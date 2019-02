OTSEBLOGI | Mis toimub tiitlikaitsja Saaremaaga? Lätlaste vastu ollakse veerandfinaalis taga 0:2. Pärnu surus Selveri noored kuked nurka, Rakvere üllatas Riiat

Veerandfinaalidega tehti algust eile, kui Tartu Bigbank purustas TalTechi esimeses vastasseisus 3:0. Poolfinaali pääsuks on vaja kahte võitu.

Kui Pärnu täna teises geimis jala veidi sirgu lasi, karistas Selver selle kohe kiirelt ära. Samas kahes viimases geimis võitjas enam kahtlust ei olnud. Pärnu meeskonda vedas brasiillane Chizoba, kes kogus 26 punkti, ukrainlane Ilja Kovaljov lisas 12, Taavet Leppik, Siim Ennemuist ja Toms Švans jäid 8 peale. Selveri resultatiivseimad olid Oliver Orav ja Timo Lõhmus vastavalt 18 ja 17 silmaga.

"Mulle meeldis see energia, mida näitasime teises geimis. Kolmandas geimis aga see langes, samas kui Pärnu tegi omakorda sammu ülespoole," rääkis Selveri juhendaja Aapo Rantanen, kes ei tahtnud kuuldagi juttu, et Selveri jaoks oli juba play-off'i koht normaalne tulemus. "Tahame kindlasti poolfinaali jõuda. Peame tegema põhimõtteliselt samu asju, aga paremini. Täna saime Chizoba löökidele korduvalt käsi alla, kuid pall ei jäänud mängu. Neljandas geimis andsime neile oma vigadest koguni 12 punkti. Kui tahad mängu võita, ei saa nii teha."

Kuula, mida arvas mängu järel Pärnu peatreener Avo Keel.

Rakvere läks Riia vastu geim-geimilt üha paremasse hoogu, võites 3:0 (22, 19, 12). Karl Maidle tõi võitjatele 13 punkti ja Joonas Popman 12. Kaotajate poolel keegi kahekohalise punktisummani ei küündinud.

Uuesti lähevad kõik meeskonnad laupäeval, vajadusel peetakse kolmandad matšid pühapäeval.