OTSEBLOGI | Finaalseeria sai väärilise alguse - Tartu võitis väga huvitava stsenaariumiga geimi ja läks juhtima

Mõnel Bigbanki mängijal on küll probleeme pisivigastustega, ent suures plaanis ollakse valmis. „Eks hooaja sellises faasis on loomulik, et siit-sealt valutab kõigil. Mina vaatan olukorda selle järgi, et kui Rait Rikberg (Tartu meeskonna 35-aastane libero-toim) liigub ja saab trennis osaleda, siis teistel pole õigust viriseda,“ vaatab peatreener olukorrale läbi huumoriprisma.

Ojamets usub, et play-offides on olulisim vaimne seisund. „Olulisi momente on mitu, aga minu jaoks on kohamängudel vaimne pool määrav. Tahe ja valmidus võita saab otsustavaks. Ja tahtmine eelkõige iseendale midagi tõestada,“ lisas juhendaja. Tartu ja Saaremaa on sel hooajal kohtunud kolmel korral ja kõik mängud lõppesid Saaremaa 3:2 võiduga.

Selle hooaja senise valitseja, esimest aastat suures võrkpallis kaasa tegeva Saaremaa auhinnakapis on nii Eesti karikas kui Balti liiga trofee. Ent hooaja kulminatsiooni eel on neilgi omajagu muresid vigastustega. Peatreener Urmas Tali usub siiski, et kõik mehed on 2. maiks rivis. „Usun, et olukord väga hull ei ole ja 12 meest on olemas. Ja kui ongi 11, siis sellest ka hullu pole,“ usub Tali.

Sarnaselt Ojametsale teab Tali samuti, et pikas ja väsitavas seerias saab otsustavaks vaimne valmisolek. „Edu saadab ilmselt seda meeskonda, kellel nii-öelda näpud kauem püsti püsivad ehk kel tahtmist rohkem jagub. See, kel vaimujõud tugev on, kannatab ka füüsilise valu ja rasked hetked ära,“ lisas juhendaja ja rõhutas ka kodusaali olulisust nelja võiduni peetavas finaalseerias.

Kohtumine algab kell 19.00 ning Delfi Sport toob tähtsamad sündmused lugejateni otseblogis.

