviga.

totu: Kui üks põhimees on haige ja teine ei ilmu mängule kohale (Venno) siis on ka Tsehhi vastu raske.

Märt Roosna, Matosinhos: 14:16. Sulista serviviga.

Märt Roosna, Matosinhos: 13:16. Hadrava rünnak.

Märt Roosna, Matosinhos: 13:15. Aganitsa servi ei saada korralikult kätte ja Džavoronok ründab auti.

Märt Roosna, Matosinhos: 12:15. Kollo blokist auti.

Märt Roosna, Matosinhos: 11:15. Tähe serv pool meetrit audis.

Märt Roosna, Matosinhos: 11:14. Aganitsa suur kämmal teeb nüüd hästi ka rünnakutööd.

Märt Roosna, Matosinhos: 10:14. Hadrava rünnak.

Märt Roosna, Matosinhos: 10:13. Andri Aganitsa blokk!

Märt Roosna, Matosinhos: 9:13. Tšehhi ründaja võrgus.

Märt Roosna, Matosinhos: 8:13. Džavoronok lajatab valusa servi ja Täht ei saa seda kätte. Tšehhi mängib riski piiril ja teises geimis on see end õigustanud. Vägisi kipuvad eest libisema.

Märt Roosna, Matosinhos: 8:12. Tammemaa serviviga.

Märt Roosna, Matosinhos: 8:11. Teppan!

Märt Roosna, Matosinhos: Ei, enam tehnilisi time-oute ei ole, et mäng oleks voolavam.

totu: Kas enam tehnilise timeout`i reeglit pole?

Märt Roosna, Matosinhos: 7:11. Venno blokki ja tulebki Kollo tema asemel.

Märt Roosna, Matosinhos: 7:10. Venno ei saa Hadrava servi kätte ja Hadrava lööb seejärel ise kontrarünnakust palli maha.

Märt Roosna, Matosinhos: 7:9. Venno serv läheb pikaks.

Märt Roosna, Matosinhos: 7:8. Venno nurgast.

Märt Roosna, Matosinhos: 6:8.

Märt Roosna, Matosinhos: 6:7. Teppani rünnak.

Märt Roosna, Matosinhos: 5:7. Aganitsa serviviga.

Märt Roosna, Matosinhos: 5:6. Teppan blokist auti. Eesti hoiab küünte ja hammastega Tšehhist kinni.

Märt Roosna, Matosinhos: 4:6.

Märt Roosna, Matosinhos: Mis puudutab fännide käitumist... Eks vastase segamine servil ole täitsa tavapärane võrkpallis, ma ei näe siin midagi skandaalset. See pole tennis, kus punkti ajal tuleb vaikselt olla.

Märt Roosna, Matosinhos: 4:5. Hea tõste Toobalilt ja Aganits lööb ära.

Märt Roosna, Matosinhos: 3:5. Teppan hanitab blokki.

Märt Roosna, Matosinhos: 3:4. Tšehhi rünnak.

Märt Roosna, Matosinhos: 3:3. Aganitsa blokk!

Märt Roosna, Matosinhos: 2:3. Toobali tõste jääb madalaks, Venno ei löö ära... kuid Hadrava paugutab sootuks pikalt auti.

Märt Roosna, Matosinhos: 1:3. Teppani eksimus rünnakul.

Märt Roosna, Matosinhos: 1:2.

Märt Roosna, Matosinhos: 1:1. Hadrava serviviga.

Pärdik: Kas meie fännid vilistavad vastase servi ajal? Häbi! See on bütsantslikult matslik.

Märt Roosna, Matosinhos: 0:1. Venno ei saa servi kätte.

Märt Roosna, Matosinhos: 29:30. Tšehhi serviviga.

Märt Roosna, Matosinhos: 31:29. Toobal lõpetab geimi serviässaga! Ja milline geim see veel oli! Eesti kaitses ära neli Tšehhi geimpalli ja juhib 1:0 ning see suurepärane mäng jätkub. Avageimi eriauhind läheb Tammemaale suurepäraste servide eest.

Märt Roosna, Matosinhos: 29:29. Hadrava paneb sõna otseses mõttes Teppanile molli. Palliga. Ja vabandab spordimehelikult.

Märt Roosna, Matosinhos: 29:28. Tammemaa äss!

Märt Roosna, Matosinhos: 28:28. Tähelt tark nõrk löök platsi keskele tühja kohta.

Märt Roosna, Matosinhos: 27:28. Hadrava rünnak.

Märt Roosna, Matosinhos: 27:27. Nüüd Maaril serv hästi käes ja Tammemaa ei hellita - nätaki!

