OTSEBLOGI | Eesti võrkpallikoondis loositi EM-il maailmameistriga ühte gruppi, mängud toimuvad Hollandis

23. augustist kuni 8. septembrini toimuva naiste finaalturniiri alagruppide loosimine toimub 23. jaanuaril Istanbulis. Naiste finaalturniiri korraldavad Poola, Türgi, Ungari ja Slovakkia.

Lisaks hoiame silma peal tänastel Meistrite liiga mängudel.



Võrkpalli EM-i loos

Märt Roosna: Võrkpallivaatleja Martti Juhkami: „Arvan, et tegemist oli täitsa korraliku loosiga. Holland on korraldajamaadest minu hinnangul kõige mängitavam. Poola on küll valitsev maailmameister, aga sisuliselt vahet poleks olnud, kes tugevaimaist grupist oleks tulnud, iga vastase vastu tuleks ennast väga tugevat ületada. Tšehhi on kindlasti ohtlik ja Euroopa liigas saadud võit ei tähenda EMil enam midagi. Eesti on kindlasti võimeline nendest jagu saama ja arvan, et Saksamaa ja Bulgaaria oleks olnud raskem loos. Ukraina ja Montenegro võisid olla oma tugevusgrupi tugevaimad ja see teeb grupi huvitavaks. Kui Poola välja arvata võivad teised omavahel kõik kõiki võita ja Eesti pikk pink võib vastaste ees anda eelise. Pole kindel, et Hollandil, Tšehhil, Ukrainal ja Montenegrol on samaväärseid vahetusi nii palju nagu Eestil.”

Märt Roosna: Vahepeal on alanud Belchatowi PGE Skra mäng Berliiniga ja rõõm on teatada, et Renee Teppan on Poola meeskonna eest platsil. "Stuudioekspertidest" on meil teieni tuua veel Martti Juhkami arvamus.

Mati: Mnjah, läheb tihedaks rebimiseks teise-kolmanda koha peale. Ja mis parem on, näitab turniiri käik.

Märt Roosna: Vahepeal teateid rindelt. Maaseiki Greenyard kaotas Meistrite liigas Gdanskile 1:3 (25:22, 22:25, 20:25, 22:25). Timo Tammemaa tõi Maaseikile 11 punkti (kasutegur +7; rünnak 8st 5 (63%); 3 blokki; 3 ässa). Keith Pupart platsil ei käinud.

Märt Roosna: Tundub, et 13.-16. september mängitakse Rotterdamis, 17.-19. Amsterdamis ja 1/8-finaalid on Apeldoornis.

Märt Roosna: Rahvusmeeskonna peatreener Gheorghe Creţu sõnul keskendub ta esmalt alagrupist edasi pääsemisele. “Kahtlemata on see huvitav alagrupp, mis võib meile igasuguseid lõppseise pakkuda. Esimeseks eesmärgiks on alagrupist edasipääs, mitmendanda me seda suudame, pole esmatähtis. Vaadates vastaseid ja teades oma meeskonna tugevusi, on see igati reaalne eesmärk. Põnevust lisab seegi, et sellisel suurel turniiril on igal geimil, igal punktil ja võidul suur tähtsus,” rääkis juhendaja. “Maailmameister Poola on suur väljakutse meeskonnale, ent suur maiuspala fännidele. Poola on selle grupi favoriit, see on selge, neil on nüüd lisaks veel maailma üheks paremaks mängijaks peetav Wilfredo Leon. Kõigi vastastega oleme me mänginud ja oleme üksteisele üsna hästi teada, see teeb valmistuse ühest küljest lihtsamaks, teisalt peame kõik leidma midagi uut, millega üllatada. Loodan, et suudame suvega saavutada vajaliku vormi ning saame EMil oma eesmärgid realiseeritud,” lisas juhendaja.

Märt Roosna: Eesti koondise mängija Robert Täht: Kurta või nuriseda pole meil midagi. Arvan, et loos oli aus, näiteks viiendast grupist saime kõige ohtlikuma võimalikest – Ukraina. Samas võõrustaja Holland on üks soodsaim variant, ehkki korraldajate hulgas nõrka meeskonda ei ole. Esimesest potist tuli seevastu kõige tummisem – Poola. Maailmameister ja nüüd on neil lisaks ka Leon. Tema serve oli eile ikka päris raske vastu võtta, mingit reageerimisaega pole, südamest vajutas. Ta tiimikaaslane Nicholas Hoag rääkis, et pidi trennis ka vajutama stabiilselt 125 km/h lendavaid serve. Usun, et kõige olulisemad mängud on meil Tšehhi, Hollandi ja Ukrainaga. Minu silmis on grupi teine koht suhteliselt lahtine. Kui alagrupist edasi vaadata, siis kerget midagi olema ei saa, 1/8-finaalis võime kokku minna Serbia, Belgia või Saksamaaga. Fakt on see, et kui me tahame ajalugu teha ja veerandfinaali jõuda, siis tuleks üks suurtest ära karistada. Minu arvates ongi see aus. Eriline oleks muidugi, kui läheksime kolmandat EM-i järjest vastamisi Serbiaga ja suudaksime needuse lõpetada (siiani on Eesti kaotanud mõlemad mängud 2:3 – M. R.)

