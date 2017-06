OTSEBLOGI: Eesti kohtub täna öösel Maailmaliiga poolfinaalis Mehhikoga

Eesti aja järgi pühapäeva varahommikul kell 3.30 alustab rahvusmeeskond Mehhikos Leónis Maailmaliiga kolmanda tugevusgrupi poolfinaali võõrustajate vastu. Teise finalisti selgitavad kell 1.00 algavas matšis Saksamaa ja Hispaania. Delfi teeb kohtumisest tekstipõhise otseülekande.

Rahvusmeeskond jõudis oma Maailmaliiga debüüthooajal kohe sarja final four´i, kui kahe alagrupiturniiri peale võideti kuuest mängust viis. Nüüd ootavad siis ees medalimängud. „Tahame oma hea hooga jätkata ja algaval finaalturniiril ei ole eesmärgiks muu kui võit,” lausus rahvusmeeskonna peatreener Gheorghe Creţu.

MAAILMALIIGA: Mehhiko - Eesti Märt Roosna: Vahelugemiseks tore uudis Robert Viiberi klubivahetuse kohta. Veel üks võrkpallur välismaal, pole paha. http://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/20aastase-soodujagaja-robert-viiberi-karjaar-jatkub-atlandi-ookeani-saarel?id=78597616 Märt Roosna: Tere, võrkpallihullud! Täna läheb asi tõsiseks. Esmalt tuleb võrkpallisõpradel taktikaline plaan paika panna. Kas minna magama ja siis öösel vaadata kell 1 algavat teist poolfinaali (Saksamaa - Hispaania) ka või vahepeal magada, et homme mitte täiesti zombina ringi käia.

Eesti aja järgi neljapäeva varahommikul kodumaalt startinud rahvusmeeskonnal jäi seljataha 26 ja pool tundi väldanud maratonreis, täna Eesti aja järgi kell 20:15 algab esimene treening Mehhiko pinnal.

Kui meie koondis alistas alagrupis viis vastast, siis Mehhiko saldoks jäi kaks võitu. Esimesel turniiril tuli 0:3 alla vanduda Hispaaniale, ent Kreekast oldi üle 3:1 ja Katarist 3:0. Teisel turniiril kaotati 0:3 Saksamaale, viiegeimilised lahingud anti nii Austriale kui Hispaaniale. Tegemist on võistkonnaga, kus pikimad mehed on vaid paar sentimeetrit üle kahe meetri, ent mehhiklasi iseloomustab väga hea servi vastuvõtt ja tugev palling.

Näiteks Mehhiko sidemängijast kapten Pedro Rangel on löönud seni 14 ässa (keskmiselt geimis 0,61). Keskblokeerija Samuel Córdova saldo on üheksa (0,39). Sama võimas on pallingul olnud ka meie Robert Täht.

Vastaste suurim skoorimeister on nurgaründaja Jorge Barajas, kelle senine saldo on 84 silma ja rünnakuprotsendiks 51,68. Üldarvestuses annavad mainitud numbrid vastavalt kuuenda ja seitsmenda koha. Ühtlasi on tegemist kolmanda tugevusgrupi parima vastuvõtjaga, kelle näitaja on 64,42. Neljandat positsiooni hoiab Mehhiko libero Jesús Rangel (57,14 protsenti). Mehhiko edukaim sulustaja on Córdova kuraditosina blokipunktiga (0,57), ent siin on meil vastu panna kolmanda tugevusgrupi parim blokeerija Ardo Kreek (17 ja 0,74).

Mehhiko koondis koosneb valdavalt koduliiga palluritest, vaid üks mängumees tuleb Soome ja üks Šveitsi liigast. Maailmaliigas mängib meeskond neljandat aastat, viimastel aastatel on tõusvas joones liigutud ka teistel turniiridel. Üle-eelmisel MM-il saadi 13. ja eelmisel 17. koht. Möödunud suvel mängiti esmakordselt pärast kodust 1968. aastat olümpimängudel, kus küll ainsaks positiivseks saavutuseks jäi avamängus võõrustajatelt näpatud geim. Kogu viimaste aastate edu taga on Mehhiko kauaaegne peatreener Jorge Azair.

Eesti ja Mehhiko kohtumist saavad võrkpallifännid nautida otsepildis nii Kanal 12 kui Postimehe vahendusel.

Eesti koondise koosseis: sidemängijad - Andres Toobal, Kert Toobal; nurgaründajad - Kristo Kollo, Andrus Raadik, Rauno Tamme, Robert Täht; temporündajad - Andri Aganits, Ardo Kreek, Mart Naaber, Timo Tammemaa; diagonaalründajad - Renee Teppan, Oliver Venno; liberod - Denis Losnikov, Rait Rikberg. Peatreener: Gheorghe Crețu; treener: Rainer Vassiljev; ÜKE treener: Mirko Fasini; füsioterapeut: Siret Kalbus; massöör: Gardo Maruste; statistik: Alar Rikberg; mänedžer: Robin Ristmäe.