OTSEBLOGI | Pärnul selg vastu seina, saarlasi lahutab karikavõidust vaid üks geim

Tartu Ülikool/Bigbanki peatreener Kristjan Kais rääkis, et naiskond on finaaliks valmis. "TalTechiga oleme sel hooajal pidanud vaid ühe mängu. Karikafinaaliks on neil rivistuses juures kaks Eesti koondise mängijat: Kadi Kullerkann ja Liisel Nelis. Ilmselt on ka Markol endal kõvasti nuputamist, keda platsile saata, samas ka palju varieerimisvõimalusi. Meil on kerge haigustelaine võistkonnast üle käinud, kuid hetkel on peaaegu kõik mängijad terved ja valmis võistkonda aitama," kommenteeris Kais.

Viimasel viiel aastal on karikavõiduni jõudnud TalTech (2014, 2015), Kohila Võrkpalliklubi (2013, 2016) ja Tartu Ülikool (2017). Seejuures moodustasid 2014.-2016. aastal finaalpaari just TTÜ ja Kohila, enne seda, 2013. aastal mängis Kohila finaalis Tartu Ülikooliga, eelmisel aastal kohtus Tartu Ülikool finaalis Tallinna Ülikooliga. 2010.-2012. aastal valitses karikavõistlusi Viljandi Metall, 2008.-2009. aastal GMP ja 2006.-2007. aastal Viimsi VK Milstrand/EBS. Seega saab 22. detsembril selgeks, kas Tartu naiskond kaitseb oma tiitlit või võtab kolmanda esikoha TalTech.

Saaremaa ja Pärnu janunevad hooaja esimese tiitli järele

Saaremaa VK lülitas poolfinaalis konkurentsist Selver Tallinna, veerandfinaalis saadi kahel korral jagu Rakvere Võrkpalliklubist. Pärnu VK alistas poolfinaalis Bigbank Tartu ja veerandfinaalis esiliigaklubi TalTech/Kiili. Saaremaa näol on tegu tiitlikaitsjaga, kui eelmisel talvel võideti klubi ajaloo esimene karikas, Pärnu krooniti viimati karikavõitjaks 2016. aastal. Pärnu ja Saaremaa kohtusid viimati alles pühapäeval, kui Credit24 Meistriliigas võttis 3:0 võidu Saaremaa meeskond.

Saaremaa peatreener Urmas Tali sõnul on nii temal kui mängijatel suur võidunälg. „Hea, et sellele mängule nii-öelda suure mängu silt on külge pandud. Ongi suur mäng! Pärnu peab väga hästi mängima, et meist jagu saada ja meie peame väga hästi mängima, et neist jagu saada. Kes oma asjadega pinge all paremini toime tuleb, seda edu ka saadab,“ sõnas Tali. „Võidujanu on meil suur ja osa meestel pole üldse mingeid tiitleid ette näidata. Aga ka kogenud Artis Caics on näiteks Eestis võitnud kõik muud tiitlid peale karika,“ lisas juhendaja.

Pärnu loots Avo Keel tõdes enne hooaja esimest finaali, et ootab kohtumist suure põnevusega vaatamata rohketele tiitlitele nii treeneri kui mängijana. „Finaal on finaal ja muidugi ootan selliseid kohtumisi alati väga. Tiitlitele saab igal hooajal kolm korda mängida ja enamik meeskondi ei jõuagi finaali. Üks mäng otsustab kõik ja määravaks saab, kumb suudab paremini pinget taluda,“ rääkis Keel, kelle sõnul tekitas viimane omavaheline mõõduvõtt siiski teataval määral ärevust. „Karika poolfinaalid Tartuga ja euromängud olid tip-top tasemel meie poolt, aga see viimane mäng tekitas pisut ärevust küll ja viskas mõned küsimärgid õhku. Seal ei saanud me geimilõppudes Saaremaale üldse vastu ja põhjus, miks asjad ei õnnestunud, oli ikka teisel pool võrku,“ lisas Keel.