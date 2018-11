OTSEBLOGI | Pärnu võõrustab tugevat Itaalia meeskonda. Kas läheb vihaseks mänguks või tuleb kiire kaotus?

Monza andis tormihoiatuse nädalavahetusel, kui alistas Itaalia kõrgliigas maailma absoluutsesse tippu kuuluva Perugia 3:2. Itaalia liigas hoiab Monza viie võidu ja nelja kaotusega seitsmendat kohta. Monza suurim vaatamisväärsus on ilmselt Ukraina koondislasest diagonaalründaja Oleg Plotnitski, kes ei jäänud viimati rünnakul Perugia superstaaridele Wilfredo Leónile ja Aleksandar Atanasijevićile põrmugi alla. „Sõbrad saavad kokku, Plotnitski mängis meie ukrainlasega Ilja Kovaljoviga koos rannavollet,” tõi Pärnu VK mänedžer Reio Tilk esile põneva fakti. „Tempos on Monzal Bulgaaria koondise mees, diagonaali toodi iraanlane, nurgas on tšehh Donovan Džavoronok.”

Meeskondade tasemevahest räägib ilmselt kõnekalt fakt, et Pärnu on kaotanud Balti liigas tänavu sama palju kui Monza Itaalia liigas – neli mängu. Võitnud on Pärnu kuus. Ebakindla hooaja alguse peapõhjus on olnud meeskonna liidri Taavet Leppiku puudumine. Nurgaründaja põdes angiini ja tegi paranemiseks läbi koguni kaks antibiootikumikuuri. Nüüdseks on ta terve ja valmis aitama. „Iseküsimus, mis vormis ta on. Haigusega kaotas Taavet päris mitu kilo, ennegi oli kleenuke,” märkis Tilk.