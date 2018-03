OTSEBLOGI JA FOTOD | Milline draama! Rakvere ja Jekabpilsi pronksimäng pakkus võrkpalli täie raha eest

Pronksimatš Rakvere ja Jekabpilsi vahel kulges kummalise stsenaariumi järgi. Lätlased alustasid agressiivsemalt ja värskemalt ning tegid alguses, mis ise tahtsid, tampisid otsekui poksikotti: 25:15 ja 25:19. Siin aga rollid vahetusid: ühtäkki lõi Rakvere head servi, Jekabpilsi mehi vaevas aga võidukartusest tekkinud kipsistumine. Andres Toode hoolealused võitsid kaks geimi 25:12 ja 25:22.

Kuressaare spordihalli kogunenud peaaegu täismaja publikut sai oodatud viienda geimi. Hoolimata Siim Ennemuisti väga headest sooritustest blokis ja rünnakul võttis Jekabpils nüüd 15:10 võidu.

Kokkuvõttes tuli Rakvere kahel korral rongi alt välja, nii geimidega 0:2 kaotusseisust kui ka viiendas geimis seisust 0:5. Ometi lahkuvad veerandfinaalis Tartu Bigbanki üle mänginud mehed Saaremaalt tühjade pihkudega.

Rakvere vedajaks oli täna 18 punkti kogunud Tanel Uusküla, kes trotsis, hambad ristis, põlvevalu. Lisaks muidugi ka Ennemuist, kes tõi viiendas geimis viis punkti ja kokku 19 (sh 9 blokki!). "Kõik tahtsid siit ikkagi medalit. Meie Balti liiga hooajale võib hindeks panna kolm miinuse," ütles Uusküla.

Eelinfo:

Eilsetes poolfinaalides alistas Saaremaa Rakvere 3:1 ja Pärnu sama tulemusega Jekabpilsi. Eilsetest mängudest saad pikemalt lugeda SIIT.

Pronksimäng Rakvere ja Jekabpilsi vahel algab kell 14.

Kullamäng Saaremaa ja Pärnu vahel algab kell 17.

Delfi ja Eesti Päevaleht on spordisaalis kohal ja toob sündmused sõnas ja pildis huvilisteni. Pronksimängu me päris iga punkti järel ei kajasta, küll aga finaali.



Märt Roosna: ...ja teised joovastuses. Rakverest on kahju, kuid Jekabpilsi medalivõit tuleb vast liigale tervikuna kasuks. Ja kui vaadata hooaega tervikuna, siis väärisidki nemad seda ilmselt veidi rohkem. Rakvere tulemused Balti liigas on aga olnud väga tublid kolmel viimasel hooajal: neljas, esimene, neljas. Näis, kuidas läheb neil Eesti meistrivõistluste veerandfinaalis Selveriga.

Märt Roosna: Selline see sport on. Pärast mängu on ühed pettunud...

Märt Roosna: Uudisesse on lisatud Tanel Uusküla videointervjuu.

Märt Roosna: 10:15. Jekabpils võitis 3:2. Palju õnne lätlastele, Rakverest on muidugi kahju.

Märt Roosna: 10:14. Õunpuu rünnak.

Märt Roosna: 9:14.

Märt Roosna: 9:13. Abolinsi serviäss.

Märt Roosna: 9:12. Lulla auti.

Märt Roosna: 9:11. Abolinsi rünnak.

Märt Roosna: 9:10. Lulla rünnak.

Märt Roosna: 8:10. Pukitise serviäss.

Märt Roosna: 8:9.

Märt Roosna: 8:8.

Märt Roosna: 7:7. Jekabpilsi rünnak auti.

Märt Roosna: 6:7.

Märt Roosna: Ennemuist on selles geimis toonud KÕIK viis Rakvere punkti.

Märt Roosna: 5:6. Ennemuistilt ühekäeblokk!

Märt Roosna: Kuid ta mängib siiski edasi.

Märt Roosna: 4:6. Ennemuist pani bloki, kuid vigastas kergelt vasakut hüppeliigest.

Märt Roosna: 3:6.

Märt Roosna: 2:5. Ennemuistilt rünnak ja blokk.

Märt Roosna: 0:5.

Märt Roosna: 0:3. Voronko löök viib Jekabpilsi juba kolmega ette. Rakvere time-out.

Märt Roosna: 25:22. Lulla tõi väga kummalise punkti: viimases hädas söötis kahe käega üle, kuid Jekabpilsi libero ei olnud selleks valmis, tegi kauni pantrihüppe... ja lõi palli vastu seina. Tuleb viies geim!

Märt Roosna: 24:22.

