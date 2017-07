OTSEBLOGI KORTRIJKIST | Saaremaa mängija üritab täna kõigest väest nurjata Eesti võrkpallikoondise pääsu MMile

Belgias MM-piletit jahtiv Eesti võrkpallikoondis kohtub täna kell 18.30 Slovakkiaga. Väga vajalik oleks saada 3:0 või 3:1 võit. Delfi kajastab matši tekstipõhise otseblogi kaudu.

Eesti on MM-valiksarja lisaturniiril teeninud kolme vooru järel kaks võitu, Slovakkial on võite üks - eile mängiti Valgevene üle 3:0.

Kui võidame täna Slovakkiat 3:0 või 3:1, on meil teiste matšide tulemustest sõltumata pühapäeval kindlasti võimalus mängida ajaloolise MM-finaalturniiri pileti nimel. Sel juhul piisaks pühapäeval Belgia vastu 3:1 võidust. Alagrupi paremusjärjestuse määramisel vaadatakse esmalt võitude ja seejärel punktide arvu. Nende võrdsuse korral geimide ja punktide suhet ning viimasena omavahelist kohtumist. Kolme vooru järel juhib täiseduga Belgia (9 punkti; geimid 9-0), kahe võiduga on Eesti teine (7; 8-4) ja Saksamaa kolmas (5; 7-5), ühe võidu peal on neljandana Slovakkia (3; 3-6) ja viiendana Hispaania (3; 3-7). Valgevene on seni võiduta (0; 1-9).

Slovakkia ei ole Belgias küll parimas rivistuses, puudu on koguni seitse meest, kes praegu puhkavad ja hakkavad seejärel valmistuma EM-finaalturniiriks. See ei tähenda, et Eestit ootaks kerge jalutuskäik. „Mäng Slovakkiaga saab olema väga raske. Peame saama kohe algusest hea rütmi ja oma taktikast kinni pidama. Kui pole otsest vajadust, siis peame raske vastuvõtu korral rünnakul riske vältima ja sundima vastaseid mängima pikki pallivahetusi,” lausus rahvusmeeskonna peatreener Gheorghe Crețu.

Eesti unistust MMist tahab täna kustutada ka üks Saaremaa võrkpallimeeskonna mängija - nurgaründaja Tomaš Halanda. Varem Tšehhi ja Saksamaa kõrgliigas pallinud 25aastane ja 195sentimeetrine Halanda hakkab tuleval hooajal esindama Saaremaad koos rahvuskaaslase Matej Hukeliga. Ühegi Eesti koondislasega väga tugevat võistkonda komplekteeriv Saaremaa siiani käsi löönud ei ole.

Põhitegija Halanda Slovakkia koondises siiski pole. Belgia vastu sekkus ta vahetusest ja tõi 3 punkti, Saksamaa vastu platsil ei käinud ja võidumängus Valgevenega tuli väga hästi pingilt sisse, tuues 8 silma.