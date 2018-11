OTSEBLOGI JA FOTOD | Saaremaa röövis Prantsusmaa tippmeeskonnalt punkti ja säilitas edasipääsu lootuse

Saaremaa jättis võitlusliku mänguga nädala pärast võõrsil peetavaks kordusmänguks väikese võimaluse. Selleks tuleb võita 3 : 0 või 3 : 1, 3 : 2 võidu puhul tuleb olla parem ka kuldses geimis ja koht Challenge Cupi 16 parema seas oleks käes.

"Võib öelda, et lõpuks tugevam võitis. Aga meie poolt tipp-topp mäng, tulime ikkagi välja 0 : 2 kaotusseisust. Ei usu, et vastased meid alahindasid, suutsime lihtsalt ise hästi mängida," oli Jalg rahul, kuidas Saaremaa suutis end suurepärase kodupubliku ees mobiliseerida. Tõesti – nii head kaitsemängu polegi saarlased varem esitanud. "Väike võimalus kordusmänguks tõesti on, aga kodus on nad ilmselt grammikese tugevamad," lisas Jalg.

"Võimas!" võttis Põlluäär mängu kokku ühe sõnaga. "Üheski geimis me alla ei andnud. Nägime, et kui tegutseme meeskondlikult, saame nendega mängida küll. Eks see eurosari ole meie jaoks uudne asi, kõik tahtsid end heast küljest näidata ja võistkonda mitte alt vedada."

"Selle mänguga tuli tagasi eneseusk, et meie väga hea mänguga on võimalik sellistele meeskondadele vastu saada," sõnas Tali. "Esimeses geimis oli kompimist. Teise kaotasime 23:25, eks geimi lõpus loe see, kellel on suurem kogemustepagas. Viiendas geimis ebaõnnestusime rünnakul, vastase viiest esimesest punktist neli tulid meie eksimustest."