OTSEBLOGI | Oi kui magus! Eesti naiskond kaitses Rootsi vastu kolm matšpalli ja võttis revanši. Mida suudavad mehed Cretu juubelimängus?

Euroopa liiga: Rootsi - Eesti

Märt Roosna: 8:4. Aganits keskelt.

Märt Roosna: 4:7. Tammemaa blokk.

Märt Roosna: 4:6. Kollo blokk.

Märt Roosna: 4:3.

Märt Roosna: 4:5.

Märt Roosna: 3:3. Aganits viigistab.

Märt Roosna: Mäng käib, Rootsi juhib 3:2.

Märt Roosna: Eesti alustab koosseisus Kert Toobal, Renee Teppan, Robert Täht, Kristo Kollo, Timo Tammemaa, Andri Aganits ja libero Rait Rikberg.

Märt Roosna: Meeste mäng on kohe-kohe algamas.

Märt Roosna: 6:14. Ja veel üks äss Eliisa Peidilt! Õed on show püsti pannud :)

Märt Roosna: 6:15. Eesti naiskond on võitnud 3:2! Vägev! Eriti magusaks teeb võidu see, et eestlannad kaitsesid neljandas geimis ära kolm matšpalli. Meenutame, et Rakveres oli Eestil kasutada seitse matšpalli, ometi kaotati 3:2. Mängu parimaks nimetati suisa eksimatult tegutsenud ja 18 punkti toonud (+16; rünnak 65%) Anu Ennok. Nette Peit ja Kertu Laak toetasid teda 14 silmaga. Eestil ja Rootsil on nüüd mõlemal neljast mängust kolm võitu, tabelipunkte on Eestil 8, Rootsil 9.

Märt Roosna: 6:13. Nette Peit!

Märt Roosna: 6:12. Eliisa Peidilt äss!

Märt Roosna: 6:11. Nette Peit nurgast.

Märt Roosna: 6:10. Eliisa Peit blokki.

Märt Roosna: 5:10. Laagi blokk!

Märt Roosna: 5:9. Veel on punkt vastaste serviveast.

Märt Roosna: 5:8. Haak tagaliinist.

Märt Roosna: 4:8. Ennok lööb täpselt bloki taha.

Märt Roosna: 4:7. Nette Peit blokki.

Märt Roosna: 3:7. Rootsi serviviga.

Märt Roosna: 3:6.

Märt Roosna: 2:6. Nette Peidi äss!

Märt Roosna: 2:5. Mõnnakmäe blokk.

Märt Roosna: 2:4. Haak auti.

Märt Roosna: 2:3. Rootsi serviviga.

Märt Roosna: 2:2. Haak viigistab.

Märt Roosna: 1:2. Laak blokist auti.

Märt Roosna: 1:1.

Märt Roosna: 0:1. Nette Peidi rünnak.

Märt Roosna: 25:27. Haak auti ja seis viigis 2:2! Hea töö, naised!

Märt Roosna: 25:26. Eliisa Peidi ja Mõnnakmäe blokk peab!

Märt Roosna: 25:25. Ennok viigistab! Kolm matšpalli kaitstud!

Märt Roosna: 25:24.

Märt Roosna: 24:24. Hull punkt! Superkaitse ja Peit hanitab punktiks.

Märt Roosna: 24:23. Nette Peit kaitseb esimese ära.

Märt Roosna: 24:22. Laak eksib servil. Rootsi matšpallid...

Märt Roosna: 23:22. Rootsi serviviga.

Märt Roosna: 23:21. Kullerkann auti.

Märt Roosna: 22:21. Nette Peit lööb trossi.

Märt Roosna: 21:21. Isabelle Haak viigistab.

Märt Roosna: 20:21. Eliisa Peidi temporünnak.

Märt Roosna: 20:20.

Märt Roosna: 19:20. Veel üks rünnakupunkt Ennokilt. Ei tea, mida ta täna hommikuks sõi, aga see mõjub!

Märt Roosna: 18:19.

Märt Roosna: 17:18. Eliisa Peidi hanitus, otsa Mõnnakmäe äss ning Eesti on omakorda ees!

Märt Roosna: 17:16.

Märt Roosna: 16:15. Laak ründab võrku ja Rootsi põrutab ässa ning ongi taas ees.

Märt Roosna: 12:14. Ennoki ja Kullerkannu rünnakud ning Eesti juhib!

Märt Roosna: 12:12.

Märt Roosna: 10:10. Laak viigistab.

