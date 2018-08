OTSEBLOGI | Eesti juhib Slovakkia vastu 2:0, vigastatud Kreegi koondisesuvi on tõenäoliselt läbi

Täiendatud! Kreek on vigastanud treeningul libastudes puusa ning väga suure tõenäosusega on tema jaoks koondisesuvi läbi. Esialgsel hinnangul võtab ravi ühe kuu.

Üks uudis koondise kohta ka: rahvusmeeskonna hinnatud üldfüüsilise ettevalmistuse treener Mirko Fasini lahkub Tallinna Selverist. Koondise peatreeneri Gheorghe Cretu abiline liitub Poola meistriliiga meeskonna Lubini Cuprumiga, kus Fasini töötas ka varem, kui Cretu veel seda meeskonda juhendas. Cuprumi peatreener on praegu itaallane Daniele Capriotti. Cuprum on olnud juba mõnda aega nö Eesti klubi: lisaks Cretule ja Fasinile on seal tegutsenud Robert Täht ja Keith Pupart, statistikuna toetas tiimi mitu aastat Alar Rikberg. Sel hooajal kannab Cuprumi särki rahvuskoondise kapten Kert Toobal.

Sõprusmäng Eesti - Slovakkia

Märt Roosna: 28:26. Tammemaa paneb pikaks veninud geimile punkti. Seis 2:0 Eestile. Natuke tundub, et Eestil on Slovakkiaga psühholoogiliselt veidi raske mängida, kuna viimasel ajal on nendega tihti kohtutud, ja võidetud, siis pole sellist täielikku põlemist ja keskendatust.

Märt Roosna: 27:26. Slovakkia blokk võrgus.

Märt Roosna: 26:26. Täht ei saa servi kätte, kuid Toobal suudab palli päästa ja Venno hädaolukorra lahendada.

Märt Roosna: 25:26. Täht lööb servi võrku.

Märt Roosna: 25:25. Venno löök ei jää maha, Tähe oma aga küll.

Märt Roosna: 24:25. Slovakkidel nüüd kasutada teine geimpall.

Märt Roosna: 23:24. Venno kahesesse blokki.

Märt Roosna: 23:23. Kiire tõste nurka ja Täht lööb blokist auti.

Märt Roosna: 22:23.

Märt Roosna: 22:22. Toobal paneb selles geimis juba kolmanda bloki ja toob viiginumbrid tabloole.

Märt Roosna: 20:21. Raadik ei saa servi kätte ja tuuakse tema asemele Stefan Kaibald.

Märt Roosna: 19:19. Tähe serviviga ja Venno lööb võrku.

Märt Roosna: 16:16. Kommunikatsiooniprobleemid servi vastuvõtul ja slovakid saavad odavaässa.

Märt Roosna: 16:14. Tammemaa blokk peab.

Märt Roosna: 12:11.

Märt Roosna: 8:7. Venno viib Eesti juhtima.

Märt Roosna: 6:6. Vahepeal hiilgasid järjest blokkidega Toobal ja Treial.

Märt Roosna: 2:4.

Märt Roosna: Teises geimis asendab Teppanit Oliver Venno.

Märt Roosna: Eks Slovakkia valmistub ju samamoodi EM-valiksarjaks, nad on alagrupis koos Islandi, Moldova ja Montenegroga, seega head võimalused on edasi saada. Minu teada päris kõik paremad ei taha enam koondist esindada. Samas need praegu ongi katsetamise mängud mõlema meeskonna jaoks.

panda: Kas Slovakkia on parimas rivistuses või on jälle noorte meestega nagu suve esimeses pooles?

Märt Roosna: 25:20. Teppan paneb geimile punkti, Eesti juhib 1:0. Slovakid üritasid järjekindlalt pommitada Raadikut, kaks serviässa sealt saidki, aga need olid ka head pallingud.

Märt Roosna: 24:20. Raadik muugib rünnakul lahti kolmese bloki.

Märt Roosna: 23:20. Täht tagaliinist.

Märt Roosna: 22:20.

Märt Roosna: 21:18.

Märt Roosna: 18:15. Slovakkialt serviviga, rünnakuviga ja Treialilt äss ning väike edu sees.

Märt Roosna: 15:14. Täht viib Eesti ette.

Poola praam: Publikut on vähe, sest mäng algas pisut vara... kõik ei puhka enam.

Märt Roosna: 13:13. Teppanilt vihane rünnak ja hea serv otsa ning viik on majas.

Märt Roosna: 9:12. Toobal teeb kaks puudet.

Fänn: Miks pilti ei näidata?

Märt Roosna: 6:8. Mäng on võrdne ja võrreldes tiitlivõistluste mängudega üsna emotsioonitu. Publikut on Rakvere hallis oodatult üsna vähe.

Märt Roosna: 3:4. Mängu alguses üritasid slovakid serviga kohe Raadikut testida. Ja nüüd tuligi tema pealt serviviga. Samas on Raadikul juba kaks punkti kirjas.

Märt Roosna: Ei, pilti sellest mängust ei toodeta.

..:: TC ::..: Videopilti ei olegi?

Märt Roosna: Halb uudis sissejuhatuseks: Ardo Kreek on treeningul libastanud ja vigastanud puusa. Tegu on uue traumaga, mitte samaga, mis teda mullu segas. Tema jaoks on koondisesuvi suure tõenäosusega lõppenud. Eesti algkoosseis: Kert Toobal, Renee Teppan, Robert Täht, Andrus Raadik, Timo Tammemaa, Hendri Treial ja Rait Rikberg.

Märt Roosna: Tere, head võrkpallisõbrad! Alustame ülekannet tänaselt mängult. Eesti ja Slovakkia kohtusid omavahel tänavu ka Kuldliigas, siis võitsime võõrsil 3:1 ja kodus 3:0.