Märt Roosna: 23:19. Ennemuistilt järjest rünnak ja blokk.

Märt Roosna: 20:18. Lulla tuuakse tagasi.

Märt Roosna: 20:16.

Märt Roosna: 16:10. Ennemuist on selles geimis toonud juba 5 ja Uusküla 4 punkti.

Märt Roosna: 11:8. Ennemuistilt 2 blokki.

Märt Roosna: 8:7. Rakvere alustas paremini, juhiti 6:3, kuid lätlased on eelmise geimi ehmatusest üle saanud. Nüüd läheb mänguks! Kui eile ei julgenud Toode Lulla asemele platsile saata Maidlet, siis täna on ta normaalselt sekkunud. Viis punkti toonud, rünnak 9st 5.

Märt Roosna: Kõva mängu teeb Tanel Uusküla, kellele ilmselt põlv teeb siiski veidi häda. Ta on toonud juba 13 punkti (+10), rünnak 18st 12 (66%).

Märt Roosna: 25:12. Rakvere võitleb järsku kui lõvi ega soostu kaotama! Pärast kahte esimest geimi tundus, et pole variantigi, nüüd on kõik muutunud.

Märt Roosna: 20:9. Rakvere läheb selles geimis oma teed.

Märt Roosna: 16:6.

Märt Roosna: 11:4. Ühtäkki lööb Rakvere ka ohtlikku servi. Ju siis mehed suutsid olukorras, kus taganeda enam kuskile polnud, tõsta oma taset.

Märt Roosna: 8:3. Mängupilt on täiesti muutunud! Rakvere mängib kui kulda ja Jekabpils on järsku kipsis. Minu diagnoos on, et see on lätlasi tabanud võidupalavik. Aga mitte ainult: Rakvere on rünnanud ühtäkki 6st 6!

Märt Roosna: 3:1. Rakvere mäng on olnud puntras nagu Karlo Remy Kallendi vahva soeng :) See oli sõbralik nali, soeng on minu meelest tõesti äge. Loodetavasti tekib nüüd see loogika ja voolavus Rakvere mängu.

Märt Roosna: 19:25. Jekabpils juhib 2:0 ja pronksist lahutab neid vaid üks geim. Raske on näha, kuidas Rakvere võiks mängu enda kasuks kallutada.

Märt Roosna: 18:23.

Märt Roosna: 16:20.

Märt Roosna: 11:16. Midagi pole öelda, Jekabpils on värskem, näljasem ja julgem. Nad on praegu üle sisuliselt igas elemendis, Rakvere meeskondlik efektiivsus on -13 ja rünnak 33%. Uusküla on kogunud 6 punkti.

Märt Roosna: Läti fännid teevad kõvasti mürtsu ja ei saagi aru, kumb meeskond tribüünilt rohkem tuge saab.

Märt Roosna: 7:8. Rakvere on nagu ärganud. Endiselt ollakse hädas rünnakute realiseerimisega, siiani on 29 tõstest ära löödud 10. Lulla on platsil tagasi, aga Õunpuu asemel on jätkuvalt Toom.

Märt Roosna: 15:25. Jekabpils juhib 1:0. Märksõnaks serv: Läti klubil see töötas, Rakverel mitte. Toode saatis kaotusseisus platsile noored Mait Toomi ja Karl Maidle, eesmärgiks ilmselt põhimeestele veidi puhkust anda. Uusküla on toonud 4 ja Ennemuist 3 punkti.

Märt Roosna: 13:22.

Märt Roosna: 11:16. Rakvere ei ole suutnud Jekabpilsi serviga survestada ja praegu läheb kõik lätlaste tahtmist mööda. Ennemuist on toonud 3 ja Uusküla (pildil aktsioonis) 2 punkti.

Märt Roosna: Saaremaale on jõudnud ka päris palju lätlasi, mõni on eriti pisike ja eriti sõjaks :)

Märt Roosna: 4:8. Jekabpils on alustanud selgelt agressiivsemalt. Rakvere meestest on silm peas Lullal ja Ennemuistil.

Märt Roosna: Rakvere alustab koosseisus Andris Õunpuu, Martti Keel, Elia Lulla, Tanel Uusküla, Siim Ennemuist, Joonas Popman ja libero Alari Saar. Ja saal on juba pronksimänguks meeldivalt rahvast täis.

Märt Roosna: Tere, head võrkpallisõbrad ja eriti Rakvere rahvas! Kohe algab Rakvere mäng Jekabpilsiga. Treener Andres Toode ütles, et eesmärk on saada medal, seega tänane võit tähendaks Rakvere jaoks väga palju. Hoiame teid sündmustega kursis iga tehnilise vaheaja järel ja geimide lõppedes.