Märt Roosna, Matosinhos: 26:27. Nigel vastuvõtt Maarilt, Kollo kõksab blokki.

Märt Roosna, Matosinhos: 26:26. Sulista viigistab. Kõva andmine käib! Siin tagasi ei hoita.

Märt Roosna, Matosinhos: 26:25. Võimas serv Teppanilt ning Tammemaa-Kollo blokk peab!

Märt Roosna, Matosinhos: 25:25. Tšehhidel oli juba geim lüüa, kuid ei saanud hakkama.

Märt Roosna, Matosinhos: 24:25. Servima tulnud Markkus Keel eksib pallingul.

Märt Roosna, Matosinhos: 24:24. Mehe järgmine serv maandub võrgus.

Märt Roosna, Matosinhos: 23:24. Teppani löök maha ei jää, Hadrava lahendab vasturünnaku ära. Hull serv oli Džavoronokilt!

Märt Roosna, Matosinhos: 23:23. Hadrava näeb platsil tühja koha ära ja lükkab osavalt sinna.

Märt Roosna, Matosinhos: 23:22. Tugev serv, Maar on vastuvõtul raskustes, kuid Teppan lööb julgelt kahese bloki vastu ära.

Märt Roosna, Matosinhos: 22:22. Teppani rünnak blokki, sealt põrkab pall meie mehest auti.

Märt Roosna, Matosinhos: 22:21. Džavoronok Aganitsa kätest auti.

Märt Roosna, Matosinhos: 22:20. Kollolt halb vastuvõtt, kuid paikab selle kaitses ja Täht lööb julgelt kõrge palli maha!

Serg: Ootan Eesti finaalis!Go sinilovid!

Märt Roosna, Matosinhos: 21:20. Tähe hanitus maha ei jää, Hadrava lööb oma võimaluse ära.

Märt Roosna, Matosinhos: 21:19. Vennole puhkust andev Kollo ei saa pallingut hästi kätte ja Täht lööb kahesesse blokki. Cretu time-out.

Märt Roosna, Matosinhos: 21:18. Veel üks hea serv Tammemaalt, kuid nüüd on palling hästi käes ja Hadrava rammib blokist auti.

Märt Roosna, Matosinhos: 21:17. Tammemaa äss! See mees on olnud täna servil hea ja üldse viimasel ajal väga heas hoos.

Märt Roosna, Matosinhos: 20:17. Sulista Petr eksib servil.

Märt Roosna, Matosinhos: 19:17. Petr Sulista nurgast.

Märt Roosna, Matosinhos: Kõik õige, astus üle joone.

Märt Roosna, Matosinhos: Vaadatakse videot...

Märt Roosna, Matosinhos: 19:16. Tšehhi sidemängija Janouch astub keskjoonele.

Märt Roosna, Matosinhos: 18:16. Venno rünnak.

Märt Roosna, Matosinhos: 17:16. Teppani serv meetri jagu auti.

Märt Roosna, Matosinhos: 17:15. Toobal kaitseb, Maar tõstab ja Teppan lööb targalt ja täpselt piki piiri.

Märt Roosna, Matosinhos: 16:15. Hadrava rünnak. Ta tuli siis geimi alguses Fingeri asemel sisse.

Märt Roosna, Matosinhos: 16:14. Džavoronoki serv auti.

Märt Roosna, Matosinhos: 15:14. Sobotka keskelt. Siiani on vastased küll teineteist väärinud.

Märt Roosna, Matosinhos: 15:13. Video näitas, et maandus umbes ÜHE sentimeetri võrra sisse see pall.

Märt Roosna, Matosinhos: 14:14. Tähe serv auti.. Vaie...

Märt Roosna, Matosinhos: 14:13. Hadrava teine serv läheb auti.

Märt Roosna, Matosinhos: 13:13. Hadrava serv on Venno jaoks seekord liiga hea.

Märt Roosna, Matosinhos: 13:12. Sobotka kiirrünnak.

Märt Roosna, Matosinhos: 13:11. Täht!

Märt Roosna, Matosinhos: 12:11. Sulista rünnak.

Märt Roosna, Matosinhos: 12:10. Hadrava rünnak.

Märt Roosna, Matosinhos: 12:9. Vanameister Toobal hiilgab blokis! Tammemaalt paar head servi järjest.

Märt Roosna, Matosinhos: 11:9.

Märt Roosna, Matosinhos: 10:9. Teppani löök jääb maha. Pool punkti kuulub Maarile, kes tõi uskumatust kohast võrgu alt palli eelnevalt üles.