EMV finaalseeria I mäng: Saaremaa VK - Tartu Bigbank Märt Roosna: 10:12. Naaber keskelt. Märt Roosna: 10:11. Märt Roosna: 9:11. Vahe on vähenenud kahele punktile ja Ojamets võtab aja maha. Märt Roosna: 8:11. Naaber ründab auti. Märt Roosna: 7:11. Tamme blokist auti. Märt Roosna: 6:11. Naabri kord särada: esmalt mõõdetud täpsusega löök, seejärel blokk. Ja veel blokk! Kolm punkti temalt. Märt Roosna: 6:8. Põlluäär lööb ässa. Märt Roosna: 4:8. Kaibald on leidnud kindluse: esmalt osav tõks, seejärel tugev löök. Mõlemad jäävad maha ja toovad Tartule punkti. Märt Roosna: 3:6. Kivisilla äss. Märt Roosna: 2:3. Märt Roosna: 1:2. Platsil on tagasi Põlluäär, kes vahetas välja Pulga, ja just tema toob punkti. Märt Roosna: Kolmas geim algab ja üllatus on õhus: kas Tartu võtab karukoopas võidu ja läheb seeriat juhtima? Märt Roosna: 22:25. Stocktoni löök lõpetab geimi, Tartu juhib 2:0. Märt Roosna: 22:24. Pulk lööb ässa. Märt Roosna: 21:24. Märt Roosna: 20:24. Kohtunik näitab, et saarlased venitasid liiga kaua ja annab punkti Tartule. Märt Roosna: 20:23. Tartu blokk võrgus. Märt Roosna: 19:23. Märt Roosna: 18:23. Kaibald hanitab ja edukalt! Märt Roosna: 18:22. Märt Roosna: 17:22. Kaibald blokeerib Halanda löögi. Märt Roosna: 17:21. Tartu blokk peab. Märt Roosna: 17:20. Stockton! Märt Roosna: 17:19. Stockton Halanda blokki. Märt Roosna: 16:19. Kaibald, Tartu täna seni nõrgim lüli, lööb taas vajalikul hetkel palli siiski maha. Märt Roosna: 16:18. Sedorelt serviviga, Tanila seevastu tulistab ässa. Märt Roosna: 14:18. Sedore kõmmutab ässa ja Tartu seis on päikseline. Pulga fenomen pole veel päris õieti tööle hakanud. Märt Roosna: 14:17. Vastastikkused servivead. Märt Roosna: 13:16. Stocktoni rünnak. Märt Roosna: 12:14. Naaber keskelt. Enne Kaibaldilt esmalt servi-, siis rünnakuviga Märt Roosna: 10:12. Pulk. Märt Roosna: 9:11. Imelises hoos olev Stockton viib Tartu ette. Mehel kirjas juba 17 punkti. Märt Roosna: 9:9. Naabri rünnak, Järve äss ja Stocktoni rünnak ja tablool on viik. Märt Roosna: 8:4. Märt Roosna: 6:3. Tanila blokk. Märt Roosna: 4:1. Saaremaa alustab teist geimi hoopis kindlamalt ja ka publik annab endast kõik. Märt Roosna: Teine geim algab, Pulk on tulnud Põlluääre asemele, ka Tamme on tagasi. Märt Roosna: 29:31. Stocktoni rünnak lõpetab geimi. Võimas algus finaalseeriale! Tartu juhib 1:0, ehkki mängis suure edu (19:11) maha. Stockton kogus avageimis koguni 12 punkti, Saaremaa poolt Põlluäär 9. Märt Roosna: 29:30. Kaibaldilt äss! Märt Roosna: 29:29. Naabri hanitus jääb maha. Märt Roosna: 29:28. Tanila keskelt. Märt Roosna: 28:28. Hukeli serviviga. Märt Roosna: 28:27. Märt Roosna: 27:27. Naaber auti. Märt Roosna: 26:27. Saarlased jooksid nüüd kokku ja tulemuseks oli auti läinud sööt. Märt Roosna: 26:26. Taas Halanda viigistab. Märt Roosna: 25:26. Sedore! Märt Roosna: 25:25. Halanda viigistab. Märt Roosna: 24:25. Saaremaa blokk võrgus. Märt Roosna: 24:24. Pulk lajatab ässa! Anna ainult mehele võimalus. Märt Roosna: 23:24. Põlluääre rünnak. Pulk tuleb vahetusest servima... Märt Roosna: 22:24. Stocktoni blokk Halandale ja Tartu geimpall. Märt Roosna: 22:23. Sedore blokist auti. Märt Roosna: 22:22. Saaremaa kolmene blokk pidurdab Sedore rünnaku. Märt Roosna: 21:22. Aga Kaibald teeb servivea õnnestumisele otsa. Märt Roosna: 20:22. Lõpuks jääb Kaibaldi rünnak ka maha. Aga millisel hetkel! Märt Roosna: 20:21. Põlluääre rünnak. Märt Roosna: 19:21. Stockton blokist auti. Märt Roosna: 19:20. Jalg tulistab piki piiri ja vahe on korraga minimaalne! Märt Roosna: 18:20. Põlluääre blokk! Märt Roosna: 17:20. Hukelilt veel üks äss, sedapuhku ei saanud Rikberg servi kätte. Märt Roosna: 16:20. Tanile sulustab nüüd Stocktoni löögi. Märt Roosna: 15:20. Hukelilt äss! Kas Saaremaa suudab selle geimi veel päästa? Märt Roosna: 13:20. Tundub, et iga Stocktoni puude toob punkti, mehel on hea päev. Märt Roosna: 12:19. Märt Roosna: 10:18. Tamme asemel toodi Jalg Saaremaa vastuvõttu parandama, kuid just tema laseb Stocktonil ässa lüüa. Märt Roosna: 9:16. Viimased punktid Naabri ja Kivisilla rünnakutest. Märt Roosna: 8:14. Saaremaa rünnakuprotsent on 16,7. Jätame selle meelde, kaua see nii ei jätku. Märt Roosna: 8:12. Märt Roosna: 6:10. Põlluäärelt rünnak ja blokk ehk kaks punkti jutti. Märt Roosna: 4:10. Tamme lööb võrku. Saaremaa poolt šokk-algus. Aga küll nad maha rahunevad, siis tuleb meelde, et tegelikult osatakse võrkpalli mängida. Tartu surub serviga kenasti ja jääb mulje, et mehed teavad, mida teha tuleb ja usuvad endasse. Märt Roosna: 4:8. Saaremaa on rünnakul täitsa hädas, 9 tõstest on vaid 1 ära löödud. Kaks korda on tabatud Kivisilla blokki ja kaks korda auti löödud. Sant algus. Märt Roosna: 3:6. Kivisild paneb nüüd Põlluääre kinni. Märt Roosna: 2:4. Kivisilla blokk! Muidu rabe algus mõlemalt poolt. Märt Roosna: Algkoosseisud. Tartu: Naaber, Kaibald, Sedore, Järv, Kivisild, Stockton ja libero Rikberg. Saaremaa: Hukel, Tanila, Tamme, Tusch, Halanda, Põlluäär ja libero Vahter. Märt Roosna: Kohtumine on algamas! Huvitaval kombel polegi Kuressaare hall rahvast päris lõhkemas, aga tribüünid on siiski enamvähem täies. Märt Roosna: Tartul üks puuduja siiski on: abitreener Argo Meresaar, kes on noortekoondisega võistlustel. Täna meedias ilmunud kuuldustel Meelis Kivisilla ja Rait Rikbergi vigastustest ei ole ilmselt siiski tõepõhja all, sest mõlemad vihuvad sooja teha ja ka mänedžer Hendrik Rikand ei olnud sellest midagi kuulnud. Märt Roosna: http://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/tartu-lahendas-ojametsa-kusimuse-saaremaa-turgutab-haavatuid?id=81932825 Märt Roosna: Tere, head võrkpallisõbrad! Algab koduse võrkpallihooaja suur finaaletendus. Tänane avamäng näitab ära, kas Saaremaa on tõesti nii kehvas seisus nagu mänedžer Hannes Sepp püüdis finaalseeria eel väita. Mina seda ei usu! Aga kohe näeme, kes on mängukorras ja kuidas minema hakkab.