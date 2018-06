OTSEBLOGI PORTUGALIST | Aitäh, Portugal! Eesti pääses Challenger Cupil poolfinaali ja võitlus Rahvuste Liiga koha nimel jätkub!

Paraku tuleb Portugali leerist juba enne mängu algust meie jaoks ebameeldiv uudis. Nende põhisidemängija Miguel Tavares – lõppenud hooajal Prantsusmaa kõrgliigas parimaks mängujuhiks valitud pallivõlur – ei tule Kasahstani vastu platsile. Põhjuseks tervisehädad – teda hoitakse poolfinaaliks.



Challenger Cup: Portugal - Kasahstan

maxim: Siis seda parem, et Eesti on esimeses poolfinaalis, kui võidame, siis saab pisut rohkem enne finaali taastuda. See mõni lisatund võib ka üsna oluline olla, eriti just pisut väsinud meie koondise jaoks. Ja vastasel (Portugal või Kuuba) oleks sel juhul finaalis juba kolmas päev järjest mängida. Head ööd!:)

peep: Huvitav, kas mingid reeglid üldse ei kehti. On ametlikult kirjas, et 17.00 A 1-Portugal kohtub B2 Kuubaga ja Eesti mäng on 20.00. Või kohalikud võivad teha , mis tahavad.

Märt Roosna, Matosinhos: 20:13. Portugal on võtmas 3:0 võitu.

manalamees: 13-11.nulliga?

Märt Roosna, Matosinhos: 16:13.

Märt Roosna, Matosinhos: Oluline täpsustus saabus äsja: korraldajad on muutnud poolfinaalide aegu, Eesti ja Tšehhi matš algab Eesti aja järgi kell 17.

Märt Roosna, Matosinhos: 9:10. Kasahhid pole veel alla andnud.

Märt Roosna, Matosinhos: Homne poolfinaal peaks olema Eesti aja järgi kell 20.

eid_1533d0a3dd57a6: peep, kas kl 20 ei alga homme?

vardalano: Täna kindlasti Märt, Portugali poisse meie poolt :)

Märt Roosna, Matosinhos: 6:3.

peep: Homme kell 21.00 toimub teine poolfinaal Eesti-Tsehhi

maxim: Õnnitlused meie võrgukoondisele! Homne Võidupüha peaks ikka võrkpallirindel ka lõppema võiduka Võnnu lahinguga, mitte Landeswehri, vaid seekord siis tšehhide vastu!:)

Märt Roosna, Matosinhos: No jälgige siis! Kasahstan juhib 3:1. Aga neid intervjuusid ma kasahhidega ei tee, mu vene keel hirmus vilets. Portugali poistega olen samas hotellis, saab hommikul neile niisama aitäh öelda.

vardalano: aga meie seltskond jälgib mängu ikkagi edasi :) Võrkpall on võrratu

saarlane 56: Eestlane tugev nii laulmises kui ka spordis.Hea on südamerahuga uinuda

Janka: Märt, suur ja väga suur tänu Sulle Pärnakatest võrkpalli fännide poolt

Märt Roosna, Matosinhos: Võite nüüd rahuliku südamega magama minna, Eesti on jätkuvalt konkurentsis, homme seisab ees poolfinaal Tšehhiga. Aitäh jälgijatele, teid oli väga palju!

TK: Hurraaaaaaaa!!!!@

Ott: See on super uudis!!!

Heigo: Mina tänan!

Celtic_Legend: super

hiir: jeeeee!!!!!!!

Eku: 5+

maxim: Portugal jah koos oma varumeestega kodus paugutavad, nagu ise tahavad. Kuid loodame, et meie sinistel on ka veel midagi varuks.

eid_1533d0a3dd57a6: Matos, Eesti ei lähe Portugaliga poolfinaalis kokku, vaid teise alagrupi võitjaga e Tšehhiga

Mihkel Laurits: K poisid on eilsest kanged! Andsid lahingu eile!?

Märt Roosna, Matosinhos: 25:19. Head võrkpallisõbrad, Portugal võitis teise geimi ja see tähendab, et EESTI ON POOLFINAALIS!!!

Märt Roosna, Matosinhos: 24:19.

Märt Roosna, Matosinhos: 23:19. Kasahstani serviviga.

Märt Roosna, Matosinhos: 22:19. Nüüd tulistas kasahh auti, kuid Väike-Ferreira jäi pallile ette kogemata.