Märt Roosna, Matosinhos: 9:9. Venno blokki.

Märt Roosna, Matosinhos: 9:8. Venno tugev serv napilt auti.

Märt Roosna, Matosinhos: 9:7. Tähe pipe! See on siis rünnak number kuuelt ehk tagant keskelt.

Märt Roosna, Matosinhos: 8:7. Petr Sulista nurgast.

Märt Roosna, Matosinhos: 8:6. Venno! Tšehhid vajutavad head servi, vastuvõtjatel kerge pole.

Märt Roosna, Matosinhos: 7:6. Sama lugu Teppaniga, kes põrutab kahesesse blokki.

Märt Roosna, Matosinhos: 7:5. Vennol on nüüd kätemeri ees ja sealt ta läbi ei löö.

Märt Roosna, Matosinhos: 7:4. Hadrava rünnak.

Märt Roosna, Matosinhos: 7:3. Täna on küll lõvid platsis, võitlust on kõvasti. Teppani rünnak.

Märt Roosna, Matosinhos: 6:3. Tähe serviviga.

Märt Roosna, Matosinhos: 6:2. Venno blokk!

Märt Roosna, Matosinhos: 5:2. Finger eksib raskel rünnakul.

Märt Roosna, Matosinhos: 4:2. Venno pipe!

Märt Roosna, Matosinhos: 3:2.

Märt Roosna, Matosinhos: 3:1.Tšehhi rünnakuviga.

Märt Roosna, Matosinhos: 2:1. Teppan teeb hiilgava kaitsemängu, Täht söödab... Teppan ajab end püsti ja lööb ära!

Märt Roosna, Matosinhos: 1:1. Vennot kiusati serviga, kuid Täht lööb blokist auti ja meie punkt.

Märt Roosna, Matosinhos: 0:1. Džavoronoki rünnak.

Märt Roosna, Matosinhos: Ja läheb lahti!

Märt Roosna, Matosinhos: Teemasse minevad küsimused ikka on oodatud. Aga meil siin hümnid kuulatud, mäng algamas. Eesti fänne on nii kümmekond. Teisi pealtvaatajaid umbes sama palju.

Võrkpall Võrkpall 1234: Tere ! Kas on fänni küsimused ka oodatud??

Märt Roosna, Matosinhos: Eesti rahvuskoondis teeb tänavu esimese etteaste mustas mänguvormis.

Märt Roosna, Matosinhos: Selgus Eesti võistkonna koosseis: Kert Toobal, Renee Teppan, Robert Täht, Oliver Venno, Andri Aganits, Timo Tammemaa ja liberoks 19aastane Silver Maar. Rikbergi on juba mitu päeva vaevanud mingi haigus, ta pole viimastel treeningutel osalenud ja ei ole täna saaliski. Teise liberona on kirjas Rauno Tamme.

Märt Roosna, Matosinhos: Volley.ee on juttu teinud Tšehhi treeneriga. Tšehhi peatreener Michal Nekola: "Eelmise omavahelise mängu Karlovy Varys me kaotasime, nüüd tahame loomulikult võita. Seda mängu alustavad mõlemad meeskonnad nullist, nii et šansid on 50-50. Nii Eesti kui Tšehhi mängivad head võrkpalli, Eesti oli küll esimeses kahes mängus mingites episoodides hädas, aga nüüd olete poolfinaalis ja siin algab kõik otsast peale. Ma tunnen teie meeskonda ja tean, et teie ettevalmistus meie omavaheliseks mänguks saab olema väga hea.Selle mängu tulemuse otsustab serv ja vastuvõtt. See, kes on nendes kahes mänguelemendis parem, see ka võidab selle mängu."Küsimusele kas Tšehhi koondis on praegu tugevam kui nädal aega tagasi Karlovy Varys mängitud Euroopa Kuldliiga finaalis Eesti vastu mängides vastas Nekola naerdes: "Ma ei tea, aga ma loodan!"

Märt Roosna, Matosinhos: Sellised kolm vahvat ja energilist fänni tegid möllu meie mängus Kasahstaniga ning eilsel kasahhide ja Portugali matšil. Täna on kuuldavasti lisajõud kohale jõudnud ja eestlasi hallis veidi rohkem.

Märt Roosna, Matosinhos: Tere, head võrkpallisõbrad! Kena jaanipäeva kõigile, olge te siis Tallinnas, Tartus, Viljandis või näiteks kuskil Pärnumaal Nurme külas. Alustame oma otseblogiga, mänguni on täpselt tund aega.