OTSEBLOGI | Eesti võitis Slovakkiat kindlalt, Kaibald tegi debüütmängus pika serviseeria

Peatreener Gheorghe Cretu selgitas, et kavas oligi mängitada vahepeal koondisest eemal olnud Raadikut täpselt nii kaua, kuni teda füüsiliselt jätkub. "Ta on ju loom, ise mängiks kuni ümberkukkumiseni. Loodan, et järgmisel nädalal mängudes Soomega on ta võimeline juba mängima terve matši," rääkis Cretu. "Stefan on nutikas kutt, ta tunneb meie süsteemi hästi ja Tartus mängides teab täpselt, mida libero Rait Rikberg temalt servi vastuvõtul nõuab. Tal on hea tehnika, füüsis on kõvasti arenenud. Neljandas geimis oli meil platsil väga noor koosseis: Stefan, Albert, Silver ja Markkus. Püsisime mängus ja oli võimalus ka seda geimi võita. Hea on neile sellistes mängudes anda võimalus meeskonda siseneda."

Kreek vigastas treeningul puusa

Koondisega taasliitunud temporündaja Ardo Kreegi jaoks on aga koondisesuvi suure tõenäosusega läbi. Ta libastus treeningul ja vigastas puusa. Esialgsel hinnangul võtab ravi umbes kuu aega. Kerge seljamure tõttu jäi mängust eemale ka Kristo Kollo.

Üks uudis koondise kohta ka: rahvusmeeskonna hinnatud üldfüüsilise ettevalmistuse treener Mirko Fasini lahkub Tallinna Selverist. Koondise peatreeneri Gheorghe Cretu abiline liitub Poola meistriliiga meeskonna Lubini Cuprumiga, kus Fasini töötas ka varem, kui Cretu veel seda meeskonda juhendas. Cuprumi peatreener on praegu itaallane Daniele Capriotti. Cuprum on olnud juba mõnda aega nö Eesti klubi: lisaks Cretule ja Fasinile on seal tegutsenud Robert Täht ja Keith Pupart, statistikuna toetas tiimi mitu aastat Alar Rikberg. Sel hooajal kannab Cuprumi särki rahvuskoondise kapten Kert Toobal.