Märt Roosna, Matosinhos: 22:18.

hiir: see ongi see koht kus vahetusmehed saavad end tõestada ja põhisse trügida....arvan , et panevad 100 prossa

Matos: Teoreetiliselt kui me finaalis portugaliga kohtume, ega see lihtne ei tuleks

Märt Roosna, Matosinhos: 22:17. Väike-Ferreira!

maxim: Tänud Sulle, Märt, tundub, et oled see "hea haldjas" seal saalis, kes sobiliku skoori koju toob!:) Mine puhka ka, tundub, et homme ka raske õhtu.. Tühja see kolmas, võimalik neljas ja viies geim, mingi võõraste mure nüüd nagu...:))

saarlane 56: oota neid numbreid Mardilt nagu hingeõnnistust,tänud ,et sisustad vanamuti jaaniõhtu

Märt Roosna, Matosinhos: 21:16. Kasahstani järjekordne löök võrku. Imelik, et Eesti neile eile geimi kaotas.

Mihkel Laurits: Pöidlad pihku Portugali geimivõiduks! 👍👍

Märt Roosna, Matosinhos: 20:16.

eid_1533d0a3dd57a6: enne kui geimide vahet vaadatakse lähevad arvesse punktid. 3:2 mängus saab võitja 2, kaotaja 1 punkti

Märt Roosna, Matosinhos: 20:15. Ma ei hakka midagi ära sõnuma, aga...

Tim: Ma söön oma sussid ära, kui kodus pingimehed longiksid või põhisats, mis spordimees sa oled siis.

did_269512: Ei Märt see oli nali :) Muidugi oled seal lõpuni ja me oleme koos sinuga. Hea, et oled seal!

Märt Roosna, Matosinhos: 19:15.

Märt Roosna, Matosinhos: Nipi, esmalt loetakse tabelipunkte, 3:2 annaks 2 punkti, Eestil on 3.

nipi: kuidas see 2:3 Eestit aitab? Mõlemal ju siis geimide vahe -1

Märt Roosna, Matosinhos: 18:14. Väike-Ferreira lööb palli maha ja jälle neljane vahe.

Märt Roosna, Matosinhos: 17:14.

Märt Roosna, Matosinhos: 17:13.

Märt Roosna, Matosinhos: 17:12.

Erik Vest: Kui Märt juba teab et kasahhid annavad pealeviiendat geimi intervjuud, siis võib kohe rahuliku südamega unele jääda :)

vardalano: Ei maga, elame siin väikse seltskonnaga täiega kaasa

hiir: oled kohapeal märt

eid_15055e535b9382: Pärast saavad Portugali vahetused treenerilt peapesu, et oli seda nüüd vaja....

Märt Roosna, Matosinhos: 16:12. Ilus temporünnak Portugalilt ja neljaga peal.

HT: Ei lähe, ei lähe :D

Märt Roosna, Matosinhos: 15:12.

vardalano: jess, Märt, ma arvan et tuleb ära :)

Märt Roosna, Matosinhos: 15:11. Portugali vahetusmängijad panevad küll täiega, nemad küll ei mõtle, et oleks tore, kui Eesti edasi ei pääseks. Magama ärge veel minge, kuid seis on lootustandev.

Janka: Märt, Sa oled ainuke asjalik info andja

Märt Roosna, Matosinhos: 13:10. Aga tuleb see igatsetud geim tasapisi lähemale!

Märt Roosna, Matosinhos: did_269512, mis sa jandid? Ontlik võrkpallisõber ootab ikka viienda geimi tulemuse ka ära ja siis tahab kuulda kasahhide kommentaare :)

vardalano: no hoiame ikka pöidlad peos ja varbad suus :)

Märt Roosna, Matosinhos: 12:9. Martins-poiss toob punkti juurde.

did_269512: Märt, kui ime läbi tuleb 1 geim veel portule, siis võid ka asjad kokku panna ja puhkama minna. Rohkem meil vaja sind pole siis :)

Märt Roosna, Matosinhos: 11:9.

Matos: Portugal võitis meid nii kindlalt et neil vast vahet pole nagunii. Kui kardaks, siis nad tõesti rohkem geime ei võidaks

Märt Roosna, Matosinhos: 10:8. Sequeiralt ilus löök piki piiri.

Tim: Ära viska Ivar palli veel põõsasse.

arno: Pole hullu, piisab Portugalil üldse veel üks geim võita ja Eesti turniir jätkub

Märt Roosna, Matosinhos: 9:8.

