OTSEBLOGI | Ärevad uudised: Eesti võrkpallimeeskond kaotas Rootsile teise geimi ja vigastuse tõttu ka vanameistri Rikbergi

Eesti naiskond näitas alguses imeilusat võrkpalli, andes esimestes geimides Rootsile 17 ja 18 punkti. Juhiti ka kolmandas, ometi läks selle lõpp nugade peale. Ja kuigi Andrei Ojametsa hoolealustel oli kasutada seitse matšpalli, ei suudetud rootslannasid võita. Geim Rootsile 35:33. See oli kohtumise murdemoment, järgmised geimid kaotas Eesti 20:25 ja 7:15.

"Vihaseks ajab," tunnistas Eesti naiskonna kapten Julija Mõnnakmäe. "Meil oli seitse võimalust mängu lõpetada. Juhtisime ka geimi jooksul, asi polnud üldsegi vaid lõpus. Võtame kõik seda kui õppetundi. Turniir jätkub, nüüd tuleb keskenduda juba järgmisele vastasele."

Eesti naiskond alustas Euroopa Hõbeliiga turniiri 3:0 võiduga Kosovo ja 3:2 võiduga Šveitsi üle, nüüd kirjutati neile tabelisse esimene kaotus, Rootsi jätkab täiseduga.

Meeskond seljatas Slovakkia ja Belgia võrdse tulemusega 3:1. Kui naiste võit Rootsi üle oleks meeldiv üllatus, siis meie mehed on selged soosikud täna.



Euroopa liiga: Eesti - Rootsi

Märt Roosna: 5:7. Soe pall Toobalilt.

Märt Roosna: 5:6.

Märt Roosna: Väga tahaks näha, et hoolimata koosseisu muutumisest suudetakse taastada hea ja loogiline mängurütm.

Märt Roosna: 5:5. Kollo teeb rannakoksu.

Märt Roosna: 4:5. Maar laseb Ekstrandi servi sisse kukkuda.

Märt Roosna: 4:4.

Märt Roosna: 3:3. Treiali blokk.

Märt Roosna: 3:2. Rootsi serviviga. Eesti jätkab koosseisus Kert Toobal, Venno, Täht, Kollo, Treial, Tammemaa ja libero Maar.

Märt Roosna: Kolmas geim on alanud, seis 2:2.

Märt Roosna: 18:25. Venno serviviga lõpetab geimi, seis viigis 1:1. Mängupilt on kole ja kaootiline. Kui Belgia vastu näitas Eesti kõrgklassi, siis nüüd on hoopis teine mäng. Muret teeb Rikbergi vigastus: kui tõsise trauma jalg sai?

Märt Roosna: 18:24. Treial keskelt.

Märt Roosna: 17:24. Naaber tuleb servima ja kütab palli poolde võrku.

Märt Roosna: Siiski Gustavssoni oma.

Märt Roosna: 17:23. Ekstrandi serviviga.

Märt Roosna: 16:23. Kollolt suurepärane päästmine, kuid paraku ei ole Maar valmis jätkama.

Märt Roosna: 16:22. Ekstrand lööb ära.

Märt Roosna: 16:21. Täht paugutab!

Märt Roosna: 15:21. Rootsile vilistati kaks puudet ehk soe pall.

Märt Roosna: 14:21. Kollo lööb blokki.

Märt Roosna: 14:20.

Märt Roosna: 14:19. Ekstrandi rünnakuviga.

Märt Roosna: 13:19. Treiali serviviga.

Märt Roosna: 13:18. Keel hanitab!

Märt Roosna: 12:18.

Märt Roosna: 11:18.

Märt Roosna: Rikberg on saanud vigastada ja tema jalg on korralikult kinni mässitud. Eks hiljem kuuleme, kui tõsine see trauma on.

Märt Roosna: 11:17. Keel leiab sööduga Treiali ja pall on maas.

Märt Roosna: 10:17. Venno lööb servi võrku.

Märt Roosna: 10:16. Rootsi serviviga. Platsile pääseb Markkus Keel.

Märt Roosna: 9:16. Rootsi rünnak.

Märt Roosna: 9:15. Täht osavalt blokist auti.

Märt Roosna: Venno tuleb Teppani asemele diagonaali.

Märt Roosna: 8:15.

