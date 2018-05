OTSEBLOGI ja FOTOD | Saaremaa on surunud Tartul selja vastu seina. Kas Bigbankis leidub peale Naabri veel mängumehi?

Tegemist on kolmanda finaalmänguga. Kolmapäeval suutis Tartu võõrsil soosikuks peetud Saaremaad Kuressaares üllatada, võttes 3:0 võidu. Reedel juhtisid nad kodusaalis 2:1, kuid Saaremaal õnnestus tänu pingilt sekkunud meestele (Siim Põluäär, Helar Jalg, Matej Hukel) mängu ikkagi võita 3:2.

Seeria mängitakse nelja võiduni, kuid Tartu jaoks on täna väga oluline kohtumine. Kaotuse korral on nende seis juba üsna keeruline, sest kaks järgmist matši peetakse Kuressaares.

Võrkpalli finaal: Tartu Bigbank - Saaremaa

Märt Roosna: 8:10. Põlluäär lahendab raske olukorra, järgmise pallivahetuse lõpetas Uuskari löök auti.

Märt Roosna: 7:8. Mainimata jäi, et lisaks Põlluäärele ja Jalale tuli eelmise geimi lõpus platsile Hukel, kes vahetas välja Rjabuhha.

Märt Roosna: 25:18. Tartu vähendab kaotusseisu 1:2-le. Läheb põnevaks! Tartu on oma mängu käima saanud, samas tulid Saaremaa poolel Põlluäär ja Jalg kenasti sisse ja neljas geim tõotab tulla väga tasavägine.

Märt Roosna: 24:17.

Märt Roosna: 23:15.

Märt Roosna: 21:13. Naabri heas mängust oleme kirjutanud, aga hoogu on läinud ka Stockton (11 punkti; rünnak 69%), hästi on Tartu poolel sekkunud Uuskari. See mäng alles algab!

Märt Roosna: 16:7. 12 punkti toonud Naabri supermäng on kaaslased käima tõmmanud ja Tartu kontrollib sündmusi. Tali tegi ka teise vahetuse, Jalg tuli Tamme asemele.

Märt Roosna: Pulk on toonud 9 punkti, kasutegur +1, rünnak 41%. Näis, mida suudab Põlluäär. Reedel tõi ta sekkumine Saaremaale uut hingamist.

Märt Roosna: 12:5. Pulk paugutab auti ja Urmas Tali teeb vahetuse. Platsile tuleb Siim Põlluäär.

Märt Roosna: 10:4. Naaber sulustab Pulga löögi.

Märt Roosna: 8:4. Tartu on talveunest ärganud ja mängus tagasi.

Märt Roosna: 4:2.

Märt Roosna: 24:25. Uuskari sai kaitses kätte Pulga pommlöögi, kuid Halanda rünnakut Tartu enam päästa ei suutnud.

Märt Roosna: 24:26. Saaremaa juhib 2:0. Tartu oli vahepeal taga juba 9:15, kuid lubas Tartu mängu tagasi. Eelkõige tassis Bigbank Naaber, kelle kontos on kahe geimiga 10 punkti. Saaremaa rünnakuliider on olnud 11 silma kogunud Halanda.

Märt Roosna: 24:24. Tanila serviviga.

Märt Roosna: 23:24. Hea serv Tanilalt, Tusch blokeerib Uuskari rünnaku.

Märt Roosna: 23:23. Stocktoni serviviga.

Märt Roosna: 23:22. Uuskari rünnak.

Märt Roosna: 22:22. Stockton viigistab.

Märt Roosna: 21:22. Pulga rünnak.

Märt Roosna: 21:21. Pulga serviviga.

Märt Roosna: 20:21.

Märt Roosna: 19:19. Viik! Esmalt paneb Naaber Pulgale bloki, siis Stocktoni edukas rünnak.

Märt Roosna: 14:16. Naaber tegi hea serviseeria ja Tartul õnnestus mängu tagasi tulla.

Märt Roosna: 12:15. Saaremaa juhtis vahepeal juba 15:9. Ojamets vahetas Sedore asemel sisse Uuskari.

Märt Roosna: 7:12.

Märt Roosna: 6:8. Tartut hoiab mängus Naaber, kes on ära löönud 7 tõstest 7. Samas teise tempo ründajad on kokku lahendanud edukalt 18st vaid 4.

Märt Roosna: 13:25. Saaremaa võttis avageimis seljavõidu ja juhib 1:0. Tartu jäi alla igas elemendis: servi vastuvõtt 61% vs 67%, rünnak 32% vs 69%. Tanila ja Halanda on toonud 5 punkti

Märt Roosna: 11:21.

Märt Roosna: 8:16. Esimeses geimis päästaks Tartut veel ime. Saaremaad on vedanud viis punkti kogunud Halanda, nende poolt vaadates on hea märk ka see, et Pulga mõlemad rünnakud on maha jäänud.

Märt Roosna: 7:13. Saaremaal õnnestub kõik, Tartul hetkel ei midagi. Halandalt äss, Kaibald lööb auti.

Märt Roosna: 6:8. Kohtumine on alanud Saaremaa dikteerimisel. Resultatiivselt on tegutsenud temporündaja Tanila, kes on toonud juba kolm punkti (1 blokk, rünnak 2st 2).

Märt Roosna: Saaremaa alustab koosseisus Tusch, Pulk, Halanda, Tamme, Rjabuhha, Tanila ja Vahter. Tartu poolel on platsil Järv, Stockton, Kaibald, Sedore, Naaber, Kivisild ja Rikberg.

Märt Roosna: Tere, head võrkpallisõbrad! Mäng on kohe algamas.