Märt Roosna, Matosinhos: Raske neid mänge võrrelda, sest Eesti vastu tegutses Portugal väga priimalt, meie mehed olid kuidagi desorienteeritud (kui Andrei Ojametsalt sõna laenata). Nüüd teeb Kasahstan tohutult vigu, Portugal on keskpärane. Aga see ka loogiline, sest nende motiveeritus ei saagi olla laes.

did_269512: mida üldse sellised tiimid seal teevad siis? kas tase hullem kui eesti vs portugal oli?

kristjan: portugalid on ka kavalad et eesti edasi ei pääseks

Märt Roosna, Matosinhos: 8:6. Martins jätkab kõva serviseeriat.

Ivarsaares: Tundub, et geimi kaotus kasahstanile, maksis meile pääsu poolfinaali! Kahju!

Märt Roosna, Matosinhos: 7:6.

Märt Roosna, Matosinhos: 6:6. Martins virutab seepeale ässa ja seis viigis. Tuletan meelde, et Eestil on vaja, et Portugal võidaks kaks geimi.

Märt Roosna, Matosinhos: 5:6. Ütlen ausalt: mängu tase jätab soovida.

Märt Roosna, Matosinhos: 4:6.

Märt Roosna, Matosinhos: 3:4.

Märt Roosna, Matosinhos: 1:2.

Märt Roosna, Matosinhos: Portugal teeb hokivahetuse, põhimehed eesotsas Tavaresi ja vendade Ferreiradega välja, varumehed sisse. Eks seda oli oodata, see on loogiline ja pragmaatiline käik.

Märt Roosna, Matosinhos: 25:22. Portugal võidab esimese geimi ja juhib 1:0. Alagrupi võit on kindlustatud. Mis saab edasi?

Märt Roosna, Matosinhos: 24:23. Mitšenko rünnak.

Märt Roosna, Matosinhos: 24:22. Kasahstani serviviga.

Märt Roosna, Matosinhos: 23:22. Tavaresi serviviga.

Märt Roosna, Matosinhos: 23:21. Alex Ferreira hanitab blokist auti.

Märt Roosna, Matosinhos: 22:21. Tavares teeb sooja palli. Läheb põnevaks...

Märt Roosna, Matosinhos: 22:20. Kasahstani blokk peab.

Märt Roosna, Matosinhos: 22:17. Kasahstan teeb hirmus palju omavigu. Ju lihtsalt võetakse suuri riske.

Märt Roosna, Matosinhos: 21:17.

Märt Roosna, Matosinhos: 20:16. Servima on toodud Valdir Sequeira, kes lööb ässa. Ta on sisuliselt ainuke Portugali mängija, kes osales 2011. aastal Karlovy Varys toimunud EM-il, kus Eesti alistas Portugali 3:0.

Märt Roosna, Matosinhos: 19:16.

Märt Roosna, Matosinhos: 18:15.

Märt Roosna, Matosinhos: 18:13.

Märt Roosna, Matosinhos: 17:13. Portugal liigub esimese geimi võidu poole, nagu me eeldasimegi.

Märt Roosna, Matosinhos: 15:11. Kui ma ausalt ütlen, siis see olukord on muutnud mind veidi paranoiliseks ja tundub, et Portugal ei ole isuga asja kallal. Aga Kasahstan on veel hullem! Justkui ei tahakski võita. Ja siin pole ju mingit loogikat, mis?

Märt Roosna, Matosinhos: Eesti koondise mängijad ma spordihallis ei näe. Renee Teppan ütles, et mis sinna nii hilja ikka ise kohale minna. Ega see ei aita, mängu saab vaadata ka telerist.

Märt Roosna, Matosinhos: 13:11.

Märt Roosna, Matosinhos: 12:10.

Märt Roosna, Matosinhos: 11:9. Alex Ferreira viib Portugali kahega ette.

Märt Roosna, Matosinhos: 9:9. Väga tasavägiselt läheb see esimene geim.

Märt Roosna, Matosinhos: 8:8.

Märt Roosna, Matosinhos: 7:7.

Märt Roosna, Matosinhos: 6:6. Portugal mängib kuidagi pehmelt, tahab kogu aeg hanitada.

Märt Roosna, Matosinhos: 6:4.

Märt Roosna, Matosinhos: Tundub, et Tavaresi algkoosseisu lülitamine oli selline viimase hetke otsus. Igatahes tuleb tunnistada, et meie luureinfo ei vastanud tõele. Ja väga hea!

Märt Roosna, Matosinhos: 4:4.

Märt Roosna, Matosinhos: 3:3.

Märt Roosna, Matosinhos: 2:2.

Märt Roosna, Matosinhos: Näe sa! Portugal alustab siiski sama koosseisuga nagu Eesti vastu, ka Tavares on platsil!