Märt Roosna: 8:14. Ekstrandi rünnak. Rootsi lööb ikka väga teravat servi!

Märt Roosna: 8:13. Rikberg on servi vastuvõtul jännis.

Märt Roosna: 8:12. Kollolt hea kaitsemäng, kuid järgmise rünnaku vastu oli temagi võimetu.

Märt Roosna: 8:11. Kollo näitab, et pole ta midagi vaid hea vastuvõtja - nätaki ja pall on maas.

Märt Roosna: 7:11. Maar hiilgas kaitses, kuid Täht hanitas blokki.

Märt Roosna: 7:11. Maar hiilgas kaitses, kuid Täht hanitas blokki.

Märt Roosna: 7:10. Täht tagaliinist.

Märt Roosna: 6:10. Eesti keskjooneviga.

Märt Roosna: 6:9. Treial blokist auti.

Märt Roosna: 5:9. Tähe serviviga.

Märt Roosna: 5:8. Gustavsson põrutab auti.

Märt Roosna: 4:8. Rootsi blokk võrgus.

Märt Roosna: 3:8. Täht virutab mu sõnade kinnituseks jõuga võrku. Rahu, mehed! Mängime ikka peaga, oskate küll.

Märt Roosna: 3:7. Teppani rünnak. Aga eelnevalt peksis Täht paar korda blokki. Kuidagi nagu liiga jõu peale on meie rünnak läinud.

Märt Roosna: 2:7. Rikberg ei saa Ekstrandi servi kätte.

Märt Roosna: 2:6. Rootsi rünnak.

Märt Roosna: 2:5. Rootsi serviviga.

Märt Roosna: 1:5. Kollo serviviga. Esimeses geimis kogunes servivigu seitse.

Märt Roosna: 1:4. Nilssoni serviviga.

Märt Roosna: 0:4. Aganits auti. No ei ole seda voolavust mängul.

Märt Roosna: 0:3. Teppan blokki.

Märt Roosna: 0:2.

Märt Roosna: Avageimis tõid Täht, Teppan, Treial ja Aganits kõik kolm punkti. Eesti rünnak 54%, Rootsil 52%. Vastuvõtt meil 59%, neil 35% (tõesti?).

Märt Roosna: Eesti jätkab nii, nagu lõpetati ehk Venno asemel on Kollo.

Märt Roosna: 25:22. Täht tagaliinist! Eesti juhib 1:0.

Märt Roosna: 24:22. Gustavsson.

Märt Roosna: 24:21. Ekstrandi serviviga.

Märt Roosna: 23:21. Ekstrand saab Toobali blokist jagu.

Märt Roosna: 23:20. Treial keskelt.

Märt Roosna: 22:20. Tammemaa tuli servima, kuid pall lendas võrku.

Märt Roosna: 22:19. Teppan!

Märt Roosna: 21:19. Rootsi rünnak.

Märt Roosna: 21:18. Tark mängulugemine Tähelt. Ta nägi, et Gustavssonil pole mugav löögipositsioon ja jättis blokki hüppamata. Ja rootslane lõigi auti.

Märt Roosna: 20:18. Rootsi serviviga.

Märt Roosna: 19:18. Aganits on võrgus.

Märt Roosna: 19:17. Rootsi serviviga.

Märt Roosna: 18:17. Gustavsson lööb Kollo kätest auti, Teppan hiilgas vahepeal kehatõrjega.

Märt Roosna: 18:16. Aganits löö ülevalt alla ja Rootsi time-out.

Märt Roosna: 17:16. Lindberg auti ja Eesti juhib üle pika aja.

Märt Roosna: 16:16. Rootslased vist ka! Igatahes lennutatakse serv auti.

Märt Roosna: Üldiselt loodan ikka 3:0 peale, sest tahaks rahulikult jalgpalli finaali vaadata :)

Märt Roosna: 15:16. Tähe serviviga.

Märt Roosna: 15:15. Kollo lööb kahesest blokist auti.

Märt Roosna: 14:15. Teppan lahendab raske palli jõuga ära.

Märt Roosna: 13:15. Ekstrandi rünnak.

Märt Roosna: 13:14. Tugev serv Teppanilt ja Treial lajatab Eesti poolele põrkanud palli matsuga maha.

