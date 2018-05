OTSEBLOGI | Kas Saaremaa lööb taas Tartu Bigbanki ja tuleb esimest korda Eesti meistriks?

Saaremaa juhib nelja võiduni mängitavat seeriat 3:1. Avamängu võitis Tartu 3:0, edasi on võidutsenud saarlased 3:2, 3:1 ja 3:0.

Tänane statistika



Võrkpalli finaal: Saaremaa vs Tartu

Märt Roosna: 13:17. Esmalt Kivisilla serviviga, siis ei toimi Järve ja Naabri koostöö rünnakul.

Märt Roosna: 10:16. Tartu on löönud paremat servi ning on edukamad ka rünnakul (58% vs 39%). Naabril on on juba kirjas kolm blokki.

Märt Roosna: 6:12. Tartu võitleb! Veel üks blokk Naabrilt ja paar head rünnakut Stocktonilt ja suur vahe ongi tõsiasi.

Märt Roosna: 6:9. Naabri blokk Rjabuhhale!

Märt Roosna: 6:8. Halanda servivea järel juhib Tartu kahe silmaga. Vahepeal pani Naaber Halanda blokiga kinni, kuid slovaki kaks järgmist rünnakut jäid maha.

Märt Roosna: 3:4. Saaremaa on teinud juba kolm serviviga.

Märt Roosna: Algkoosseisudes üllatusi pole. Tartu: Järv, Stockton, Kaibald, Sedore, Naaber, Kivisild ja Rikberg. Saaremaa: Tusch, Põlluäär, Tamme, Halanda, Tanila, Rjabuhha ja Vahter. Ainsaks muutuseks on Põlluääre alustamine, aga neil polegi ühte kindlat põhidiagonaali. Lähme!

Märt Roosna: Mäng on algamas! Kuressaare spordihallis on taas meeldivalt palju rahvast, ehkki päris pungil täis see ei ole.

Märt Roosna: Tervitused Kuressaare spordihallist! Pikk seeria võib täna läbi saada. Põhiküsimus Tartu jaoks on, kas nurgaründajad suudavad teha normaalse partii vahelduseks.