Märt Roosna, Matosinhos: Vähemalt hümni laulsid Portugali mehed kõvasti ja südamest. Nüüd siis nende koosseis...

Märt Roosna, Matosinhos: Muide, üldiselt arvatakse, et Portugalis ei teata võrkpallist suurt midagi. Aga ära sa ütle, sõitsin spordihalli taksojuhiga, kes oli võrkpalliga väga hästi kursis. Rääkis, et praegune Portugali koondis ei koosne sugugi parimatest mängijatest, sest mitmed tugevad tegijad ei seedi peatreener Hugo Silvat.

Märt Roosna, Matosinhos: Soojendust Portugali sidemängija Miguel Tavares siiski teeb. Ju pole tervisemured päris hullud. Väga huvitav on näha, mis koosseisu Portugal platsile saadab ja mis juhtub siis, kui nad esimese geimi võidavad. Kas puhkust antakse mõnele juhtmängijale või kõigile? Ja kuidas Kasahstan siis võimalust ära kasutab.

Märt Roosna, Matosinhos: Reginal Tartust (tervitame siinkohal Tartu Bigbanki ja Tartu Ülikool/Eedeni võistkondi!) on nii keeruline küsimus, et mina sellele vastata hästi ei oskagi. Äkki keegi teine oskab? No üks andestamatu prohmakas oli kindlasti see, kui mu austatud ülemus Peep Pahv ainult talle teadaoleval põhjusel 2008. aastal Audentese spordihalli kohale ei jõudnud. Toona siis võttis Eesti oma läbi aegade kõige kõvema võidu, lüües hiljem Euroopa meistriks tulnud Poolat EM-valiksarjas 3:2 ja kindlustades esimest korda pääsu EM-finaalturniirile.

Märt Roosna, Matosinhos: Kuuba võitis Tšiilit kaks tundi ja seitse minutit kestnud mängus 3:1 (38:36, 25:22, 29:31, 25:19) ja kindlustas B-grupi teisena koha poolfinaalis.

Regina Tartust: Mis on kõige suurem möödalask Eesti võrkpalli ajaloos?

Märt Roosna, Matosinhos: Kuuba juhib 19:14 ja tundub, et võtavad 3:1 võidu siiski ära.

Märt Roosna, Matosinhos: Oi, meile on laekunud esimene kuulaja-vaataja küsimus! Meie hoiame pöialt täna Portugalile, homme ja ülehomme Eestile :) Loodan, et Eesti saab Rahvuste Liigasse, aga poolfinaal Tšehhiga tuleks kindlasti anyway väga keeruline, sest tundub, et meie meeste vorm pole nii hea nagu nädal tagasi. Tšehhid olla Kuuba vastu näidanud aga hoopis paremat mängu kui Kuldliiga finaalturniiril. Tänase mängu seisu ennustada ei oska. Tean, et Kasahstani 3:1 võit poleks mingi ime.

Märt Roosna, Matosinhos: Tšiili võitis kolmanda geimi 31:29.

Võrkpall võrkpall 123: Kellele teie põialt hoiate ??Kas loodate et Eesti saab Rahvuste liigasse ?? Mis seisu ennustate Portugali ja Kasahstani mängule ??

Märt Roosna, Matosinhos: Tänase päeva koduvõrkpalli uudis tuleb Järvamaalt ja Õhtulehest Karl Juhkami sulest. Kahju, aga seda oli karta.

Märt Roosna, Matosinhos: Oodatud on kõik võrkpallisõprade küsimused ja kommentaarid! Ärge hoidke end tagasi :)

Märt Roosna, Matosinhos: Poleks iial arvanud, et teen kunagi otseblogi Borati kodumaa ja Portugali mängust. Elu on ikka seiklus! Meelde tuleb, kuidas kunagi sõltus Eesti jalgpallikoondise EM-i play-off'i jõudmine Sloveenia ja Serbia mängu tulemusest ja kõik hoidsime kui üks mees Sloveeniale pöialt. Toona oli õnne meiega.

Märt Roosna, Matosinhos: Tervitused palavast Matosinhosest! Ärge minu pärast muretsega, pean vastu :) Täna sai päikese käes korralik jooksutrenn tehtud, kokku 13 kilomeetrit. Hetkel käib Kuuba ja Tšiili mäng. Avageim oli tõeline thriller, Kuuba võitis 38:36. Teine tuli 25:22, kolmandas juhivad nad 19:17. Ju Kuuba B-grupis teiseks tuleb ja eeldatavasti Portugaliga poolfinaalis kohtub.