Märt Roosna: 12:14. Treial keskelt.

Märt Roosna: 11:14. Aganitsa serviviga.

Märt Roosna: 11:13. Täht blokist auti.

Märt Roosna: 10:13. Venno ei saa servi kätte. Cretu reageerib ja saadab Kollo platsile.

Märt Roosna: 10:12. Lindberg tagaliinist.

Märt Roosna: 10:11. Venno pommservi tõttu teeb Rootsi sidemängija sooja palli.

Märt Roosna: 9:11. Rootsi serviviga.

Märt Roosna: 8:11. Teppan lööb palli auti ja lööb meelepahaga võrguposti. See toob talle väikese noomituse.

Märt Roosna: 8:10. Venno blokist auti.

Märt Roosna: 7:9. Treiali serviviga.

Märt Roosna: 7:9. Venno löök. Treialilt hea serv.

Märt Roosna: 6:9. Teppan blokist auti.

Märt Roosna: 5:9. Tähe serviviga.

Märt Roosna: 5:8. Täht lööb palli jõuga maha.

Märt Roosna: 4:8. Teppani serv läheb paar meetrit pikaks.

Märt Roosna: 4:7. Teppan blokist auti.

Märt Roosna: 3:7. Tähe rünnak ei jää maha, Rootsi karistab ära.

Märt Roosna: 3:5. Nilssoni serviviga. Ent see pole Rootsi suurim staar Marcus Nilsson, vaid Wilhelm. Marcus Nilssonit Rakveres ei ole.

Märt Roosna: 2:5. Gustavsson blokist auti.

Märt Roosna: 2:4: Venno rünnak number kuuelt... aga blokk on ees.

Märt Roosna: 2:3. Rootslased mingit aukartust ei tunne ja mängivad mõnusalt vabalt.

Märt Roosna: 2:2. Gustavssoni rünnak.

Märt Roosna: 2:1. Ekstrandi rünnak.

Märt Roosna: 2:0. Aganitsa blokk.

Märt Roosna: 1:0. Aganitsa rünnak.

Märt Roosna: Algkoosseis: Henri Treial, Kert Toobal, Renee Teppan, Robert Täht, Oliver Venno, Andri Aganits ning liberod Silver Maar ja Rait Rikberg. Ehk üks muutus Belgia mänguga võrreldes, Treial asendab Timo Tammemaad.

Märt Roosna: Robert Täht sai kätte eelmise aasta parima meesvõrkpalluri auhinna.

Märt Roosna: Kohe saame teada koosseisud. Usun, et Cretu annab mõnele nooremale mehele võimaluse end näidata.

Märt Roosna: Meeste mängu soojendus on alanud.

Märt Roosna: 7:14. Kullerkannu rünnak.

Märt Roosna: 7:15. See oli lagunemine. Midagi pole teha, Eesti naised oleksid võinud võita 3:0, kuid ei suutnud seitset matšpalli ära kasutada ja kaotasid 2:3.

Märt Roosna: 6:14.

Märt Roosna: 6:13. Veel üks äss Isabelle Haagilt. Platsil on tagasi Laak ja Mõnnakmäe.

Märt Roosna: 6:12.

Märt Roosna: 6:11. Nette Peit ei saa Haagi servi kätte.

Märt Roosna: 6:10. Moori serviviga.

Märt Roosna: 6:9. Moori serviäss.

Märt Roosna: 5:9. Nette Peiti löök.

Märt Roosna: Bahmatsev asendab Mõnnakmäed.

Märt Roosna: 4:9.

Märt Roosna: 4:8. Nette Peit auti.

Märt Roosna: Moor asendab Laaki.

Märt Roosna: 4:7. Laak blokki.

Märt Roosna: 4:6. Nette Peit võrku.

Märt Roosna: 4:5. Haak ründab.

Märt Roosna: 4:4.

Märt Roosna: 3:3. Rootsi teeb sooja palli.

Märt Roosna: 2:3. Nette Peit võrku.

Märt Roosna: 2:2.

Märt Roosna: 1:1. Rootsi serviviga.

Märt Roosna: 0:1.

Märt Roosna: 20:25. Midagi pole teha, kaotatud kolmas geim kandus neljandasse edasi. Seis viigis 2:2 ja küsimuste küsimus on, kas Eesti leiab taas hea rütmi.

