OTSEBLOGI | Hingestatult tegutsev Eesti võrkpallinaiskond näitab Rootsi vastu tõelist ilumängu

Eesti naiskond alustas turniiri 3:0 võiduga Kosovo ja 3:2 võiduga Šveitsi üle. Meeskond seljatas Slovakkia ja Belgia võrdse tulemusega 3:1. Kui naiste võit Rootsi üle oleks meeldiv üllatus, siis meie mehed on selged soosikud täna.



Euroopa liiga: Eesti - Rootsi

Märt Roosna: 20:17.

Märt Roosna: 20:15. Rootsi blokeerija võrgus.

Märt Roosna: 19:15.

Märt Roosna: 17:14. Isabelle Haagi rünnakuviga. Ennok tõi eelnevalt hästi pikakasvulise Haagi rünndelöögi kaitses üles.

Märt Roosna: 16:14. Ennoki rünnak tagaliinist.

Märt Roosna: 14:14. Vilma Anderssoni servid on mängu taas põnevaks teinud. Kuidagi ei saada seda planeerivat pallingut kätte.

Märt Roosna: 14:11.

Märt Roosna: 13:10. Eliisa Peidi äss.

Märt Roosna: 11:10. Wasserfalleri serviässa järel on edu minimaalne.

Märt Roosna: 11:8. Laak lööb kahe blokeerija vahelt läbi.

Märt Roosna: 10:7.

Märt Roosna: 8:5. Nette Peidi rünnak tagaliinist.

Märt Roosna: Vahepeal uuris alaliidu president Hanno Pevkur statistikat ja tuvastas, et eriti hea on Eesti rünnak hea vastuvõtu puhul - 78%. Rootsil 50. Halva vastuvõtu puhul on seis võrdsem, 41 ja 32. Kahe geimiga oli Nette Peit kogunud 8, Eliisa Peit 6, Kertu Laak 6 ja Anu Ennok 5 silma.

Märt Roosna: 5:2. Eesti jätkab väga hea hooga tarka mängu. Ilus vaadata!

Märt Roosna: 2:0.

Märt Roosna: 25:18. Eliisa Peidi temporünnak paneb geimile punkti.

Märt Roosna: 24:18.

Märt Roosna: 21:16. Kiisk paneb veel puhta ässa ka.

Märt Roosna: 19:16. Hea servivahetus Ojametsalt, punkt tänu pingilt tulnud Ingrid Kiiski heale pallingule.

Märt Roosna: 17:16. Nüüd eksib Peit järjest, esmalt servil, siis lööb blokki. Head servi lööb Isabelle Haak.

Märt Roosna: 16:12. Nette Peit lööb kõrgelt, kaunilt ja täpselt.

Märt Roosna: 15:11.

Märt Roosna: 13:11.

Märt Roosna: 12:9. Ja veel korra Laagi blokk!

Märt Roosna: 11:9. Laagi blokk nullib rootslanna ponnistuse.

Märt Roosna: 10:9.

Märt Roosna: 6:8.

Märt Roosna: Täpsustame siis, et Nette Peidilt, Peite ju platsil kaks.

Märt Roosna: 4:3. Peidilt veel üks äss. eesti jätkab samas koosseisus.

Märt Roosna: Vahepalaks natuke lõbusamat kuulamist-vaatamist.

Märt Roosna: http://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/video-kes-eesti-vorkpallikoondise-naistest-paneb-pealt-kes-veedab-koige-rohkem-aega-peegli-ees-ja-kes-avab-tsakraid?id=82121303

Märt Roosna: 25:17. Eesti võitis esimese geimi üsna kindlalt. Silma jäi muuhulgas sidemängija Julija Mõnnakmäe head otsused ning klapp ründajatega. Tema Rootsi kolleeg puterdas kindlasti rohkem.

Märt Roosna: 22:16.

Märt Roosna: 21:14. Nette Peidi serviäss ja kõik on Eesti kontrolli all.

Märt Roosna: 19:14. Isabelle Haak virutab selliseid servipomme, et hirmus hakkab. See on juba meeste Balti liiga tase.

Märt Roosna: 18:11. Esmalt ilus rünnak Kullekannult, seejärel teeb Rootsi sooja palli.

Märt Roosna: 16:10.

Märt Roosna: 12:7. Laagi blokk peab.

Märt Roosna: 10:7. Eesti on hädas servi vastuvõtul.

Märt Roosna: 8:3. Nette Peidilt serviäss ja seejärel tagaliinist täpne toks bloki taha.

Märt Roosna: 5:2. Eesti on alustanud paremini, ei mingit mängu alguse närvilisust nagu Šveitsi mängus.

Märt Roosna: Eesti koossseis: Nette Peit, Julija Mõnnakmäe, Liis Kullerkann, Eliisa Peit, Anu Ennok, Kertu Laak ning liberod Kristi Nõlvak ja Marje Rosenblatt.

Märt Roosna: Tere, head võrkpallisõbrad! Naiste kohtumine Rootsiga on kohe algamas. Tuletame meelde, et Eesti naiskond on Rootsiga samas alagrupis ka EM-valiksarjas.