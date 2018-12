OTSEBLOGI | Kas Taavetil õnnestub Koljat siruli lüüa? Saaremaa eelarve on Prantsusmaa klubist viis korda väiksem, europagas koguni 34 korda tillem

Kuigi avamäng Saaremaal oli tasavägine ja lõppes prantslaste 3:2 võiduga, siis mitmeid numbreid vaadates on ikkagi tegemist paraja Taaveti ja Koljati heitlusega. Võrdleme näiteks klubide hooaja eelarveid: Saaremaa ajab läbi umbes 300 000 euroga, Poitiers’i võistkonna ametlik eelarve on 1,46 miljonit.

Kui aga võrrelda klubide ajalugu ehk eurosarja kogemusi, siis polegi midagi võrrelda. Alles mullu loodud Saaremaal on ette näidata kolm mängu, lisaks Poiteirs’le on kahel korral mängitud taanlaste Gentoftega (3 : 0, 2 : 3). Poiters’ kohalik leht on tänases eelvaates 1973. aastal loodud klubi eurosarjade ajaloo kenasti lahti rullinud. Kokku on mängitud 102 matši: Challenge Cupil 58 (võiduprotsent 71), aste kõrgemal CEV Cupil 21 (62%) ja võrkpalli klubipüramiidi tippu kuuluvas Meistrite liigas 23 (52%).

Samas on need ikkagi pelgad numbrid, täna lähevad platsil vastamisi mehed, mitte rahapatakad või statistika. „Eks ikka on soovid kasvanud. Saaremaa mäng näitas, et kõik on võimalik. Samas peame olema realistid, aga väga hea mängu ja õnne abil on võimalik neid võita,” arutles temporündaja Mihkel Tanila. „Põhipunktiks on see, et tuleb enda vigade arv hoida võimalikult väike. Nemad meile lihtsaid punkte ei anna, kui meie hakkame neile andma, saab see mäng kiiresti läbi.”

Avamängu 2:3 kaotanud Saaremaa vajab 3:0 või 3:1 võitu, 3:2 võidu puhul tuleb parem olla ka kuldses geimis.