Märt Roosna: 19:23.

Märt Roosna: 19:22. Miileni esimene löök jääb maha.

Märt Roosna: 18:22.

Märt Roosna: 16:21. Kristiine Miilen tuli Nette Peidi asemel.

Märt Roosna: 16:20.

Märt Roosna: 15:19. Eliisa Peidi ja Mõnnakmäe vahel haigutab blokis hiiglaslik auk ja muidugi lüüakse sealt pall läbi.

Märt Roosna: 14:18. Laak võrku. Kas eelmise geimi lõpp oli mängu murdemoment?

Märt Roosna: 14:17. Toimunud on topeltvahetus, platsile on tulnud Bahmatsev ja Moor. Paraku tegi Bahmatsev paar tehnilist apsu ja Ojamets tegi tagasivahetuse.

Märt Roosna: 13:15. See meie "väike edu" on muutunud kaotusseisuks nagu niuhti.

Märt Roosna: 13:14. Laak võrku.

Märt Roosna: 13:13. Kaks edukat rünnakut Lazicilt.

Märt Roosna: 13:10. Rootsi serviviga ja Eestil väike edu käes.

Märt Roosna: 12:10.

Märt Roosna: 11:9. Eliisa Peidi serviäss.

Märt Roosna: 10:9. Kullerkannu temporünnak.

Märt Roosna: 8:9. Nõlvak on vastuvõtul hädas.

Märt Roosna: 8:7. Ennokilt punktilöök, seejärel raiub Haak auti.

Märt Roosna: 6:7.

Märt Roosna: 5:5.

Märt Roosna: 4:4. Ennoki rünnak viigistab seisu.

Märt Roosna: 2:2.

Märt Roosna: Laak on kogunud 14. Nette Peit 13, temporündajad Liis Kullerkann ja Eliisa Peit kumbki 8 punkti, Ennok on 6 peal. Kardetud Isabelle Haagi kontos on 24 silma (rünnak 50%).

Märt Roosna: 33:35. Isabelle Haagi löök lõpetab maratongeimi. Rootsi vähendas kaotusseisu 1:2-le.

Märt Roosna: 33:34. Laak blokki.

Märt Roosna: 33:33.

Märt Roosna: 33:32.

Märt Roosna: 32:32. Nette Peit ründab kolmese bloki vastu... kätest auti!

Märt Roosna: 31:32. Haagi rünnak.

Märt Roosna: 31:31. Paraku teeb ta otsa servivea.

Märt Roosna: 31:30. Mida teeb Ennok kahese bloki vastu? Hanitab. Ja nii, et pall on maas!

Märt Roosna: 30:30. Aga nüüd lööb Laak ise blokki.

Märt Roosna: 30:29. Laagi blokk.

Märt Roosna: 29:29. Laak viigistab.

Märt Roosna: 28:29. Haak põrutab ässa.

Märt Roosna: 28:28. Milline draama! No ei saa see mäng läbi.

Märt Roosna: 28:27. Rootsi serviviga.

Märt Roosna: 27:27. Isabelle Haak viigistab.

Märt Roosna: 27:26.

Märt Roosna: 26:26.

Märt Roosna: 26:25.

Märt Roosna: 25:25. Rootsi serviviga.

Märt Roosna: 24:25. Laak hanitab auti. Ise nõuab blokipuudet, kuid seda ei anta.

Märt Roosna: 24:24. Eliisa Peidi serviviga.

Märt Roosna: 24:23. Nette Peit blokist auti!

Märt Roosna: 23:23. Rebecka Lazic toob kaks punkti rünnakult järjest.

Märt Roosna: 23:22.

Märt Roosna: 23:21. Laak lööb palli maha ja laseb emotsioonid välja. Kaks punkti veel...

Märt Roosna: 22:21. Haak ründab.

Märt Roosna: 22:20. Ennoki hanitus jääb maha.

Märt Roosna: 21:20. Kiisk eksib servil, Isabelle Haak lööb ässa.

Märt Roosna: 21:18. Andressoni serviviga.

Märt Roosna: 20:18. Linda Anderssoni äss. Ojamets võtab mõtlemisaja.

Märt Roosna: 20:17.

Märt Roosna: 20:15. Rootsi blokeerija võrgus.

