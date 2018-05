OTSEBLOGI | Cretu kaval ja ootamatu plaan töötab, Eesti juhib Slovakkia vastu 2:1

Võrkpallimeeskond kohtub täna kell 19.00 Popradis Euroopa liiga avamängus Slovakkiaga. Delfi toob kohtumise võtmesündmused lugejateni otseblogis.

Kõik märgid näitavad, et Eesti koondis katsetab juba täna kohe ära ühe ootamatu vangerduse. Nimelt on koondise diagonaalründaja Oliver Venno harjutanud laagris sootuks uuel positsioonil – nurgaründaja kohal. 210sentimeetrine Venno pole varem kunagi nurgaründajana tegutsenud, ehkki sellest võimalusest oli juttu juba siis, kui treeneriks oli koondises Avo Keel ja teiseks diagonaalründajaks Argo Meresaar.

Peaküsimus on, kas ta saab vastase servi vastuvõtmisega hakkama. Tavapäraselt on nurgaründajad ikka lühemad mehed. Samas tuletame meelde, et Vennol on väga hea koordinatsioon ja ta tuli koos Kristo Kolloga noorte klassis rannavolles maailmameistriks. Seega võõras see ülesanne talle ei ole. Ja isegi kui Eesti koondise vastuvõtt on vilets, siis peaks tänu sellele muutusele olema küllalt löögijõudu platsil, et ka keerulisemad olukorrad lahendada. Venno, Robert Täht, Renee Teppan – see on muljetavaldav kahurvägi.

Eesti koondise prognoositav algkoosseis: Andres Toobal, Teppan, Täht, Venno, Andri Aganits, Timo Tammemaa ja Rait Rikberg.

Sinilõvid kuuluvad Euroopa liigas ühte alagruppi Slovakkia, Belgia ja Rootsiga.