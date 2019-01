OTSEBLOGI | Kas Eesti võrkpallikoondis satub EM-finaalturniiri loosimisel surmagruppi? Kuhu riiki siirduvad sügisel fännihordid?

Lisaks on täna eurosarjades võistlustules nelja eestlase koduklubid: Belchatowi Skra (Renee Teppan), Maaseiki Greenyard (Timo Tammemaa ja Keith Pupart) ning Savo Volley (Andrus Raadik).

Meistrite liiga D-alagrupis kohtub Renee Teppani koduklubi Belchatowi Skra täna kell 21.00 Berliini Recycling Volleyga. Samuti D-alagrupis mängivad Timo Tammemaa ja Keith Pupart ning Maaseiki Greenyard kohtuvad samuti kolmapäeval kell 19.00 Gdanski Trefliga.

D-alagrupis on kõigil neljal klubil kirjas üks võit ja üks kaotus, alagrupi liider on Gdansk, Maaseik on teine ja Belchatow kolmas. Ehk tänane võit oleks kõva kapital sihtimaks edasipääsu kaheksa hulka.

Andrus Raadiku tööandja Savo Volley kohtub kell 21.00 CEV Challenge Cupi 1/8-finaali korduskohtumises Sloveenia klubiga Kamniku Calcit. Avamatšis jäi Savo peale 3:2. Raadik ise täna tõenäoliselt kaasa ei tee, sest taastub lõikusest.