Märt Roosna: 19:15.

Märt Roosna: 17:14. Isabelle Haagi rünnakuviga. Ennok tõi eelnevalt hästi pikakasvulise Haagi rünndelöögi kaitses üles.

Märt Roosna: 16:14. Ennoki rünnak tagaliinist.

Märt Roosna: 14:14. Vilma Anderssoni servid on mängu taas põnevaks teinud. Kuidagi ei saada seda planeerivat pallingut kätte.

Märt Roosna: 14:11.

Märt Roosna: 13:10. Eliisa Peidi äss.

Märt Roosna: 11:10. Wasserfalleri serviässa järel on edu minimaalne.

Märt Roosna: 11:8. Laak lööb kahe blokeerija vahelt läbi.

Märt Roosna: 10:7.

Märt Roosna: 8:5. Nette Peidi rünnak tagaliinist.

Märt Roosna: Vahepeal uuris alaliidu president Hanno Pevkur statistikat ja tuvastas, et eriti hea on Eesti rünnak hea vastuvõtu puhul - 78%. Rootsil 50. Halva vastuvõtu puhul on seis võrdsem, 41 ja 32. Kahe geimiga oli Nette Peit kogunud 8, Eliisa Peit 6, Kertu Laak 6 ja Anu Ennok 5 silma.

Märt Roosna: 5:2. Eesti jätkab väga hea hooga tarka mängu. Ilus vaadata!

Märt Roosna: 2:0.

Märt Roosna: 25:18. Eliisa Peidi temporünnak paneb geimile punkti.

Märt Roosna: 24:18.

Märt Roosna: 21:16. Kiisk paneb veel puhta ässa ka.

Märt Roosna: 19:16. Hea servivahetus Ojametsalt, punkt tänu pingilt tulnud Ingrid Kiiski heale pallingule.

Märt Roosna: 17:16. Nüüd eksib Peit järjest, esmalt servil, siis lööb blokki. Head servi lööb Isabelle Haak.

Märt Roosna: 16:12. Nette Peit lööb kõrgelt, kaunilt ja täpselt.

Märt Roosna: 15:11.

Märt Roosna: 13:11.

Märt Roosna: 12:9. Ja veel korra Laagi blokk!

Märt Roosna: 11:9. Laagi blokk nullib rootslanna ponnistuse.

Märt Roosna: 10:9.

Märt Roosna: 6:8.

Märt Roosna: Täpsustame siis, et Nette Peidilt, Peite ju platsil kaks.

Märt Roosna: 4:3. Peidilt veel üks äss. eesti jätkab samas koosseisus.

Vahepalaks natuke lõbusamat kuulamist-vaatamist.

Märt Roosna: 25:17. Eesti võitis esimese geimi üsna kindlalt. Silma jäi muuhulgas sidemängija Julija Mõnnakmäe head otsused ning klapp ründajatega. Tema Rootsi kolleeg puterdas kindlasti rohkem.

Märt Roosna: 22:16.

Märt Roosna: 21:14. Nette Peidi serviäss ja kõik on Eesti kontrolli all.

Märt Roosna: 19:14. Isabelle Haak virutab selliseid servipomme, et hirmus hakkab. See on juba meeste Balti liiga tase.

Märt Roosna: 18:11. Esmalt ilus rünnak Kullekannult, seejärel teeb Rootsi sooja palli.

Märt Roosna: 16:10.

Märt Roosna: 12:7. Laagi blokk peab.

Märt Roosna: 10:7. Eesti on hädas servi vastuvõtul.

Märt Roosna: 8:3. Nette Peidilt serviäss ja seejärel tagaliinist täpne toks bloki taha.

Märt Roosna: 5:2. Eesti on alustanud paremini, ei mingit mängu alguse närvilisust nagu Šveitsi mängus.

Märt Roosna: Eesti koossseis: Nette Peit, Julija Mõnnakmäe, Liis Kullerkann, Eliisa Peit, Anu Ennok, Kertu Laak ning liberod Kristi Nõlvak ja Marje Rosenblatt.

Märt Roosna: Tere, head võrkpallisõbrad! Naiste kohtumine Rootsiga on kohe algamas. Tuletame meelde, et Eesti naiskond on Rootsiga samas alagrupis ka EM-valiksarjas.