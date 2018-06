OTSEBLOGI | Eesti lõi avageimis Slovakkiat ülikindlalt! Vastaste treener tegi meie töö lihtsamaks lapsiku veaga

Eesti võrkpallikoondis kohtub täna kell 20 Rakveres Slovakkiaga. 3 : 0 või 3 : 1 võit viiks meie mehed alagrupivõitjana Euroopa Kuldliiga Final Fouri. Kaotus lõpetaks hästi alanud turniiri. Delfi on saalis kohal ja toob kohtumise teieni otseblogis.

Esimene geim 25:14.

Kristo Kollo löök lõpetab geimi. Eesti juhib 1:0. Avageimis tegi Slovakkia treener Andrej Kravarik väga suure, isegi algaja prohmaka, puterdades asetusega. Ta ajas üleandmisel sassi nurgaründaja ja temporündaja koha, seega oli Slovakkia asetus selles geimis problemaatiline, ühe asetuse puhul ei olnudki temporündajat eesliinis.

Eelinfo:

Eesti sai Kuldliigas sissejuhatuseks neli võitu järjest: võõrsil alistati Slovakkia 3:1, kodus Belgia 3:1, Rootsi kodus 3:1 ja võõrsil 3:0. Esimene kaotus märgiti turniiritabelisse pühapäeval Kortrijkis, kui Belgiale vannuti võitlusliku avageimi järel üsna näotu mänguga alla 0:3. Tolle mängu keskel vahetas peatreener Gheorghe Cretu sidemängija Kert Toobali ja veidi haige Robert Tähe välja.

Mis seisus on Eesti ühe võtmemängija tervis nüüd, kui ukse ees on ülioluline mäng. „Selgelt on paremaks läinud. Väike uss võib-olla on veel sees, aga midagi tegemata ei jää sellest. Esmaspäeval puhkasin, täna tegin treeningu kaasa,” rääkis Täht eile. Täna kinnitas ka meeskonna statistik Alar Rikberg üle: Täht on korras ja valmis mängima.