Märt Roosna: 8:6. Eesti naised pole sugugi alla andnud! Ka üks punkt tänasest mängust oleks väga hinnaline.

Märt Roosna: 4:0. Ohjad on jätkuvalt Rootsi käes. Kolme geimi järel oli Eesti resultatiivseim Anu Ennok 13 punktiga (kasutegur +11; rünnak 63%), järgnesid Nette Peit 8ga ning Kertu Laak ja Kristel Moor 7ga.

Märt Roosna: 25:21. Ei, Rootsi siiski eduseisu käest ei anna ning lähevad ette geimidega 2:1.

Märt Roosna: 23:21.

Märt Roosna: 22:20. Ennoki rünnak ja kõik on veel võimalik.

Märt Roosna: 21:18. Täna suurepäraselt tegutsenud Ennok vähendab vahet.

Märt Roosna: 20:15.

Märt Roosna: 18:14.

Märt Roosna: 16:14. Nette Peit ja Moor eksivad järjest rünnakul ning Rootsi taas peal.

Märt Roosna: 12:12. Moori rünnak ja Ennoki äss ning kahepunktiline vahe on taas tasa.

Märt Roosna: 8:8. Paar eksimust rootslannadelt ja juba on seis viigis!

Märt Roosna: 8:4. Rootsi on paremini alustanud. Meie poolel on algkoosseisuga võrreldes üks muutus, Laagi asemel on platsil Moor.

Märt Roosna: 18:25. Kindel geimivõit Eestile ja seis viigis 1:1.

Märt Roosna: 16:23.

Märt Roosna: 15:21. Ojamets on teinud vahetusi, platsil on näiteks esimestes kohtumistes põhikoosseisu kuulunud Kristiine Miilen. Paraku on ta nüüd eksinud kolmel järjestikusel rünnakul.

Märt Roosna: 9:18. Eesti domineerib seda geimi täielikult.

Märt Roosna: 9:16. Rootslannad on hädas eestlannade serviga, viimane peavalu valmistaja on Kertu Laak.

Märt Roosna: 7:12.

Märt Roosna: 5:10. Mõnnakmäelt head servid.

Märt Roosna: 5:8. Ennok lööb blokist auti ja Eesti on eduseisus.

Märt Roosna: 25:20. Rootsi võidab heitliku geimi ja juhib mängu 1:0.

Märt Roosna: 24:20.

Märt Roosna: 22:19.

Märt Roosna: 20:16. Eesti jõudis juba seisuni 16:17, kuid siis tegi Rootsi taas spurdi.

Märt Roosna: 16:12. Tüüpiline naiste mäng! Nagu lõõtspill: kokku, lahku, kokku. Rootsi läks ette 12:7, aga Eestil õnnestus Nette Peidi serviseeria ajal teha spurt ja viigistada. Väga hästi tegutses sel perioodil kolm punkti toonud Liis Kullerkann. Aga siis ei saadud servi kätte ja Rootsi teenis neli silma järjest.

Märt Roosna: 10:5. Mäng algas Eesti naiskonna jaoks üsna raskelt, hädas oldi pikkade rootslannade rünnakute pidurdamisega. Platsil on tavapäraselt Julija Mõnnakmäe, Kertu Laak, Anu Ennok, Nette Peit, Eliisa Peit, Liis Kullerkann ja liberod Kristi Nõlvak ja Marje Rosenblatt.

Märt Roosna: Naiste mäng on algamas 10 minuti pärast. Tuletan meelde, et sellest matšist teeb ülekande LAOLA TV ja vastav link on uudises olemas.

Märt Roosna: Tere, head võrkpallisõbrad! Täna võivad nii naised kui ka mehed teha pika sammu Euroopa liiga finaalturniiri suunas. Kui mehed Rootsile tabelipunkte ei loovuta (võidavad 3:0 või 3:1), oleks Belgial meie püüdmine juba väga raske. Isegi kui nad pühapäeval võidaksid, piisaks Eestile seejärel kodus Slovakkia alistamisest. Aga pärast ilusat võitu Rakveres loodame, et võidud tulevad nii täna kui ka pühapäeval Kortrijkis ja enne viimast vooru on grupi esikoht juba käes. Naiskond üritab Rootsilt punkte näpistada. Rakveres saadi 2:3 kaotuse eest üks tabelipunkt ja see annab meile võitluses Šveitsiga teise koha eest väikese eelise. Kas täna tuleb lisa?