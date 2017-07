OTSEBLOGI: Kas Belgia sõjakavalus Eesti vastu jooksis liiva? Tundub küll

Ajaloolise maailmameistrivõistluste pääsme pälvimiseks peab rahvusmeeskond täna Belgia alistama kas 3:0 või 3:1. „Mõni aasta tagasi poleks ma suutnud usukuda, et oleme ühe mängu kaugusel MM-finaalturniirist. Täna on see aga juba teist korda sel aastal reaalsus. Ootan meeskonnalt võitlust esimesest viimase vileni. Kui see on tehtud, siis rohkem ei saagi nõuda,” rääkis rahvusmeeskonna kapten Kert Toobal.

Senisel turniiril on Eesti alistanud 3:0 nii Hispaania kui Slovakkia ja 3:1 Valgevene. Tulises duellis sakslastega tuli vastaste 3:2 paremust tunnistada. Tänavu Maailmaliiga esimeses tugevusgrupis seitsmenda koha saanud võõrustajad on aga teinud tõelise jõudemonstratsiooni ja pole senise nelja mängu peale kaotanud veel geimigi.

„Belgia on siiamaani pääsenud suhteliselt kergelt, ent see ei ole tänast mängu arvestades tähtis,” lausus Toobal.

MM-VALIKMÄNG: EESTI - BELGIA

:): See lindiga piiratu on seal Ratase valitsuse häbinurk - tänane otsustav mäng oleks võinud toimuda kodupubliku ees.

Märt Roosna, Kortrijk: Palusin turniiri parimal fotograafil Pärt Talimaal väikese klõpsu ka teha. Nagu näete, on eestlased aetud mingisse aedikusse. Kusjuures osad protestimeelsed ei soostu lindi taga olema :) Igatahes fännid avaldasid selle üle nördimust.

Märt Roosna, Kortrijk: Eesti koondis marsib halli ja paarkümmend "aedikus" olevat fänni võtavad nad häälekalt vastu. "Eesti! Eesti!"

Märt Roosna, Kortrijk: Kuna täna on oodata täismaja ehk enamvähem 2400 inimest, siis on otsustatud, et Eesti fännid on eraldatud kõikidest teistest :) Neil on oma spetsiaalne nurgake, kohti umbes 30. No õige kah, Eesti võrkpallifänn ongi eriti ohtlik liik :)))

Märt Roosna, Kortrijk: Tutvustame siis Belgia Punaseid Draakoneid. Sidemängijaks Matthias Valkiers (27a; 194 cm). Diagonaalründajaks eile Saksamaa vastu hirmsas hoos olnud Bram van den Dries (27a; 208 cm). Meeskonna kapteniks on Poola liigas ilma teinud nurgamees Sam Deroo (25a; 203 cm), teiseks nurgaründajaks Tomas Rousseaux (23a; 199 cm). Tempod Pieter Verhees (27 a; 205 cm) ja Simon van de Voorde (27a; 208 cm). Põhiliberoks Lowie Stuer (21a; 194 cm). Ehk tegemist on väga pika meeskonnaga ja kõik mehed on üsna samas eas. Kindlasti on vaja nende bloki vastu väga targalt mängida ja mitte hakata iga kord jõuga rammima.

Märt Roosna, Kortrijk: Arutame nüüd natuke ka turniiri ajakava üle. Nimelt see on alati täppisteadus ja miski pole seal juhuslik. Mul on üks väike spekulatsioon. Esiteks sättisid belglased muidugi ajakava nõnda, et neil oleks pikim taastumisaeg - esimene mäng oli neil kolmapäeval kell 16, viimane täna kell 21.40. Kindlasti ei olnud juhuslik see, et Eesti ja Saksamaa kohtusid reede hilisõhtul. Plaan oli pearivaalid ära väsitada. Seda tunnistas ka Belgia sidemängija Matthias Valkiers. Väike sõjakavalus läks täppi, eestlased ja sakslased madistasid viis geimi. Eile oligi Belgia vastas väsinud Saksamaa ja mänguks ei läinud. Saksamaad pidasid belglased ohtlikumaks vastaseks, seetõttu võeti enne eestlasi ette. Mida belglased aga ajakava kinnitades ette näha ei osanud, oli see, et slovakid andsid EMiks valmistuvatele põhimeestele puhkust ja tulid Kortrijki vahetusmeestega. Belgia plaani kohaselt pidi Eesti eile pidama tõsise mängu Slovakkiaga, paraku oli tegemist suhteliselt ühepoolse mänguga ja eestlased ei pidanud ülearu energiat raiskama. Seega lõikasid belglased veidi näppu.

Märt Roosna, Kortrijk: Avamängus alistas Slovakkia, keda Eesti eile nüpeldas, Hispaania 3:1.

Jahimees: Rünnakul tuleb Belgia heast klassist bloki vastu targalt mängida. Raskeid palle ei tasu raiuma minna vaid need tuleks kas siis mängus hoida või kuidagi blokist auti proovida koksata.

Märt Roosna, Kortrijk: Eesti koondis on igal juhul taganud juba teise koha ja see on väärt saavutus. Muidugi minnakse võitlema võidu ja MM-pileti nimel - pole ju siiani ükski olümpiala suurem pallimängukoondis MMile jõudnud -, kuid minu arust on täna selline seis, et kaotada pole midagi. Üksnes võita.

Märt Roosna, Kortrijk: Eesti mäng on täna viimane, algab kell 21.40. Hommikune treening oli vabatahtlik, spordisaali läks neli meest: Andrus Raadik, Oliver Orav, Henri Treial ja Denis Losnikov. Teised hoidsid muudmoodi toonust ja säästsid energiat.

Märt Roosna, Kortrijk: Tere-tere, võrgupere! Siin Kortrijk, siin hakkab lahti rulluma vihane võitlus MM-pileti nimel.