Märt Roosna: Maaseik on jäänud vahepeal Gdanski vastu taha 1:2.

Märt Roosna: Kui ma õigesti aru saan, toimuvad D-grupi mängud Rotterdamis ja Amsterdamis. Samas üheks korraldavaks linnaks oli märgitud ka Apeldoorn. Ilmselt saame lähiajal teada nii ajakava kui ka konkreetsete mängude paigad.

GIF89a : Mis linnas see mäng Hollandis toimub?

huviline: Millal ajakava teada saab?

Siim: Prem B grupist vastane kui A grupist 🙂 Loos muidu super!

Märt Roosna: Eesti koondise statistik Alar Rikberg: „Küll alles neli meeskonda paigas, aga võib juba öelda, on grupp on väga põnev! Ma isiklikult olen õnnelik, et saame Poola vastu mängida - valitsev maailmameister ja minu ajutine kodu. Korraldavatest riikidest on nende taset arvestades meie jaoks soodsa loosiga tegemist - olen veendunud, et iga riik on koduse EMi ajaks end võimeline tippvormi viima, kuid Holland võiks sellest hoolimata hammustatav olla. Teise tugevusgrupi Tšehhi on samuti läbi ja lõhki tuttav ja pigem võime loosiga rahul olla - Saksamaa või Bulgaariaga võrreldes on nad rohkem meiega samas klassis. Arvestades meie üsna võrdset seisu ka EM-rankingus saab see kindlasti üks põhimõtteline mäng olema! Neljandast tugevusgrupist meile kukkunud Ukraina on ebameeldiv üllatus või siis ebameeldiv loos - kindlasti selle tugevusgrupi parim meeskond. Viimaste aastatega selgelt tõusuteel olev tiim, kus palju kõrge potentsiaaliga mängijaid ja mehi tippliigades - Venemaal, Itaalias (ja olulistes rollides). Põnev on Ukraina seetõttu, et me pole nendega väga-väga ammu mänginud, minu 15 aastase koondisekarjääri järel ei mäletagi, et oleks Ukrainaga vastamisi läinud. Suhteliselt sama jutt käib ka meile viiendast tugevusgrupist kukkunud Montenegro kohta - nähtavasti raskeim võimalik vastane viimasest tugevusgrupist. Samuti tõusuteel olev koondis, nende nõrkuseks on mitte just kõige pikem pink. Loodetavasti ei ole nendega mäng kohe alguses vaid lõpupoole. Kokkuvõtteks on tegemist huvitava, aga üsna raske loosiga. Selles mõttes on hästi, et kõik on meie endi kätes. Usun niikuinii, et suudame kõigiga mängida võrdselt ja kõiki võita, aga seda alagruppi silmas pidades on täiesti selge, et ühtegi mittevõidetavat vastast (Poolaga läheb küll raskeks) sees ei ole. Samas on kõige ohtlikum alagrupp - ehk sellises alagrupis pole seis selge meie peamise eesmärgi ehk nelja hulka ja kohamängudele jõudmisega. Kõik on vägagi üllatusvõimelised Rumeenia või Valgevene viimasest grupist ja Hispaania, Makedoonia eelviimasest oleks asjad palju lihtsamaks teinud minu hinnangul - alagrupist edasipääsu silmas pidades. Ja mis väga tähtis - Holland on asukohana Eesti fännidele (lennuühendus, majutus jms) nähtavasti parim valik. Ootan tuhandeid inimesi ja samas olen veendunud, et näitame kogu Euroopale, et Eesti on võrkpallimaa!”

Märt Roosna: Naiste loosimine on nädala pärast.

Tann: Millal naiste alagruppide loosimine on?

Märt Roosna: Nüüd anname sõna meie "stuudioekspertidele"...

raigo: Peame loosiga küll rahul olema

Märt Roosna: Ühest küljest meie alagrupp on igati mängitav, samas 1/8-finaali vastane tuleb B-grupist (Belgia, Serbia, Saksamaa, Slovakkia, Hispaania ja Austria. Ehk tõenäoliselt tuleb minna kokku ühega triost Belgia, Serbia või Saksamaa. Kerget seal midagi pole.

Märt Roosna: Kohe saame teieni tuua ka esimesed kommentaarid.

Märt Roosna: Eesti loositi D-gruppi. Mängud peetakse Hollandis, vastasteks on võõrustajad, maailmameister Poola, Tšehhi, Ukraina ja Montenegro.

Märt Roosna: Seega Eesti viimane alagrupivastane on Montenegro.

Märt Roosna: Austria B-gruppi.

Märt Roosna: C-grupp Valgevene. Lisaks Sloveenia, Venemaa, Soome, Türgi, Makedoonia.

Märt Roosna: Rumeenia A-gruppi. Ehk seal siis Prantsusmaa, Itaalia, Buulgaaria, Portugal, Kreeka ja Rumeenia.

Jaan Martinson: Holland on klient, Tšehhit võidavad meie naisedki, Poola on ehk tiba tugevam... Poolfinaal!

