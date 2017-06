OTSEBLOGI | Eesti võitleb täna öösel Hispaaniaga Maailmaliiga võidu eest

Eesti aja järgi esmaspäeva varahommikul kell 2:30 alustab rahvusmeeskond Mehhikos Leónis Maailmaliiga kolmanda tugevusgrupi finaali Hispaaania vastu. Poolfinaalis olime meie 3:0 üle Mehhikost, Hispaania sama tulemusega Saksamaast. Delfi teeb matšist tekstipõhise otseülekande.

„Hispaania näitas Saksamaa vastu, et targalt mängides ja mitte jõuga rammides on võimalik mängu võita. Meie proovisime oma poolfinaalis Mehhikoga samamoodi. Kui finaalis mõlemad niimoodi jätkavad, siis hakkab rolli mängima füüsiline vorm ja see, kes rohkem jaksab kannatada,” lausus rahvusmeeskonna kapten Kert Toobal. Peatreener Gheorghe Creţu lisas: „Rünnakul mängib Hispaania kiirelt. Peame olema kaitses head ja blokimängus kokkulepitud asjadest kinni pidama.”

Hispaaniaga pidasime kuu aega tagasi koduses Kalevi spordihallis kolm sõprusmängu, kus noppisime kindlad 3:0 ja 3:1 võidud ning mängus, kus meid esindas teine koosseis, sundisime vastaseid võidu nimel maksimaalsed viis geimi pingutama. Pärast seda on lõunamaalased sammunud aga selgelt tõusvas joones ja näidanud meiega võrreldes harukordselt sarnast minekut.

MM-valiksarja teises ringis saime mõlemad teise koha. Kui rahvusmeeskond jäi otsustavas mängus 1:3 alla Venemaale, siis hispaanlased samade numbritega Soomele. Maailmaliiga alagrupiturniiril noppisid mõlemad koondised viis võitu. Hispaania ainus kaotus tuli 0:3 Saksamaalt, mis nüüd poolfinaalis aga magusalt revanšeeriti.

Võrreldes Tallinnas mänginud koosseisuga, on Hispaania võistkond Mehhikos peaaegu identeses rivistuses. Peatreener Fernando Muñoz on teinud vaid ühe vangerduse, asendades diagonaalründaja Augusto Renato Colito Lopesi tempomehe Víctor Rodríguez Pérezega.