Märt Roosna: Hispaania B-gruppi ja Eesti gruppi tuleb juurde Ukraina. Siiani meil Ukraina, Tšehhi, Poola ja Holland.

Märt Roosna: Makedoonia C-gruppi.

Märt Roosna: A-gruppi läheb veel Kreeka.

GIF89a : läks hästi

Märt Roosna: Loos jätkub, kaks gruppi veel.

Märt Roosna: Portugal A gruppi... Vaesekesed.

Märt Roosna: Eesti...

Märt Roosna: Jess! D-grupp! Holland, Poola ja Tšehhi siiani.

Märt Roosna: Türgi C-gruppi. Ai kurja... A-grupp on õhus.

Märt Roosna: Slovakkia... B-gruppi.

Märt Roosna: Nii, meie grupp.... A-d tahaks vältida, D oleks hea.

Märt Roosna: Seega Saksamaa mängib Belgia ja Serbiaga.

Märt Roosna: Tšehhi D-gruppi (Holland ja Poola).

Märt Roosna: Soome C-gruppi (Sloveenia, Venemaa).

Märt Roosna: Bulgaaria läheb kokku Prantsusmaa ja Itaaliaga A-grupis. Surmagrupi hoiatus!

Märt Roosna: Venemaa seega C-grupis Sloveeniaga.

Märt Roosna: Itaalia A-gruppi koos Prantsusmaaga.

Märt Roosna: Poola D-gruppi, kus Holland.

Märt Roosna: Serbia läheb B-gruppi, kus ootab Belgia.

Märt Roosna: Läheb lahti!

Märt Roosna: Jätke siis meelde: A-grupis on Prantsusmaa, B-grupis Belgia, C-grupis Sloveenia ja D-grupis Holland. Tundub, et A-grupp ongi paras surmagrupp, aga eks näis.

Märt Roosna: Nüüd näidati kõiki 24 osalejat.

Märt Roosna: Peetakse toredaid kõnesid ja soovitakse kõigile kõike head :) Pöidlad pihku!

Märt Roosna: Uudises on nüüd olemas ka otsepilt.

Märt Roosna: Loosimine toimub kuulsas Atomiumis, mis valmis 1958. aasta maailmanäituse jaoks.

Märt Roosna: Tammemaa ja Puparti meeskond Maaseik võitis avageimi Gdanski vastu 25:22. Tammemaalt 4 punkti (rõnnak 2st 2, lisaks 2 ässa), Pupart mänguaega ei teeninud. Nüüd aga suuname pilgud loosimisele, mis paari minuti pärast algab.

Märt Roosna: Maaseik avageimis taga 14:16.

Märt Roosna: Meie meeste klubi Maaseik avageimis ees Gdanski vastu 8:6. Pupartit põhis pole, küll aga Tammemaa. Ja saarlane on juba hiilanud! Seisul 5:5 lõi ta järjest kaks serviässa. Ja mõlemad õnnega pooleks võrgutripsust.

Märt Roosna: Ülekannet saab vaadata veebis Eurovolley.tv ja striimi pakub ka EuroVolley Facebooki koduleht. Eurovolley.tv on muidu tasuline, ei tea, kas seda ülekannet näeb niisama. Samas Meistrite liiga mängude puhul oli esimene kuu vist nagunii tasuta.

Juhan: Kas kuskilt võimalik otse loosimist jälgida?

Märt Roosna: Aga enne veel, kui loosipalle hakatakse klaaskaussidest välja koukima, tulevad Gdanskis väljakule Timo Tammemaa ja Keith Pupart. See mäng algab kell 19.00.

Märt Roosna: Renee Teppani eelistused: Holland, Itaalia, Tšehhi, Montenegro ja Makedoonia.

Märt Roosna: Piletiinfot leiab siit https://eurovolley.cev.eu/

Märt Roosna: Sloveenias mängitakse Ljubljanas, Belgias Brüsselis ja Antwerpenis, Hollandis Amsterdamis, Apeldoornis ja Rotterdamis, Prantsusmaal on alagrupimängud Montpellier'is. 1/8-finaalid ja veerandfinaalid peetakse Prantsusmaal Nantes'is, poolfinaalideks ja medalimatšideks kolitakse Pariisi.

Märt Roosna: Selline reegel on ka, et eelmise EM-i finalistid ei tohi sattuda samasse alagruppi. Tunamullu alistas Venemaa finaalis Saksamaa 3:2. Seega neid riike samasse gruppi panna ei saa.

Märt Roosna: Tegelikult tuleb väga tähelepanelikult jälgida ka seda gruppi, kust meile tuleks edasisaamise korral vastane. Seegi on väga tähtis, et sinna kolme tippriiki ei satuks.

Mati: Esimesest grupist äkki tõesti Itaalia. Teisest kas Soome või Tšehhi. Soome äkki on tuttavam. Neljandast Makedoonia äkki? Ja viimasest siis Austria ehk. Ja sõita võiks Hollandisse :-)

Märt Roosna: Tere, head võrkpallisõbrad! Andke teada, kuhu riiki teie sõita tahaksite? Keda Eesti alagruppi veel ootate?